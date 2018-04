Drama tinerelor romance care ajung prostituate in Germania din dragoste pentru iubit

Totul a inceput cu un add

Cazul a explodat la sfarsitul acestei saptamani. Cinci persoane au fost retinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Brasov pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si complicitate la trafic de persoane."Fii zambatoare! Zambeste! Fii vesela ca... ai vazut ca e de munca astazi!", "Bravo, fata mea! Hai, da-i drumul, baga-te la munca, fata mea si faceti treaba voastra! Sa nu aud astazi. Astazi nu va sun pe niciuna", cuvintele apartin lui Ciprian Cojocaru si erau adresate "Margaretei", una din tinerele care se prostitua in folosul proxenetilor. In cadrul gruparii, Cojocaru era unul din lideri, el se ocupa de orice aveau nevoie fetele, toti erau "o familie", si de aceea fetele i se adresau cu "Tata".Fata tocmai se pregatea sa intre "la lucru" in localul FKK Club Grimberg Sauna din localitatea Gelsenkirchen, de langa Dortmund. Drumul "Margaretei", din casa amarata in care locuia in Targu Mures in bordelul din Germania, a inceput in octombrie- noiembrie 2017, atunci cand l-a cunoscut pe Facebook pe bucuresteanul Ionut Marian Soare (23 de ani).Baiatul i-a povestit ca locuieste in Germania, ca lucreaza acolo si castiga 500 euro pe luna. I-a mai povestit ca i-au murit parintii si are o sora care sta in Bucuresti. Cei doi au vorbit pe Facebook doua saptamani, timp in care fata s-a indragostit de el. Nu stia ca Ionut joaca rolul unui Casanova intr-o retea de proxeneti. Tanarul este arestat in acest caz.Ionut i-a propus sa plece in Germania, spunandu-i ca o sa ii gaseasca ceva de lucru. Discutand despre acest aspect, a aflat ca nu vorbeste limba germana si atunci i-a spus cu vorbe dulci ca singurul lucru pe care il poate face in aceste conditii este sa se prostitueze, spunandu-i ca in Germania aceasta activitate este legala."Vreau sa ne facem un viitor impreuna, sa avem casa si masina", au sunat promisiunile. Atunci, fata s-a decis sa mearga in Germania pentru a practica prostitutia.Prima oprire a fost in Bucuresti, la o matusa a lui Ionut, unde a stat aproape o saptamana. "Margareta" a fost aranjata un pic, si-a vopsit parul si si-a schimbat hainele. "Matusa" i-a cumparat bilet catre Dortmund. La coborare o astepta iubitul ei, Ionut, care era insotit de Ciprian "Tata" Cojocaru."Margareta" a inceput munca inca de a doua zi, cand Ionut a dus-o la Clubul 6 din Dortmund, unde a fost angajata pe loc. Programul de "lucru" era de la ora 10:00 dimineata, pana la miezul noptii.A facut cunostinta cu restul "familiei", dar si cu restul prostituatelor, fete ca ea, atrase de mirajul iubirii. Acestea lucrau ziua in Clubul 17 sau in Clubul 19 din Dortmund. Fetele insa au schimbat des cluburile. Aveau un sofer care le insotea si inca o femeie care avea grija sa nu iasa scandal."Margareta" a povestit ca in localurile unde a lucrat platea "casa" cate 75 de euro, se schimba si astepta sa fie aleasa de clienti. Clientii plateau pentru a sta cu ea cate 30 de euro, pentru 25 de minute si 70 de euro pentru o ora. In cea mai proasta zi avea 10 clienti amatori de sex platit, dar erau si zile in care avea si 20 de clienti.In casa exista un caiet in care erau mentionati toti banii facuti zilnic de catre fiecare dintre fete. Cand ajungea acasa, "Margareta" ii dadea toti banii castigati lui Ionut, fara sa stie ce facea acesta cu ei mai departe. "Credeam ca-i strange pentru a-si achita o datorie mai veche de 45.000 euro facuta la jocuri de noroc", a ridicat din umeri fata.Marea suparare era ca Ionut nu ii dadea voie sa foloseasca telefonul, spunand ca este gelos. Totul a durat cateva luni. "Cat am stat in Germania am castigat in jur de 50.000 de euro, bani din care mi-au ramas 500 de euro", a declarat fata, aratand care a fost profitul iubitului de pe urma sa.Ce nu stia "Margareta" era ca Ionut mai avea alte fete pe care le ademenise cu vorbe frumoase in Germania. Statea cu randul la fiecare, pentru "a le tine calde", potrivit interceptarilor. Proxenetii erau atenti ca fetele sa-l aiba pe Casanova langa ele, pentru "linistea lor sufleteasca".Adrian Cristian Mario Papa avea si el o iubita care lucra intr-un bordel din Germania. Era un Casanova in devenire. El a povestit procurorilor DIICOT despre cat de versat cu fetele era Ionut."Cu privire la aceste fete, arat ca Ionut le cunostea pe Facebook, lega o relatie cu ele, iar apoi le aducea in Germania pentru a practica prostitutia. Toate aceste fete proveneau de la sat, din familii sarace", a declarat Papa.Procurorii DIICOT au explicat in referatul in care au cerut arestarea cum functiona aceasta retea. Creierul ar fi fost Ioana Papa, "matusa" la care s-a cazat Margareta in Bucuresti, inate de plecarea in Germania. Ea era cea care racola tinere prin intermediul celor doi Casanova.Fetele erau transportate in orasul Dortmund, la alti doi oameni cheie: Ramona Brinzelea si Ciprian Cojocaru. In Germania mai erau si alti oameni in grupare care aveau diverse misiuni.Procurorii DIICOT arata ca membrii grupului incearcau sa le induca tinerelor recrutate sentimentul ca fac parte dintr-o familie si ca ceea ce castiga din practicarea prostitutiei se cuvine "familiei".Dupa cum am aratat, tinerele discutau despre Cojocaru ca fiind "tatal", iar Ramona este "mama". Ionut si Adrian Cristian Mario Papa sunt cei care, sub coordonarea Ioanei Papa, recruteaza fetele prin metoda "lover boy", ulterior locuind cu acestea in Germania, in apartamentul inchiriat de Ramona Brinzelea, primind un procent de 50% din ceea ce castiga iubita lor.Restul de 50% le revenea lui Brinzelea Ramona si Cojocaru Ciprian. Banii se impart in acest mod dupa ce din veniturile fetelor se scad chiria si banii pentru sofer, cel care le transporta de la domiciliu la club. Soferii sunt alternativi.Procurorii DIICOT au perchezitionat sapatamana aceasta doua case ale clanului din Bucuresti, si au descoperit 44.900 de euro, 300 g. de aur, doua autoturisme si mai multe inscrisuri.Procurorii DIICOT arata in raportul pe anul 2017 ca in continuare o pondere semnificativa in cadrul acestor grupuri de criminalitate organizata o reprezinta grupurile specializate in traficul de persoane si traficul de minori, in special in scopul exploatarii sexuale, mai rar prin munca fortata, cu tari de destinatie in vestul Europei."In ceea ce priveste traficul de persoane, acest tip de infractiuni este in continuare bazat pe mirajul unei vieti mai bune in afara granitelor Romaniei, fiind folosita atat metoda lover boy, cat si metode clasice de recrutare, in care victimele accepta cu usurinta oferte dubioase si riscante de lucru in diferite industrii, ajungand apoi ca prin diverse metode si forme de control fie obligate sa munceasca, sa se prostitueze sau sa cerseasca in folosul traficantilor", arata procurorii DIICOT.