Fake-news-ul este un pericol pentru siguranta nationala? Cazul Sorinei, fetita adoptata din Baia de Arama

Capcana mediatica

Povestea unei anchete inedite

Cum s-a ajuns la acest proces

Motivarea DIICOT

Sursa: Ordonanta de clasare DIICOT

Procesul deschis la Curtea de Apel

"Este o campanie de dezinformare"

92% dintre romani se uita zilnic la televizor

Probleme in Europa si SUA

Care era tinta dezinformarii

A fost una dintre zecile de postari care au insistat pe aceste aspecte: Grupa de sange si transplantul de organe.Primele care au reactionat au fost mai multe site-uri, care au publicat stiri asemanatoare: "" sau "."Primele site-uri care au publicat astfel de stiri au fost localizate in Rusia si trolii rusi s-au implicat in acest caz, potrivit unei dezvaluiri facute de Lucian Mandruta, pentru Digi24. Treptat stirile sunt sterse de pe site-urile straine, dar sunt viralizate puternic pe retelele sociale. Astfel aratau mesajele, care sunt si in prezent preluate de mai multe persoane sau raspandite in diferite grupuri.Imediat, aceste idei apar si la televiziunile din Romania, invitatii din studiouri explica doct care sunt "secretele adoptiei Sorinei din Baia de Arama" sau pur si simplu sunt reluate articolele de pe Internet.O capcana mediatica in care au cazut atat fostul premier, Viorica Dancila, care spunea ca "Sorina nu este singura", sau procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, care a cerut judecatorilor, in zadar, revocarea adoptiei Sorinei si interzicerea parasirii tarii.Mai multi politicieni si ministri au avut pozitii publice asemanatoare.Dar daca in spatele "fake-news-ului", tinta principala a atacului era Justitia? Asta deoarece campania mass-media de dezinformare viza pretinsa ineficienta a Justitiei in cazul Sorinei si nerespectarea hotararilor judecatoresti irevocabile, prin care fata fusese adoptata de sotii Sacarin.Televiziunile au promovat in vara anului 2019 un adevarat "discurs al urii" impotriva magistratilor din cadrul Curtii de Apel Craiova si al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, in scopul intimidarii magistratilor, a transmite mesajul opiniei publice ca procurorii sunt abuzivi, ca legea trebuie schimbata sau ca procurorilor trebuie sa le fie limitate atributiile.De altfel, in urma scandalului, un procuror de la Sectia Speciala a deschis o ancheta in cazul magistratilor implicati.Astfel de campanii mediatice reprezinta un pericol grav si iminent pentru statul de drept? Fake-news-ul este un pericol pentru siguranta nationala?La aceste intrebari trebuie sa raspunda un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti. Magistratul solutioneaza o cerere a sotilor Ramona si Gabriel Sacarin de a redeschide o ancheta in cazul a zece membri ai Consiliului National al Audiovizualului (CNA) pentru abuz in serviciu si complicitate la comunicare de informatii false.Asta in conditiile in care, in mai multe emisiuni televizate, ar fi fost incalcate drepturi fundamentale ale sotilor Sacarin si ale Sorinei, fata din Baia de Arama adoptata de acestia. Este vorba de emisiuni difuzate de posturile Antena 3, Romania TV, B1 TV si Realitatea TV.Timp de aproximativ o luna, membrii CNA nu au avut nicio reactie in acest caz.Pe 20 august 2019, sotii Sacarin depun o plangere la DIICOT, pentru abuz in serviciu si complicitate la comunicare de informatii false. Cea de-a doua infractiune face parte din "Infractiunile contra securitatii statului", care sunt in competenta acestui parchet.In mai putin de o luna, un procuror DIICOT claseaza acuzatia de complicitate la comunicare de informatii false si declina solutionarea plangerii de abuz in serviciu la Parchetul Judecatoriei Sectorului 5, pentru continuarea cercetarilor.Procurorul motiveaza pe aproximativ 20 de randuri de ce a clasat acuzatia de complicitate la comunicare de informatii false."Fara a face aprecieri cu privire la caracterul real sau fals al informatiilor transmise prin intermediul posturilor de televiziune, se constata ca acestea nu sunt de natura sa creeze vreo situatie care sa incadreze ca fiind o amenintare la adresa securitatii nationale, astfel cum a fost delimitata mai sus si nici din perspectiva art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei ()."Nemultumiti de solutie, sotii Sacarin au contestat-o in instanta. Asa ca acum cazul a ajuns la Curtea de Apel Bucuresti.In actele depuse la Curtea de Apel Bucuresti, studiate de, sotii Sacarin explica judecatorilor ca stirea falsa in care se scria ca sunt traficanti de organe si ca adoptia ar avea scopul de trafica organele Sorinei, a aparut initial pe un website care utilizeaza servere din Rusia si care a fost inregistrat printr-o casuta postala din Moscova in luna decembrie 2018."Aceasta stire falsa a fost preluata de mass-media (radiodifuzorii B1 TV Channel SRL, Realitatea Media SA, Ridzone Computers SRL si Antena 3 SA - in continuare), fiind astfel propagata stirea falsa ca institutii ale statului roman, judecatorii care au incuviintat adoptia si Ambasada SUA au contribuit la traficul de organe, pentru a lansa in constiinta publica temele de propaganda politica impotriva Occidentului si a Statelor Unite.In acest sens,," se arata in cererea de chemare in judecata.Potrivit sotilor Sacarin, am avut de-a face cu o campanie de dezinformare pentru a destabiliza statul de drept, prin sadirea neincrederii in institutiile statului, prin inducerea ideii ca hotararile judecatoresti irevocabile nu se bucura de caracterul lor obligatoriu, pentru ca magistratii sunt corupti.Potrivit avocatilor sotilor Sacarin, in prezent masurile de protectie a securitatii statului nu mai sunt limitate la actiuni militare clasice,Ei aduc ca probe datele Eurobarometului din 2017, in care se arata ca 84% dintre cetatenii Uniunii Europene se informeaza prin televiziuni, iar 92% dintre romani se uita zilnic la televizor (in timp ce media europeana a respondentilor care se uita zilnic la televizor este de doar 76%)."Astfel, rezulta ca televiziunea este principala sursa de informare a populatiei in Romania," se arata in cererea de chemare in judecata.Chiar si Comisia Europeana a creat grupuri de cercetare si a adoptat un plan de actiune la nivelul Uniunii Europene, care prevede necesitatea si urgenta unor masuri concrete pentru oprirea raspandirii de informatii false, tocmai deoarece acestea au potentialul de a submina statul de drept si chiar sa aduca atingere alegerilor libere.Mai mult, cu privire la pericolul concret si efectele concrete ale fake news au fost realizate investigatii extinse inclusiv de catre Federal Bureau of Investigations al SUA, care a aratat modalitatea in care tacticile militare de raspandire organizata a informatiilor false prin mass-media a adus atingere chiar procesului electoral.Aceasta destabilizare s-a produs chiar cu privire la alegerile prezidentiale din SUA. De altfel, raportul procurorului special Robert Mueller, disponibil integral pe website-ul Departamentului de Justitie al SUA , privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dezvaluie ca una din primele operatiuni a vizat retelele sociale.," se arata in raportul lui Robert Mueller.Sotii Sacarin sustin ca dezinformarea sesizata nu era legata de informatiile false cu privire la ei, "ci de informatiile false cu privire la ineficienta institutiilor si a Justitiei din Romania, prin raportare la obiectul infractiunii sesizate - securitatea nationala. "."Acest fenomen de dezinformare nu ar fi putut fi realizat daca membrii CNA si-ar fi indeplinit atributiile date de lege in sarcina acestora, de somare publica in timp util a Radiodifuzorilor, se mai arata in cererea de chemare in judecata."Pasivitatea membrilor CNA de a lua masurile prevazute de Legea nr. 504/2002 a condus la punerea in pericol a securitatii nationale:," conchid sotii Sacarin.