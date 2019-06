Drama minorelor din satele sarace ale Romaniei care au fost fortate sa joace in filme porno

Perchezitii si audieri

Mai multe fete din judetele Arges si Dambovita, cu varste cuprinse intre 5 si 17 ani, erau fortate sa filmeze materiale pornografice care erau vandute unor cetateni germani cu preturi cuprinse intre 200 si 600 de euro/minut, in functie de fanteziile clientilor. Unul dintre clienti este un bogat om de afaceri german.Alte patru minore, cu varsta intre 15 si 17 ani, au fost transportate in Germania pentru a fi exploatate sexual de acelasi cetatean german.Vorbim de fete care provin din familii dezorganizate sau cu o situatie materiala precara, care au fost recrutate prin oferirea de sume de bani si prin inducerea in eroare a parintilor ori persoanelor in ingrijirea carora se aflau in vederea obtinerii consimtamantului acestora pentru ca minorele sa poata parasi teritoriul tarii.In unele cazuri, fetele minore erau chiar rude cu proxenetii.", "", "", "", sau "", erau indicatiile pe care le dadeau cei care filmau fetele in pozitii pornografice.Sapte suspecti au fost ridicati marti de procurorii DIICOT si adusi la audieri la Pitesti. Este vorba de persoane din satele Voia, comuna Crangurile (Dambovita), Cotul Malului, comuna Leordeni (Arges) si Calinesti (Arges).La centrul DGASPC din Pitesti au ajuns marti 13 copii cu varste intre un an si 14 ani, atat victime, cat si frati ai acestora. Micutii vor fi evaluati, autoritatile pregatind in regim de urgenta actele necesare pentru preluarea minorilor abuzati, potrivit publicatiei argesene "Sursa ta". Potrivit publicatiei, o parte dintre victime erau dezvirginate de proxeneti cu diverse obiecte, pixuri sau banane.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca pentru ancheta din acest caz, procurorii DIICOT au incheiat cu Procuratura Generala din Mannheim un Acord de constituire a unei echipe comune de ancheta.Acesta s-a incheiat cu sprijinul Eurojust, unde a avut loc o reuniune de coordonare."Ancheta a fost derulata in paralel in Romania si Germania. Au fost facute monitorizari ambientale si telefonice, au fost analizate datele de pe retele de socializare, investigatii financiare, rapoartele privind transferurile de bani de la cetatenii germani catre cetatenii romani, in schimbul materialelor pornografice," explica, o parte din ancheta, sursele judiciare.Zeci de mii de euro au fost trimisi din Germania catre proxenetii din Romania. Cei mai multi bani au fost ridicati de la o agentie bancara din Moreni.Clientii din Germania ar fi fost constituiti intr-un grup infractional organizat. Acestia ar fi persoane bogate, cu venituri peste medie. Unul dintre acestia este un afacerist de succes.," precizeaza sursa citata.Unul dintre clienti chiar s-ar fi intalnit cu o fata din Romania.," mai spun sursele judiciare.Zeci de filme pornografice au fost vandute de proxenetii romani cetatenilor germani. O parte din acestea sunt probe in ancheta.In filme apar si discutiile dintre un copil si unul din adultii romani care filmau. Femeia avea unghiile colorate cu oja de culoare mov si o atinge in zona intima pe fetita, care este complet dezbracata. Copila este asezata pe un pat cu o patura cu imprimeu tip leopard.Doua minute, gata!Asteapta! ... stai asa. Asa, asa tine picioarele. Dar cracaneste-te!Asa?Asa. Cracaneste-te oleaca mai rau.Asa?Ihm! Ia cracanea... fa-te.. asa! (Ma pis!Stai ca te pisi la urma. Mai e un minut.Un minut. (Fa, tu esti femeie!Ce? Ce ma? Eu sunt femeie? Eu.. sunt femeie. Nu sunt copil? Nu sunt copil... Gata...Numai oleaca.Oleaca, oleaca, oleaca!Asa, asa! Cracaneste-te! Pai cracaneste-te!!Pe 20 mai 2019, procurorii din Germania l-au prins in flagrant pe un afacerist german, cunoscut ca "Rene", in timp ce se intalnea cu proxenetii romani.Interlopii intermediau o intalnire dintre "Rene" si o copila in varsta de 14 ani. O partida de sex cu minora costa o suma cuprinsa intre 600 si 1.000 de euro.Cetateanul german inchiriase o camera la un hotel din Mannheim. In prima zi, fata nu a vrut sa intretina relatii sexuale cu "Rene", a inceput sa strige "Polis, polis!", iar germanul a facut pasul inapoi si nu a mai insistat.A doua zi, insa, proxenetii romani au convins-o pe fata sa intretina relatii cu germanul, iar aceasta i-a transmis "clientului" un mesaj vocal: "".In momentul in care au intrat in camera de hotel, politistii germani au intervenit.Procurorii DIICOT au monitorizat negocierile prealabile dintre o proxeneta din Romania cu "Rene". Cei doi foloseau programul automat de traducere din aplicatia de socializare.Rene parinti la fata de 13 ani fecioara vrea sa le dau bani anainte nu au incredere sa ami dea fata fara sa le dau bani.Asa ca daca tu vrei fecioara si fata mica de 13 ani trebuie sa ami dai creditul sa ma duc acasa dau la parinti la fata si eu vin cu fata la.Cai bani ai luat pentru parinti?Rene eu acasa am fecioara e fata de 13 ani parinti ei vrea 5000 si daca tu vrei sa ne dai si noua un credit.Si an bani astia aduc fecioara la tine si o alta fata de 16 ani.Intr-un chiosc din gradina lui "Rene", politistii germani au gasit prezervative, jucarii sexuale, lenjerie sexy in dimensiune XS, dulciuri, un sac cu jucarii de plus si un PC.Mai mult decat atat, s-a gasit un rucsac din piele cu rechizite scolare pe numele unei fetite romance, anul scolar 2015/2016, clasa a 2 a.," spun sursele citate.Pe 20 mai 2019, "Rene" a fost arestat de magistratii germani pentru o perioada de 6 luni. Acuzatiile: asociere pentru abuzul sexual grav asupra copiilor, achizitionarea si distribuirea multipla de materiale pornografice infantile, instigare la trafic de fiinte umane si prostitutie fortata si prostitutia fortata multipla.Acasa la Rene au fost gasite mai multe materiale pornografice cu fete minore de varste fragede, de 4-6 ani, sustin sursele judiciare.", explica sursele judiciare.