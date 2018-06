Felix Banila, dupa solicitarea procurorilor DIICOT catre Iohannis: Fiecare are dreptul la o opinie

"Nu am de ce sa comentez. Am vazut si eu aseara, nu pot sa speculez nimic pe seama acestei chestiuni. La momentul de fata, procedura de numire a mea nu este incheiata. Legea e clara, din punctul meu de vedere si nici nu e deontologic sa comentez asa ceva. E clara legea, in sensul ca ea prevede care sunt etapele, care sunt atributiile fiecaruia dintre cei implicati in aceasta procedura, respectiv ministrul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii si presedintele Romaniei. Fiecare are dreptul la o opinie, fiecare poate fi pro sau contra mea. Din conflictul de idei se nasc si lucruri foarte bune si rationamente uneori corecte, alteori eronate. Eu le respect opinia colegilor mei, in acelasi timp, am incredere in capacitatea domnului presedinte de a pune in balanta toate argumentele pro si contra, sa ia o decizie asa cum i-o confera rolul sau constitutional, in sensul de a ma numi sau de a nu ma numi", a declarat procurorul Felix Banila, pentru MEDIAFAX.Precizarile vin dupa de procurorii DIICOT au decis, luni, in Adunarea Generala, sa ii trimita presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare in care sa ii solicite respingerea propunerii ministrului Justitiei de numire a lui Felix Banila la conducerea Directiei, potrivit unor surse judiciare.Procurorii DIICOT transmit, in solicitarea catre presedintele Klaus Iohannis, ca proiectul conceput de Felix Banila arata in mod clar ca acesta nu s-a documentat corespunzator, nu cunoaste si nu intelege structura, competenta si aspiratiile Directiei, arata sursa citata.Totodata, acestia apreciaza ca avizul pozitiv dat de catre CSM a transformat "serioasele carente in cunoasterea activitatii, organizarii si functionarii DIICOT demonstrate de candidat prin raspunsurile oferite la numeroasele intrebari avand acest obiect in adevarate calitati precum: <