Drama dansatoarelor de performanta abuzate de coregraful Gigi Osolos

Acesta este mesajul pe care profesorul si coregraful Gigi Marian Osolos (58 de ani), fondatorul Total Dance Center, cea mai cunoscuta scoala privata de dans din Constanta, l-a transmis la inceputul anului 2015 fetelor care faceau parte din echipa de performanta a clubului.O idee nebuneasca si care s-a transformat intr-un cosmar, presarat cu abuzuri sexuale si fizice pentru tinere. Aventura a inceput prin achizitia unui teren si a doua case in satul Giurgesti, comuna Bulzestii de Sus (Hunedoara).Atunci au inceput si primele sedinte in care fetelor li se predau tehnici de supravietuire. Fiecareia i s-a indicat o specializare: plante medicinale, gradinarit sau tir cu arcul, pentru a se ocupa de vanatoare.In cadrul sedintelor, Gigi Osolos le cerea fetelor sa urmareasca serialul horror The Walking Dead - Invazia zombilor, pentru a invata lectii de supravietuire. Un serial care are plasata actiunea dupa o "apocalipsa zombi" si care are in prim plan un mic grup de oameni plecati in cautarea unui nou camin departe de hoardele de "umblatori".Umilinte greu de inchipuit, abuzuri, bataie a fost insa ce au primit in schimb fetele. Ele erau aduse prin rotatie la Giurgesti, unde erau supuse la munci grele, extenuante si infometare.Daca nu ascultau sau nu faceau ce li se cerea, tinerele erau supuse la agresiuni fizice si psihice. Una dintre fete ii cere acum lui Gigi Osolos daune morale de 100.000 de euro.Detaliile sunt in dosarul unui proces aflat pe masa Tribunalului Hunedoara. Pe 3 octombrie 2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) l-au trimis in judecata pe Gigi Marian Osolos pentru acuzatiile de trafic de minori, detinere de arma neletala si pornografie infantila.Dosarul este pe rolul instantei in faza de camera preliminara, cand se analizeaza legalitatea probelor si a rechizitoriului.Cazul lui Gigi Marian Osolos a fost prezentat pe larg de cotidianul Libertatea , care a redat marturia mai multor tinere de la Total Dance Center.Se vorbeste despre cum coregraful se folosea de pozitia de putere pe care o avea in cadrul trupei de dans "Total Dance Center" din Constanta, pentru a le abuza fizic si a obtine favoruri sexuale de la elevele lui.Una dintre tinere a povestit ca a fost constransa sa intretina relatii sexuale cu profesorul si cu alte colege.Dupa izbucnirea scandalului, Gigi Osolos a negat toate acuzatiile. "Si-au dorit sau le-a placut", a declarat coregraful."Eu sunt o fire colerica, m-ati inteles, ca de asta am ajuns aici, nu a scapat unul de o palma din partea mea.", a spus acesta, pentru Observator. Dosarul lui Gigi Osolos de la Tribunalul Hunedoara are 8 volume, in care sunt marturiile fetelor, ale politistilor si localnicilor din Giurgesti, rapoarte de constatare criminalistice, procesele-verbale ale perchezitiior etc.Concret, coregraful este acuzat ca a recrutat trei tinere prin inducere in eroare, si le-a transportat din Constanta in Giurgesti, in scopul exploatarii acestora prin munca, prin inducere in eroare si constrangere fizica si psihica, supunandu-le la executarea unor munci in mod fortat.Una dintre tinere a muncit in casa profesorului timp de 1 an si 5 luni, iar celelate fete 10 zile, respectiv o luna si jumatate.De asemenea, exista si acuzatia de detinere de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, in urma gasirii, la perchezitia imobilelor, a doua arme cu aer comprimat.Gigi Osolos este acuzat si de pornografie infantila, dupa ce intr-unul din hard-diskurile sale au fost gasite materiale pornografice cu minori.Pe de alta parte, procurorii au clasat o parte cheie a anchetei privind exploatarea fetelor in orasul Constanta sau in Italia, prin supunerea la executarea unor munci sau servicii in mod fortat, castigurile obtinute fiind insusite de coregraf si de iubita acestuia.faptele au fost facute in urma cu foarte mult timp, iar procurorii nu au putut administra probe concludente.", au conchis anchetatorii.Procurorii DIICOT prezinta pas cu pas, cum a fost pusa in aplicare ideea lui Gigi Osolos, de retragere in munti.Coregraful le cerea fetelor sa vizioneze mai multe filme si documentare despre razboi si supravietuire, in timp ce le explica ce trebuie sa inteleaga si sa faca in astfel de situatii, spunandu-le ca va veni razboiul si doar impreuna cu el si echipa vor putea supravietui.Astfel de sedinte aveau loc in mod frecvent, iar profesorul le-ar fi invatat cum sa manance cat mai putin ca sa supravietuiasca in conditii de razboi, conditii de foame, stres, conditii limita.Pe fondul experimentelor, una dintre fete a inceput sa manance foarte putin, pentru a supravietui cu putina mancare in caz de razboi, si s-a imbolnavit.Coregraful le-ar fi cerut fetelor sa aduca de acasa bani, aur, pentru ca s-ar putea ca in caz de razboi moneda de schimb sa nu mai fie banul ci aurul, alimente neperisabile si haine pe care sa le aiba in caz de razboi. De asemenea, le-ar fi cerut sa isi pregateasca un rucsac pentru caz de urgenta, in care sa aiba lucrurile necesare pentru supravietuire.Unele fete au facut acest lucru. Pentru a strange bani pentru casa, Osolos ar fi luat si o parte din banii cuveniti pentru spectacolele la care participau.Dupa achizitionarea casei din Giurgesti, Osolos le-ar fi impartasit fetelor ca vrea sa faca aici o tabara de dans.Casa era situata pe un deal foarte abrupt, izolata in mijlocul padurii, fara alti vecini, accesul la aceasta se facea doar prin padure, fara a exista carare sau poteca.Casa nu avea curent electric, iar seara erau folosite lumanari sau lanterna.Fetele care au venit aici au fost fortate sa presteze munci grele chiar si pentru un barbat - au carat lemne, au sapat santuri si o fantana, au renovat casa."Osolos nu partipa la aceste activitati, el doar dadea ordine si le agresa daca nu era multumit de rezultat", povesteste mama unei tinere.Mama uneia din fete a povestit anchetatorilor starea in care se afla fiica sa."Era atat de obosita si stresata fizic, din cauza conditiilor de munca si locuit, dar si a presiunii exercitate de Osolos, incat a slabit foarte mult si, ulterior, a aflat ca s-a imbolnavit de anorexie nervoasa", spune parintele."Avea doar 39 de kg, avand o inaltime de 1,75 m", explica unul dintre martori.Parintii fetei s-au speriat vazand cat a slabit si au dus-o la un spital de psihiatrie din Bucuresti, unde medicii au recomandat internarea, spunand ca exista un risc foarte mare letal, dar parintii au refuzat internarea pe motiv ca trebuiau administrate calmante.Ulterior, persoana vatamata a fost consiliata de mai multi medici si un psiholog.Una dintre fete a marturisit ca a fost amenintata cu un cutit de Osolos si ca a fost batuta cu o varga de fata cu mai multi martori.Profesorul avea toane si le injura daca nu gateau mancarea pe gustul lui sau nu aranjau masa asa cum voia el.", spune tanara.Fetele au povestit scene ireale de violenta: batai cu o bucata de lemn provenita de la un tocator care fusese rupt in momentul in care o batuse pe o alta tanara cu el in cap. O copila a povestit ca a fost batuta si obligata sa manance un piptene din lemn.Uneori, fetele erau batute si fara motiv, potrivit marturiilor acestora.", povesteste mama unei fete.Ancheta in cazul Gigi Osolos a inceput dupa ce politistii din Giurgesti au fost alertati de vecinii coregrafului.Satenii au povestit cum coregraful le punea pe fete la munca forta si cum le batea. Motivele pentru care pornea agresiunile: ca nu a asezat sarea pe masa, ca nu i-a dat ceapa, ca nu i-a placut paharul pe care i-l dadea etc.", poveste un satean.In toamna anului 2016, una dintre fete a fugit din casa coregrafului cu ajutorul unui localnic.Un alt martor, care fusese angajat sa execute o lucrare la casa profesorului, a povestit la DIICOT ca fetele erau injurate pentru motive neimportante, ca nu era pregatita mancarea, ca nu facea lucrurile exact asa cum cerea profesorul."Ii dadea ordine ca unor militari, iar ea executa fara sa comenteze, fiindu-i frica de Osolos si dominata de acesta, lucra de dimineata si pana seara neincetat, cu pauza doar la amiaza cand manca, dar si atunci trebuia mai intai sa-l serveasca pe el si mai apoi sa manance", rememoreaza martorul.Fata era jignita crunt, fiind numita "descreierata", "redusa mental" sau "jigodie".Una dintre tinere l-a ajutat timp de 3 luni sa zideasca cu piatra un WC si o fantana. Aceasta i-a spus ca este tratata inuman si ca vrea sa plece. Intr-o zi i-a trimis un sms in care arata ca "in seara in care voi pleca, eu ma voi sinucide"."Osolos era o persoana agresiva, facea criza de nervi, aruncand cu diverse obiecte dupa fete, iar acestea din urma erau epuizate fizic din cauza muncii si a stresului la care erau supuse", mai povesteste martorul.Psihologii care le-au tratat pe fetele implicate in acest caz arata ca acestea au nevoie in continuare de suport de specialitate."Evaluarea psihologica evidentiaza resursele interioare de care dispune aceasta pentru a depasi momentele critice: o foarte buna dezvoltare intelectuala, curaj, tenacitate, perseverenta, convingerea in suportul celor apropiati. In acelasi timp, exista urme ale traumelor emotionale suferite, care si-au pus puternic amprenta asupra increderii si a stimei de sine.Ele pot fi cu usurinta reactivate de stimuli si evenimente mai mult sau mai putin asemanatoare cu cele traite. Atitudinea afisata poate induce cu usurinta in eroare, in spatele acesteia se afla multa framantare, indoieli, durere si suferinta interioara. Sunt necesare evitarea retraumatizarii si suportul psihologic de specialitate".Similar si in cazul unei alte tinere, unde s-a constatat un efort evident de a depasi evenimentele traumatizante din trecut.".