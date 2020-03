Dosarul Gelu Oltean: Participantii la sedintele de samanism beau ceaiul de ayahuasca cu arsen, aluminiu si mercur

Acuzatiile DNA

Mercurul: Substanta foarte toxica

Ziare.

com

Zeci de persoane participau la aceste sedinte unde se consumau droguri, respectiv o bautura traditionala folosita de triburile din Amazon, care provoaca viziuni si halucinatii.Detaliile se afla in rechizitoriul prin care cei trei au fost trimisi in judecata pentru mai multe infractiuni:- constituire a unui grup infractional organizat;- punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri;- desfasurarea de operatiuni privind circulatia drogurilor de mare risc fara drept;- trafic de droguri de mare risc;- introducerea in tara de droguri de mare risc; trafic de produse sau substante toxice;- efectuarea de operatiuni cu produse despre care trebuia sau putea sa prevada ca sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.Potrivit rechizitoriului, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucuresti a analizat ceaiul oferit si a descoperit ca acesta contine metale grele. Pentru una din probe s-a constatat depasirea concentratiei maxime admise de arsen, fier si aluminiu.Procurorii DIICOT citeaza din Regulamentul CE nr.1881/2006 de stabilire a nivelurilor maxime si arata de cate ori au fost depasite aceste limite."Avand in vedere concentratiile reale obtinute in probele de ceai, provenind din ceaiul de ayahuasca ce a fost baut de participantii la ceremoniile de la clinica Younes, unde s-a constatat in urma testelor efectuate in cadrul laboratorului din cadrul Departamentului Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor Bucuresti ca:are o cantitate de mercur de 0,0101 cu o crestere de 10 ori peste limita maxima admisa, o cantitate de aluminiu cu o crestere de 327 ori peste limita maxima admisa si o cantitate de arsen cu o crestere de 5 ori peste limita maxima admisa;are o cantitate de mercur de 0,063 cu o crestere de 6 ori peste limita maxima admisa, o cantitate de aluminiu cu o crestere de 545 ori peste limita maxima admisa si o cantitate de arsen cu o crestere de 16 ori peste limita maxima admisa;are o cantitate de mercur de 0,1608 cu o crestere de 16 ori peste limita maxima admis."Anchetatorii arata ca ingestia mercurului sau inhalarea acestuia este foarte toxica. Potrivit rechizitoriului, mici cantitati de mercur se acumuleaza in organism ca urmare a consumului de carne de peste."Acestea se elimina incet, in decurs de un an, cu conditia stoparii inhalarii unor noi cantitati de mercur. Chiar si dozele relativ mici pot avea efecte negative grave asupra dezvoltarii sistemului nervos, putand genera, de asemenea, posibile efecte daunatoare asupra sistemului cardio-vascular, imunitar si reproductiv," precizeaza DIICOT.In doze mari in organism, metalele grele devin foarte toxice, astfel: in procesul de prepararea hranei, metalele nu se descompun, dimpotriva, concentratia lor pe unitatea de masa creste; poseda proprietatea de a se acumula in organismul uman, astfel ele franeaza sau chiar blocheaza procesele biochimice intracelulare; majoritatea metalelor poseda proprietati mutagene si cancerigene.