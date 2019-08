Drama tinerelor care ajung prostituate din dragoste pentru proxenet: "Eu vreau ceva serios, nu vreau ceva la misto"

Ancheta DIICOT

", "", "," acestea sunt cuvintele frumoase cu care un "Loverboy" incerca sa-si seduca viitoarea victima.Angajamente pentru o relatie solida, intemeierea unei familii, doi, trei copii, casa, masina, vacante, o viata fericita erau promisiuni pe care barbatul le face unei tinere cu care sta de vorba pe o retea de socializare. Planul ascuns al barbatului: trimiterea acesteia in Germania si transformarea tinerei intr-o prostituata intr-un club de noapte din Duisburg (Germania).Detaliile apar in cea mai recenta ancheta a procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Galati. Mai multe persoane au fost retinute luni pentru grup infractional organizat, trafic de minori si trafic de persoane. Gruparea ar fi strans 310.000 de euro de pe urma fetelor.trei fete minore, una dintre copile diagnosticata cu diabet, si cinci femei. Educatia precara, deziluziile in dragoste si aventura le-au aruncat in bratele membrilor gruparii care se ocupau de racolarea tinerelor.In momentul in care tanara isi dadea seama ca era prea tarziu si voia sa plece, incepea calvarul: santaj emotional, cartea de identitatea retinuta, sechestrarea, amenintarile si batai crunte, daca voia sa fuga.", "", "," veneau amenintarile.Mai multe persoane sunt cercetate in acest caz. Procurorii DIICOT au retinut luni cinci persoane: Nelu Puiu, zis Uscatu, Cornel-Constantin Puiu, Veta Puiu, Dragos Lupu, zis Hristea, si Denisa Arama, zisa Sara, pentru grup infractional organizat, trafic de minori si trafic de persoane.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca liderii gruparii au caziere.Procurorii DIICOT cer judecatorilor arestarea acestora pentru 30 de zile.Anchetatorii atrag atentia asupra modului in care au facut infractiunile pentru care sunt cercetati "in cadrul unui grup infractional organizat, prin inducere si mentinere in eroare utilizand metoda, profitand de starea de vadita vulnerabilitate si de lipsa de aparare, prin constrangere morala si fizica, prin santaj emotional, profitand de starea de minoritate a unora dintre victime".Cu bani din infractiuni, gruparea si-a achizitionat imobile in judetele Galati si Vaslui si masini de lux. La perchezitii, procurorii DIICOT au descoperit arme albe, un pistol si droguri.Potrivit unor surse judiciare, la locuinta lui Cornel Constantin Puiu au fost identificate 8 doze de cocaina. Barbatul a declarat ca le-ar fi adus in tara din Germania in Italia, pentru consumul propriu, explica sursele citate.Potrivit datelor din dosar, unele fete au fost exploatate aproximativ un an si jumatate. Unele dintre ele au reusit sa fuga, altele si-au anuntat familiile.Proxenetii erau membri ai aceleiasi familii, iar din discutiile telefonice interceptate rezulta cum persoanele in varsta ii invata pe cei tineri sa vorbeasca frumos cu victimele, sa le convinga sa le aduca in Germania si sa se prostitueze.Inedit in acest caz, cei implicati vorbeau in limba "pasareasca" si foloseau cuvinte din argou: "Nu stiu! Nu stiu. Eii, face circ... O iei si tu asa cu zaharelul, cu una, cu alta, si daca o prinzi in mana, nu-i mai, ca) vrea sa), cand vrea sa nu) ", "Ori stai, ori nu stai", "Pune mana! Pune mana si fa cu Bianca, prostule, ca sa o ai la mana".La un moment dat, deoarece nu mai suportau calvarul, doua tinere au reusit sa fuga, in timp ce unul dintre supraveghetorii lor dormea. Cele doua victime si-au luat cartile de identitate si suma de 500 euro pe care o gasisera intr-un portofel de-al celui care le pazea si au fugit din locul unde stateau.Gruparea avea mai multe imobile in localitatile: Quakenbrueck, Essen, Hemsloh, Grossenkneten, Herten, Bramsch si Gelsenkirchen.Imediat dupa ce au fugit, fetele au fost contactate de unul dintre membrii gruparii, Dragos Lupu."Ca te duci acasa, ca faci... Oricum jegoasa aia care e langa tine... Da-i pe speaker sa auda... Nu poate sa munceasca nici in Germania, nicaieri, pentru ca toate femeile o cauta. Aia e o zdreanta de femeie. Ma suna lumea... Multi au plecat capul la ea... Pentru ca te prinde femeile si te taie in doua.Ai gresit tu. Eu te iert, dar ea nu scapa pentru ca in Germania nu poate sa mai stea. Sa auda! Da-i sa auda", o ameninta proxenetul.," au continuat amenintarile lui Dragos Lupu.