Dramele fetelor din Bucuresti care au ajuns sa se prostitueze in Germania, din dragoste pentru iubit

Declaratia apartine unei tinere din Bucuresti care a ajuns prostituata intr-un club din Germania, din dragoste pentru iubitul sau, proxenetul. Detaliile apar in cea mai recenta ancheta a procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Bucuresti care au vizat o grupare de interlopi din Bucuresti.Este vorba de presupusi traficanti de persoane care ar fi exploatat, timp de patru ani, tinere din Bucuresti care se prostituau, in cluburi sau pe strada, in Germania, Spania si Italia.Cele mai multe fete ar fi fost recrutate din Bucuresti, prin metoda "Loverboy",Totul pentru un viitor fericit, sa aiba bani pentru casa, masina, copii si viata linistita.Procurorul DIICOT care a anchetat cazul arata in actele trimise in instanta ca este vorba de tinere vulnerabile, care provin din familii dezorganizate, cu o situatie financiara precara si un fond emotional instabil., arata anchetatorul.Marian Stanila are 31 de ani si locuieste intr-o casa de pe Soseaua Vartejului, in capatul Sectorului 5 din Bucuresti. Este de profesie sofer, dar ar fi facut o avere din proxenetism, potrivit anchetatorilor. Procurorii DIICOT spun ca Stanila ar fi racolat mai multe tinere prin metoda "Loverboy" si l-au pus sub acuzare pentru trafic de persoane si proxenetism.In fata anchetatorilor, Stanila s-a prevalat de dreptul de a nu da declaratii. Opt persoane au fost retinute in acest caz. Datele sunt din dosarul de la Tribunalul Bucuresti.Potrivit anchetatorilor, Stanila a fost monitorizat de oameni ai legii din mai multe state. Pe numele sau, Politia din Dusseldorf a deschis un dosar de proxenetism.Una din tinerele care au picat in plasa lui Stanila a povestit la DIICOT calvarul pe care l-a indurat. "Ioana"- este vorba de un pseudonim pentru a protectia victimei- a aratat ca totul a inceput in 2012, atunci cand s-a indragostit de Stanila. Dupa cateva luni, barbatul a trecut la a doua etapa a planului si, profitand de starea financiara precara a acesteia, a determinat-o sa-l insoteasca in Italia.", i-ar fi spus Stanila. In prima zi in care au ajuns in Italia, fata a fost trimisa sa se prostitueze "in strada". Ea a refuzat, dar iubitul sau i-ar fi aplicat prima "corectie" fizica, respectiv cateva palme si un pumn in cap. "", a marturisit femeia."Imi amintesc ca dupa perioada de initiere, aveam zile in care doar eu castigam 800-1.000 de euro pe zi, bani care ajungeau in totalitate la Stanila Marian", a declarat fata. In Italia, "Ioana" a avut o colega de suferinta, care se prostitua pentru Stanila. Si aceasta a povestit la DIICOT prin ce chinuri a trecut: "". Tanara a povestit ca a fost tunsa cu forfecuta de proxenet pentru a o umili.Dupa o scurta perioada, fata a fost transferata ca o marfa in Germania si in Spania, unde a continuat sa se prostitueze fortat. Interlopul a fost monitorizat de politia din Spania in doua anchete de trafic de persoane, operatiunile "Ruso" si "Marisa", potrivit datelor oferite de Centrul de Cooperare Internationala Politieneasca Internationala."Ioana" a povestit ca in Spania s-a hotarat pentru prima data sa fuga: "Ultima data Marian m-a batut cand m-a trimis sa iau un cablu HDMI, dar am cumparat altceva, pentru ca nu stiam limba.Dupa bataia din ziua cand am cumparat cablul HDMI, seara am iesit la strada si m-am hotarat sa fug...""Corina", o alta tanara racolata de Stanila, a dat declarati cutremuratoare despre chinurile indurate. Tot din dragoste a ajuns sa se prostitueze in localitatea Krefeld (Germania).Prima zi a fost cea mai grea. "Dupa ce am terminat munca, Stanila Marian a venit si m-a luat de la strada si dintr-un motiv pe care nu mi-l mai amintesc, acesta m-a lovit si mi-a spart telefonul, mi-a rupt cartela din telefon, pentru a-mi restrictiona orice legatura cu alte persoane. Nu mai aveam nici un numar de telefon de la membrii familiei mele...Dupa ce am fost batuta,. Am realizat din acel moment ca eu nu mai aveam nicio scapare si ca trebuie sa fac orice zice Stanila Marian, prin prisma faptului ca eu nu ma descurcam, nu cunosteam nici limba si imi era foarte frica..."Ea a dat detalii despre corectiile fizice pe care le primea si despre cum era obligata sa slabeasca, pentru a fi mai atractiva pentru clienti.Unul dintre clientii "Corinei" s-ar fi indragostit de aceasta si i-ar fi dat 70.000 de euro intr-un cont. Atunci cand proxenetul a aflat, aceasta ar fi fost batuta cunt, potrivit marturiilor altei prostituate."Am vazut ca a batut-o si am vazut ca ii preda lui incasarile, iar ea avea un client care avea foarte multi bani. Eu aveam un cont la Commerz Bank, iar acel client ii transfera banii.... Am vazut o data cum a batut-o Marian, atat de mult pana cand a urinat pe ea", a declarat fata.Marian Stanila a fost interceptat de procurorii germani din Parchetul Wuppertal, iar discutiile telefonice dintre barbat si prostituate au scos la iveala comportamentul dur al acestuia. El era nemultumit ca fetele nu ii "produceau" bani.- "Tu femeie, stii cat a facut aia? A facut 12 sute pana la ora asta si tu ai facut 300?"- "Da clar, daca nu imi dati banii dimineata este clar ca imi iau singur banii. Ce sa fac fara bani?"- "Sa inceapa sa lucreze ca lumea, ca altfel e saracie mare. Nu se poate ca 5 femei sa castige cat una singura"Gruparea din Germania a adus prin metoda "Loverboy" mai multe fete din Bucuresti. Una dintre el a povestit cuma ajuns acolo si ce a simtit atunci cand si-a dat seama ca iubitul sau, Niki -cercetat de procurorii DIICOT, era in slujba proxenetilor. Ea a fost amagita ca vine sa munceasca ca ospatarita, dar in realitate a ajuns sa se prostitueze. Ghidul sau in cea mai veche meserie din lume era Ana, apropiata a proxenetilor."Am intrat cu Ana in club, unde am remarcat faptul ca de fapt acolo se practica prostitutia...Am realizat de fapt caAm ramas socata de faptul ca venisem de fapt pentru a ma prostitua si intrucat nu aveam niciun telefon la mine, nu aveam cale de scapare.Ana mi-a aratat camerele unde trebuia sa intru, dupa care mi-a spus ca tarifele pe care trebuia sa le cer erau de 40 de euro jumatatea de ora si 80 de euro pentru o ora, in schimbul intretinerii de raporturi sexuale orale si normale.Tot Ana a fost cea care mi-a dat prezervative.......In prima zi am castigat suma de 120 de euro, de pe urma celor trei clienti pe care Ana mi i-a adus. Am plecat din club in jurul orei 05:00 dimineata, fiind asteptate si transportate de Florin, zis Gaina..."Potrivit datelor DIICOT, sumele de bani obtinute in urma exploatarii sexuale a acestora au fost folosite de catre proxeneti pentru a se intretine, neavand vreo alta sursa de venit licit, "preferand astfel un mod de viata parazitar, acestia afisandu-se, cu ostentatie, la volanul unor bolizi de lux si in medii frecventate de persoane cu o mare potenta financiara."