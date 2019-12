Dosarul "Rompetrol II" a fost clasat de DIICOT, dupa ani de cercetari. Procurorul general a aflat din presa si a convocat o sedinta la DIICOT

Cercetarile au demarat in mai 2016

UPDATE

Ce spun reprezentantii Rompetrol

Ziare.

com

Procurorul general interimar Bogdan Licu a declarat, marti, ca a aflat despre clasarea dosarului "Rompetrol II" in timp ce se afla in sedinta de la CSM. Acesta s-a aratat nemultumit de solutie si a spus ca de la CSM merge la DIICOT, pentru o discutie aplicata pe acest caz cu conducerea institutiei."Cum ati aflat dumneavoastra am aflat si eu, astfel ca acum ma duc la sediul DIICOT-ului ca sa ma informez. Am convocat conducerea DIICOT-ului pentru discutie pe aceasta tema. (..) Am fost in sedinta. Doar am spus ca ma duc pana la dansii sa stam de vorba. O sa ma duc sa ma interesez exact despre ce e vorba. Este un dosar in care s-a dispus o solutie de clasare si ca in orice alt dosar se poate formula plangere impotriva solutiei. Atunci vom vedea", a spus Licu, citat de Mediafax.Intrebat daca este o noua "pata" pe obrazul Justitiei din Romania, Bogdan Licu a spus ca "din pacate, Justitia scartaie de mult timp din punct de vedere al activitatii".Intrebat, in continuare, daca, in calitate de procuror general va infirma solutia de clasare in acest dosar, Licu nu a confirmat, dar nici nu a infirmat."Vom vedea daca va fi formulata plangerea impotriva solutiei, cum se va pronunta conducerea DIICOT-ului, daca se va formula o asemenea plangere, vom vedea ce e de facut", a precizat procurorul general.In luna mai 2016, procurorii DIICOT au demarat cercetarile in dosarul "Rompetrol II", punand sechestre de aproximativ trei miliarde de lei pe actiunile rafinariei Petromidia si pe conturile unor persoane fizice, dosarul fiind disjuns dintr-o cauza trimisa in judecata in anul 2006, investigatiile vizand intervalul 1998-2003, in ultimii trei ani Guvernul Romaniei fiind condus de Adrian Nastase.In primul dosar "Rompetrol", au fost trimise in judecata 13 persoane, printre acestea fiind omul de afaceri Dinu Patriciu, fostul ministru Sorin Pantis si Sorin Rosca Stanescu.Precizari de la procurorii DIICOTDIICOT a transmis, marti seara, ca s-a dispus clasarea fata de mai multi inculpati si suspecti din dosarul "Rompetrol II", dar anumite masuri asiguratorii au fost mentinute asupra unor bunuri apartinand Rompetrol Rafinare - punct de lucru Navodari, Platforma Petromidia.Potrivit DIICOT, prin ordonanta numarul 225/D/P/2006 din 5 decembrie 2019, verificata pentru legalitate si temeinicie la 6 decembrie 2019, procurorii DIICOT-Structura Centrala au dispus clasarea cauzei penale fata de mai multi inculpati si suspecti acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, complicitate la abuz in serviciu, inselaciune, complicitate la inselaciune, delapidare, complicitate la delapidare, evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani, manipularea pietei de capital, dezvaluire de informatii privilegiate si utilizare de informatii privilegiate, in dosarul "Rompetrol II"."Prin aceeasi ordonanta, procurorii DIICOT au dispus ridicarea masurilor asiguratorii instituite asupra bunurilor apartinand inculpatilor si suspectilor, asupra sumei de 457.483 lei aflata in contul S.C. Rompetrol Rafinare SA, asupra bunurilor identificate la punctul de lucru Navodari, judetul Constanta, precum si mentinerea masurilor asiguratorii pana la concurenta sumei de 106.485.365 USD asupra unor bunuri imobile apartinand Rompetrol Rafinare S.A.("RRC") - punct de lucru Navodari, Platforma Petromidia", arata DIICOT.DIICOT precizeaza ca masura urmeaza sa inceteze de drept daca Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si Faber Invest&Inc. nu va introduce actiune civila in 30 de zile de la comunicarea solutiei dispuse de procuror.Solutia de clasare a fost comunicata partilor, care pot face plangere impotriva ei in termen de 20 de zile de la data comunicarii.KMG International si grupul KMG Rompetrol au salutat, marti, decizia DIICOT."Prin aceasta decizie, autoritatile romane confirma ca multiplele discutii si controverse ridicate de-a lungul timpului nu intra sub incidenta legii penale, respectiv nu isi au locul in fata autoritatilor judiciare penale ale statului roman", se arata in comunicatul emis marti.Compania a transmis ca apreciaza caracterul judicios al acestei decizii foarte importante pentru siguranta mediului de afaceri si pentru climatul investitional din Romania, decizie luata in urma unor demersuri in care KMGI si companiile grupului au participat in mod activ, in vederea clarificarii tuturor aspectelor relevante."Aceasta decizie consolideaza detinerile locale ale grupului KazMunayGas si este de natura sa deschida calea pentru efectuarea in continuare a investitiilor necesare dezvoltarii activitatilor grupului pe plan local, cu efecte pozitive asupra cresterii economice, mentinerii si dezvoltarii locurilor de munca, a contributiei constante a grupului la bugetele publice, precum si, in general, la dezvoltarea mediului de afaceri local", se arata in comunicat, informeaza News.ro.KMG International si-a asumat, fata de Guvernul roman, dezvoltarea unui Fond de investitii mixt Romano-Kazah, cu un aport de capital de 150 de milioane de dolari si urmarind o tinta totala a activelor de pana la 1 miliard de dolari, in functie de conditiile de piata. Fondul a fost infiintat in baza unui controversat memorandum semnat, in 2013, intre statul roman si actionarii kazahi.Acel memorandum ierta Rompetrol de o datorie istorica estimata de statul roman la 600 de milioane de dolari, datorie care a facut obiectul dosarului DIICOT.