Dosarul sedintelor de samanism unde se consumau droguri: Gelu Oltean, fost sef al DGIPI, a fost trimis in judecata

Potrivit unui comunicat al DIICOT, Gelu Oltean, Vanessa Youness si Thomas Lishman sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat; punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri; desfasurarea de operatiuni privind circulatia drogurilor de mare risc fara drept; trafic de droguri de mare risc; introducerea in tara de droguri de mare risc; trafic de produse sau substante toxice; efectuarea de operatiuni cu produse despre care trebuia sau putea sa prevada ca sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.Vanessa Amal Youness a devenit cunoscuta in spatiul public dupa ce a fost trimisa in judecata de DNA intr-un dosar legat de licentele Microsoft, in care este acuzata ca ar fi primit un milion de euro, dupa ce ar fi promis ca va interveni pe langa un inalt demnitar pentru aprobarea unor documente ce priveau licentele utilizate de Ministerul Educatiei in scoli.Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2017 si pana la data de 14 decembrie 2019, Gelu Oltean, Vanessa Youness si Thomas Lishman au initiat o structura de crima organizata, care a actionat in mod coordonat atat pe teritoriul Romaniei, cat si pe teritoriul altor state (Spania, Olanda, Franta, Mexic) dupa reguli bine stabilite, pentru o perioada mare de timp, in scopul comiterii mai multor infractiuni grave privind operatiuni fara drept cu droguri, pentru a obtine direct beneficii financiare consistente si indirect informatii care le-au generat alte foloase materiale.Astfel, in perioada 13 - 15 decembrie 2019, cetateanul britanic Thomas Lishman urma sa coordoneze in Romania, impreuna cu Vanessa Youness, intr-o locatie ce urma sa fie comunicata ulterior participantilor, o ceremonie spirituala cu un ritual specific medicinei amazoniene cu ceai de ayahuasca.Drogurile urmau sa fie consumate la o clinica detinuta de Vanessa Youness intr-o comuna din judetul Dambovita.Ayahuasca este o bautura traditionala folosita de triburi amerindiene ce are ca baza DMT - dimethyltryptamine - un drog halucinogen de mare risc din familia triptaminelor, ce se regaseste in tabelul anexa nr. 1 din Legea 143/2000.Pentru a lua parte la evenimentul din Romania, participantii trebuiau sa plateasca suma de 550 de euro/persoana, daca acceptau sa fie cazati in camere pentru doua persoane sau 1.100 euro/persoana, daca participantul dorea sa fie cazat singur.Sumele de bani trebuiau virate intr-un cont indicat de organizator sau platite cash la receptia clinicii. Inscrierea participantilor se efectua prin completarea mai multor date personale pe un site, ulterior prin conditionarea participarii de o recomandare transmisa prin email de catre un alt participant, la un eveniment anterior.Activitatea urma sa se desfasoare in judetul Dambovita, pe parcursul a trei zile, dar a avut loc o singura ceremonie, in data de 13 decembrie 2019, coordonata de samanul Thomas Lishman, in care participantii au consumat ceai de ayahuasca cu DMT, evenimentul fiind intrerupt de catre interventia anchetatorilor.Vanessa Youness este acuzata de procurori ca a detinut si a efectuat operatiuni privind circulatia unor produse si substante toxice fara drept, cunoscand faptul ca ceaiul de ayahuasca, pe langa DMT, are in continutul sau si arsen, aluminiu si mercur peste limita maxima admisa pentru preparatul pe care l-a administrat participantilor la ceremonii si si-a asumat administrarea catre fiecare participant a unei cantitati de aproximativ 30 ml pe sesiune, considerand, fara niciun temei stiintific, ca administrarea acestei cantitati, o data pe luna sau la intervale de 3 luni, 6 luni sau 1 an, nu prezinta niciun pericol pentru sanatatea consumatorilor.Conform DIICOT, activitatea desfasurata de Vanessa Youness de a organiza ceremonii cu caracter spiritual cu scopul real al consumului de droguri a fost sustinuta de Gelu Oltean, fost sef al DGIPI, cu care se afla intr-o relatie consimtita de mai multi ani, traind si gospodarindu-se in comun in acelasi imobil, context in care cei doi au detinut si au desfasurat operatiuni privind circulatia drogurilor de mare risc fara drept si au pus la dispozitia consumatorilor un loc amenajat special pentru consumul ilicit de droguri.De asemenea, Gelu Oltean este acuzat ca a detinut si a efectuat operatiuni privind circulatia unor produse si substante toxice fara drept, cunoscand ca ceaiul de ayahuasca pe langa DMT are in continutul sau arsen, aluminiu si mercur peste limita maxima admisa pentru acest produs, dar si-a asumat impreuna cu Vanessa Youness si Thomas Lishman administrarea respectivelor substante participantilor la ceremoniile organizate de clinica detinuta de Vanessa Youness.Thomas Lishman a coordonat, in calitate de saman, ceremoniile (in anul 2019, au fost organizate 20 de astfel de ceremonii), la care a oferit ceai de ayahuasca cu continut de DMT participantilor si cu implicarea nemijlocita a inculpatei Vanessa Youness, care a initiat constituirea grupului infractional si a inculpatului Gelu Oltean care si-a arogat rolul de a protector al grupului si atributul de a controla imaginea publica prin aparenta de legalitate a ceremoniilor, la care, in realitate, se consuma un preparat din ayahuasca.Pentru a acredita ideea ca activitatea desfasurata in cadrul ritualurilor traditionale cu ayahuasca avea ca scop principal realizarea unor proceduri terapeutice pentru tratarea diverselor afectiuni de care sufereau participantii sau, in mod secundar, asa cum au declarat unii dintre participanti, avea caracter recreativ pentru redobandirea echilibrului psihic si emotional, precum si faptul ca activitatea a avut caracter legal, inculpatii au invocat o opinie juridica transmisa la solicitarea lor de o anume casa de avocatura si comunicari scrise purtate cu diferite institutii ale statului.