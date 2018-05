Dramele tinerelor care "au produs" in Italia 300.000 de euro, pentru un proxenet roman

De unde si cum erau recrutate fetele

Capul gruparii, Dumitru Marin, zis "Mitica", din comuna Tudor Vladimirescu din Galati, a castigat in Italia, in ultimii cinci ani, nu mai putin de 300.000 de euro, de pe urma exploatarii a zeci de tinere romance. Dumitru Marin are 42 de ani, a absolvit 3 clase primare si nu are un loc de munca. Nu are antecedente penale in Romania, dar in Italia, Tribunalul Fermo l-a condamnat cu suspendare pentru proxenetism.Dumitru Marin este acuzat de procurorii DIICOT ca a folosit metode demne de mafiotii albanezi pentru a lua, in unele cazuri cu forta, fete din Romania si a le exploata prin prostitutie in Italia, privandu-le de cele mai elementare drepturi, expunandu-le la boli si provocandu-le traume ireversibile.Saptamana trecuta, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galati - l-au retinut pe "Mitica" si pe mai multi membri ai familiei sale: mama, cumnata, fratele si un var.Potrivit marturiilor din dosar, zeci de tinere din judetul Galati au ajuns prostituate in locurile controlate de clanul din Tudor Vladimirescu, din localitatile italiene Porto Sant d' Elpidio si Civitanova Marche.Cele mai multe erau recrutate prin metoda "Loverboy"- cea in care victima se indragosteste de proxenet si se prostitueaza pentru a "construi un viitor mai bun impreuna".Alte fete erau recrutate prin rapire si constrangere fizica si psihica, prin mentinerea in teroare si santaj emotional.Alte victime sunt din mediul rural, cu probleme de integrare sociala, fara apartenenta la familie sau provenind din familii dezorganizate si/sau sarace.Odata scoase din tara, fetele erau obligate sa accepte prostitutia "la strada" - nivelul cel mai de jos al activitatii de prostitutie.Conditiile in care erau obligate sa se prostitueze si in care traiau erau infioratoare: castigul era de 30 de euro pentru un raport sexual in masina clientului si 50 euro un raport sexual la domiciliul clientului sau la hotel, din care li se lasau maximum 10 euro pe zi. Din acesti bani trebuiau sa se intretina.Fetele nu erau lasate sa se imbrace potrivit conditiilor meteo. Una dintre victime a cerut pur si simplu permisiunea sa poarte pantaloni in luna decembrie, insa nu i s-a dat voie.Mai mult, erau obligate sa intretina raporturi sexuale neprotejate () si nu erau lasate sa mearga la doctor daca manifestau simptomele vreunei boli.In ceea ce priveste legatura cu familia si existenta lor ca fiinte umane, li se interzicea sa tina legatura cu membrii familiilor (cele care aveau familii) si nu li se actualizau documentele de identitate, ceea ce facea imposibila pana si acordarea asistentei medicale.Interceptarile telefonice arata modul umilitor si dispretul cu care erau tratate romancele de catre proxeneti, care li se adresau cu "dementa, nespalata, jigodie, zdreanta, jeg, jegoasa, panarama, martaloaga, rabla, maimuta". In dialogurile dintre proxeneti, cel mai des spuneau despre victime "mi-e scarba de aia, mi-e scarba de panarama aia", iar activitatea de "recrutare" era numita "tragere"."Practic victimeledin punct de vedere uman", arata anchetatori.Traumele victimelor sunt ireversibile, considera anchetatorii. Majoritatea au manifestat o stima de sine scazuta, anxietate, tulburari de dinamica sexuala, de atasament, depresie - una dintre victime a incercat sa se sinucida. De asemenea, fetele manifestau si dorinta de a se desparti de membrii familiilor (cele care aveau familii) considerand ca acestia nu le acordau atentia si iubirea dorite.Starea de dependenta era atat de mare incat fetele dadeau zilnic pe sms raportul cu cati bani incasau: "Viata mea am ajuns acasa si am facut 160 nb iubirea mea tbx", "Am facut 340 nb dragoste mea mika tbx pui si imi este dor de tn iubi meu", "Iubi plec acasa pwp am facut 170 viata mea" sau "Tati am facut 380 nb tbx mult".Victimele din acest caz au fost persoane extrem de usor de influentat, mai arata anchetatorii, exploatarea fiind singura realitate pe care au cunoscut-o si, ca atare, zona lor de confort. Unele dintre victime au ajuns in situatia de a nu-si dori sa fie scoase din situatia de trafic, pentru ca raul era mai confortabil, fiind ceva cunoscut si repetat, cu care s-au obisnuit, pentru ca pur si simplu nu aveau unde sa se duca, la cine sa se duca si sa le apere."O perioada, nu au perceput situatia de trafic ca trauma si i-au privit pe traficanti ca pe protectori, ca iubiti care au grija de ele si cu care vor construi o familie, creand un risc mare de revictimizare pentru ca vor avea mereu tendinta de a gasi pe cineva de care sa depinda", mai arata procurorii DIICOT.Unele dintre fete au incercat sa fuga sau au si fugit si au depus plangeri la politia taliana. Insa altele au fost alungate, pentru ca nu mai puteau sa produca, din cauza varstei sau pentru ca au fost diagnosticate cu boli grave.Una dintre fetele care au depus plangere la politia italiana avea 20 de ani si era gravida in cateva luni, fara sa stie cine este tatal copilului. In martie 2015, aceasta a cerut ajtorul unui client. Barbatul a ajutat-o si fata s-a refugiat intr-un centru de victime ale traficului de fiinte umane din Napoli. In august a nascut.Fata a povestit autoritatilor cum a inceput calvarul sau. In august - septembrie 2013, a plecat din comuna galateana Pechea la Tecuci, in cautarea unui loc de mumca. Acolo a fost efectiv rapita, sechestrata de niste interlopi locali care au vandut-o clanului condus de "Mitica", sub pretextul ca va avea grija de unul dintre copiii familiei.Realitatea a fost alta. In 2014, fata a fost dusa in Italia, unde a ajuns sa fie exploatata de "Mitica" si transformata in prostituata. Atunci cand s-a impotrivit, ea a fost batuta crunt de proxenet. In prezent, tanara este in grija autoritatilor italiene.Desi au ajuns pana la a-l retine pe "Mitica" si pe membri ai familiei sale, procurorii DIICOT arata ca o parte din retea inca este activa in Italia, cel putin patru victime fiind exploatate acolo.Doar Dumitru Marin, zis "Mitica", a castigat in Italia, in ultimii cinci ani, nu mai putin de 300.000 de euro, de pe urma exploatarii tinerelor romance.Constituirea unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor de trafic de minori si trafic de persoane a imbracat forma cea mai abjecta de umilire, aservire a victimelor exploatate care au fost practic apreciate ca si o marfa de vanzare pentru a produce banii necesari unei familii de etnie rroma, arata anchetatorii.Interceptarile arata cum se raportau membrii gruparii tot timpul la bani."S-avem tot timpul bani. Poate pun mana si pe rabla asta, intelegi si strangem si noi. Iti dai seama? Numai permisul meu e 1.700 cand ajung acolo", spune proxenetul, intr-o interceptare telefonica."Digeaba ai casa cu zece etaje! Daca n-ai un ban deoparte si n-ai di...pi ci sa pui mana, tot degeaba!", spune si unul dintre locotenentii lui "Mitica".Banii au fost investiti in proprietati sau masini de lux, sau pur si simplu pierduti la jocuri de noroc.Marturiile tinerelor, ale parintilor, ancheta procurorilor italieni, interceptarile convorbirilor telefonice si procesele verbale de analiza a transferurilor monetare internationale sunt probe cheie ale procurorilor DIICOT in acest dosar.In final, acuzatiile au fost de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de minori in forma continuata si trafic de persoane in forma continuata.In fata procurorilor DIICOT, "Mitica" a uzat de dreptul de a nu da declaratii.