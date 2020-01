Filmul crimelor de la Caracal: Luiza si Alexandra au fost rapite, legate cu lanturi, sfoara si banda adeziva

Masuri asiguratorii

Cazul Luizei Melencu

Foto: Facebook/ Luiza Melencu

Legata la maini si la picioare

Dinca si Risipiteanu o violau sumultan

Cum a ucis-o pe Luiza

Cazul Alexandrei Macesanu

Foto: Facebook/ Alexandra Macesanu

Rapirea si violurile

Crima

De unde acuzatia de trafic de persoane

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a lui Gheorghe Dinca, acuzat de 8 infractiuni (trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua infractiuni, omor calificat - doua infractiuni si profanarea de cadavre sau morminte - doua infractiuni) si a lui Stefan Risipiteanu, acuzat de viol.Procurorii DIICOT arata intr-un comunicat de presa pe ce isi bazeaza acuzatiile in acest caz si explica de ce l-au inculpat pe Gheorghe Dinca pentru trafic de persoane, care atrage competenta acestui parchet."Autorul infractiunii de trafic de persoane poate fi simultan si beneficiar al serviciilor persoanei exploatate," concluzioneaza anchetatorii.Procurorii DIICOT prezinta si o cronologie a modului in care Dinca le-ar fi ucis pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, potrivit probelor administrate.- In ziua in care a fost rapita, 14 aprilie 2019, Luiza Melencu a fost violata simultan de Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu.- Luiza Melencu a fost ucisa trei zile mai tarziu, pentru ca a refuzat sa se supuna tratamentului degradant si violurilor repetate.- Alexandra Macesanu a fost ucisa dupa ce a fost descoperita in casa cand tinea in mana un telefon vechi gasit in camera si efectuase mai multe apeluri la 112.Cauza a fost instrumentata cu sprijinul Inspectoratului General al Politiei Romane, Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, Directiei de Investigatii Criminale, Institutului National de Criminalistica, Directiei de Operatiuni Speciale, Institutului National de Medicina Legala, Institutului National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, Institutului de Fizica Atomica, Biroului Federal de Investigatii din cadrul Departamentului de Justitie alStatelor Unite, Eurojust si Directia Nationala Antimafia - Italia.In cauza au fost instituite masuri asiguratorii. Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Olt.Procurorii DIICOT arata ca, pe 14 aprilie 2019, in jurul orelor 11:30, in Caracal (Olt), Dinca ar fi observat-o pe Luiza Melencu (18 ani), care astepta in locul numit "a Vaduvei"."Prin inducere in eroare, prin rapire si prin constrangere, manifestata prin violenta fizica si verbala, inculpatul a recrutat-o (folosind un pretext fals, in sensul ca s-a oferit sa o transporte), determinand victima sa se urce voluntar in autoturismul sau, pe locul din dreapta spate," prezinta rapirea DIICOT.Pentru a-i intari Luizei convingerea cu privire la realitatea celor sustinute, Dinca s-ar fi deplasat cu aceasta pana la intrarea in comuna Diosti unde a oprit si, utilizand violenta fizica si verbala, ar fi imobilizat victima, legand-o cu cureaua de la pantalonii sai de centura de siguranta a banchetei din spate.," se arata in comunicatul DIICOT.In timp ce mergea cu masina, Dinca ar fi aruncat din mers telefonul mobil al victimei in vegetatia de pe marginea drumului national E 70."Inculpatul a adapostit victima in perioada 14-17 aprilie 2019 (in locuinta sa din municipiul Caracal, judetul Olt) prin constrangere, manifestata prin violenta fizica si verbala tinand-o permanent imobilizata de pat cu un lant metalic, legata la ochi cu banda adeziva, iar la maini si la picioare cu sfoara/banda adeziva, in scopul exploatarii sexuale in interes propriu, fapt care, potrivit legii, realizeaza continutul constitutiv al infractiunii de," sustin anchetatorii.In aceeasi perioada, prin constrangere, manifestata prin violenta fizica si verbala, Dinca ar fi intretinut mai multe raporturi sexuale cu Luiza Melencu.La unul dintre aceste violuri, savarsit in cursul zilei de 14 aprilie 2019, dupa orele 12:00, ar fi participat si Stefan Risipiteanu."In sarcina acestuia s-a retinut ca, la 14 aprilie 2019, in jurul orelor 12:00, a ajuns inopinat la locuinta inculpatului Dinca Gheorghe din municipiul Caracal, judetul Olt, ocazie cu care l-a surprins pe acesta in timp ce intra cu autoturismul in curtea locuintei si a observat-o sechestrata in autoturism pe victima majora Melencu Luiza Mihaela.In aceste imprejurari, inculpatul Risipiteanu Stefan i-a solicitat sa-i permita intretinerea de raporturi sexuale cu victima, iar, ca urmare a acordului exprimat ulterior de catre inculpatul Dinca Gheorghe, in cursul aceleasi zile, prin constrangere, manifestata prin violenta fizica si verbala, a intretinut raporturi cu victima Melencu Luiza Mihaela," mai acuza DIICOT.In urma cercetarilor, s-a stabilit ca, pe 17 aprilie 2019, ca urmare a refuzului de a se mai supune tratamentului degradant si violurilor repetate, Gheorghe Dinca i-ar fi aplicat Luizei "multiple lovituri puternice cu pumnii, vizand zone vitale ale corpului, respectiv capul si cutia toracica, in timp ce aceasta era imobilizata (legata de pat), lovituri care au condus la decesul acesteia."Ulterior, dupa ce a constatat moartea victimei, in scopul ascunderii infractiunii de omor calificat, ar fi ars cadavrul acesteia intr-un butoi metalic pe care il detinea in curtea locuintei sale.Cenusa, fragmentele osoase si celelalte resturi rezultate in procesul de incinerare au fost transportate si abandonate in vegetatie, cel mai probabil pe 18 aprilie 2019, in liziera de padure amplasata pe terenul Statiunii de cercetare si dezvoltare agricola Caracal.Prin acelasi act de sesizare s-a retinut si faptul ca, la data de 24 iulie 2019, in jurul orelor 10:00-10:15, in timp ce se afla pe raza comunei Dobrosloveni, judetul Olt, Gheorghe Dinca ar fi observat-o pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani."Prin inducere in eroare, iar ulterior prin rapire si constrangere, manifestata prin violenta fizica si verbala, a recrutat-o, folosind un pretext fals, in sensul ca s-a oferit sa o transporte cu masina proprie,spre liceul Mihai Viteazul din municipiul Caracal.Inculpatul a determinat victima sa se urce in autoturismul sau, pe locul din dreapta spate, si in continuare, pentru a-i intari convingerea cu privire la realitatea celor sustinute, s-a deplasat cu aceasta pana in zona liceului din Caracal unde a oprit, si, utilizand violenta fizica si verbala, a imobilizat-o, legand-o cu cureaua de la pantalonii sai de centura de siguranta a banchetei din spate," prezinta procurorii filmul rapirii.Dinca ar fi transportat victima, cu autoturismul, la locuinta sa din Caracal "(," acuza DIICOT.In zilele de 24 si 25 iulie 2019, Dinca ar fi adapostit victima, prin constrangere, manifestata prin violenta fizica si verbala, in locuinta sa, tinand-o imobilizata de pat cu un lant, legata la ochi cu banda adeziva, iar la maini si la picioare cu sfoara/banda adeziva, in scopul exploatarii sexuale in interes propriu, fapt care, potrivit legii, realizeaza continutul constitutiv al infractiunii de "trafic de minori"."In aceleasi zile, in baza unei unice rezolutii infractionale, prin constrangere, manifestata prin violenta fizica si verbala, inculpatul Dinca Gheorghe a intretinut in mod repetat mai multe raporturi sexuale cu victima Macesanu Mihaela Alexandra, in varsta de 15 ani, cunoscand faptul ca tanara este minora," sustin anchetatorii.In urma cercetarilor, s-a stabilit faptul ca, la 25 iulie 2019, in jurul orelor 12:00, dupa ce a telefonat familiei victimei minore, pentru a induce ideea ca aceasta a parasit voluntar teritoriul Romaniei, Dinca ar fi revenit la locuinta sa, unde se afla sechestrata Alexandra Macesanu."Observand ca aceasta a reusit sa-si desfaca lantul cu care era legata de pat, sa isi scoata banda adeziva de la ochi (fara a putea sa se elibereze de sfoara groasa de la picioare) si ca tinea in mana un telefon vechi gasit in camera, avand o atitudine total schimbata (victima minora efectuase mai multe apeluri la SNAU 112, de pe telefonul gasit in camera inculpatului), lovindu-se si de refuzul categoric al victimei de a se mai supune tratamentului degradant si violurilor repetate, cu intentie, i-a aplicat acesteia cel putin o lovitura cu pumnul in zona capului si, in timp ce se afla intinsa la pamant, a sugrumat-o cu ambele maini, cauzandu-i astfel decesul," acuza DIICOT.In jurul orei 13:00, in scopul ascunderii noii infractiuni de omor pe care o savarsise, Dinca ar fi ars cadavrul victimei, punandu-l in acelasi butoi metalic pe care il detinea in curtea locuintei sale si pe care il folosise si in cazul victimei precedente."Cenusa si resturile osoase au fost depistate in acest butoi, in dimineata zilei de 26 iulie 2019, la orele 06:00, cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal," mai arata DIICOT.Procurorii fac mai multe consideratii juridice privind traficul de persoane si traficul de minori in acest caz.Fenomen cu manifestare globala, traficul de persoane este o infractiune ce se poate realiza atat la nivel national, cat si transnational. Adeseori asociat cu crima organizata, in cadrul careia reprezinta una dintre activitatile cele mai profitabile, traficul de persoane poate fi realizat si in mod izolat, de un singur subiect activ contra unuia sau mai multor subiecti pasivi.La nivel international, Protocolul privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de persoane, in special al femeilor si copiilor din 15 noiembrie 2000, aditional la Conventia Natiunilor Unite impotriva Criminalitatii Transnationale Organizate, cunoscut ca si "Protocolul de la Palermo", a pus bazele actiunii internationale impotriva traficului de persoane.Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane din 2005 de la Varsovia, avand ca punct de plecare Protocolul de la Palermo si luand in considerare si alte instrumente juridice internationale, fie ele universale sau regionale, relevante pentru combaterea traficului de persoane, a fost la randul sau instrumentul de baza prin care tarile europene au declansat ofensiva impotriva sclaviei moderne.In prezent, in legislatia din Romania, traficul de persoane si traficul de minori reprezinta infractiuni incriminate la articolul 210 din Codul Penal, respectiv la articolul 211, prin preluarea intr-o forma modificata a textelor din continutul Legii nr. 678/2001, text in vigoare pana la data de 1 februarie 2014.In definitie, traficul de persoanese presupune o combinatie de trei elemente de baza: actiunea, mijloacele si scopul.- Actiunea poate fi realizata prin savarsirea uneia dintre modalitatile alternative ale elementului material al laturii obiective a infractiunii: recrutare, transportare, transfer, adapostire sau primire de persoane.- Ca mijloace, pentru realizarea tipicitatii este necesara folosirea a cel putin uneia dintre formele alternative prevazute de text prin constrangere, rapire, inducere in eroare sau abuz de autoritate, profitand de imposibilitatea de a se apara sau de a-si exprima vointa ori de o vadita vulnerabilitate a persoanei, sau prin oferirea, darea, acceptarea ori primirea de bani sau de alte foloase in schimbul consimtamantului unei persoane ce are autoritate asupra victimei;- Scopul infractiunii include oricare din formele de exploatare prev. la art. 182 C.p., conditia primordiala fiind ca exploatarea sa fie urmarita de faptuitor, nu neaparat si atinsa:a) supunerea la executarea unei munci sau indeplinirea de servicii, in mod fortat;b) tinerea in stare de sclavie sau alte procedee asemanatoare de lipsire de libertate ori de aservire;c) obligarea la practicarea prostitutiei, la manifestari pornografice in vederea producerii si difuzarii de materiale pornograficesau alte forme de exploatare sexuala;d) obligarea la practicarea cersetoriei;e) prelevarea de organe, tesuturi sau celule de origine umana, in mod ilegal.Termenul de alte procedee asemanatoare de lipsire de libertateeste prevazut de lege in directa corelatie si alternativ la litera" b" a articolului 182 Cod Penal cu termenul detinere in stare de sclavie, fiind evident ca legiuitorul a dorit sa cuprinda toate formele asociate cu starea de sclavie, in care fiinta umana este total lipsita de drepturile sale fundamentale, printre care dreptul la libertate fiind cel mai afectat.Traficul de persoane comis prin rapirea victimei si exploatarea acesteia prin limitarea totala sau partiala a libertatii sale de miscare, constituie o infractiune complexa, care absoarbe in continutul sau constitutiv, in mod natural, infractiunea de lipsire de libertate, prev. de art.205 Cod Penal, infractiune pentru care in cazul ambelor victime fusese dispusa inceperea urmaririi penale in rem de catre parchetele intai sesizate.Legislatia nationala, ca de altfel si normele internationale, creeaza o exceptie pentru victimele minore - orice persoana sub 18 ani - fiind suficiente pentru realizarea conditiilor de tipicitate ale infractiunii de trafic de minori doar actiunea si scopul, mijloacele constituind o agravanta a infractiunii.