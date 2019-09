Expertiza INML: Oasele din butoiul lui Gheorghe Dinca contin ADN-ul Alexandrei, cu o probabilitate de 99,93%

Ziare.

Din concluziile raportului de expertiza medico - legala transmis public luni de DIICOT rezulta faptul ca, "analiza genetica a probelor biologice de os, reprezentata de elemente dentare selectate din coletul cu fragmente osoase, gasite cu ocazia cercetarii la fata locului in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, a condus la evidentierea unui profil ADN unic, apartinand unei persoane de sex feminin".De asemenea, arata sursa citata, din raportul de expertiza medico - legala rezulta faptul ca persoana de sex feminin evidentiata in urma analizelor genetice a probelor biologice de os este victima minora Alexandra Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%.Informatii ca acesta este rezultatul analizelor aparusera inca de la inceputul lunii august. Atunci Alexandru Cumpanasu, unchiul victimei si cel care, intre timp, si-a anuntat intentia de a candida pentru presedintia tarii, a fost cel care a anuntat in direct, la antena3, ca Ministrul Justitiei Ana Birchall a sunat familia Alexandrei pentru a anunta ca analizele INML arata ca oasele sunt ale fetei.Procurorii mai asteapta si raportul privind oasele identificate in padure, despre care Gheorghe Dinca a spus ca sunt ale Luizei Melencu.Initial, INML nu a putut identifica un ADN deoarece oasele erau prea calcinate, insa procurorii au cerut refacerea analizelor.