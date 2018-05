Horodniceanu e curios sa afle de ce ministrul Toader nu l-a propus tot pe el la sefia DIICOT

Ce spune viitorul procuror-sef al DIICOT

"Problemele punctuale"

Situatia achitarilor de la DIICOT, in scadere

Haineala, atuul lui Banila

Ziare.

com

"Cu siguranta, domnul ministrul va prezenta care au fost criteriile care au stat la baza alegerii domniei sale si sunt si eu foarte curios, si exprim si curiozitatea colegilor mei care ma intreaba si eu nu stiu ce sa le raspund in momentul asta, ce am facut rau la DIICOT pentru ca e foarte important sa stiu si eu si sa stie si ceilalti care vor avea vocatie sa fie procurori sefi o anumita perioada de timp, sa vada ce nu ar trebui facut sau ce ar trebui facut", a declarat Daniel Horodniceanu pentru Mediafax El a mai precizat ca Tudorel Toader nu i-a reprosat niciodata nimic, ci dimpotriva, au avut "o relatie principiala buna, profesional corecta"."Sunt multe lucruri de reprosat, nu e nimeni niciodata perfect. (...) Nu am vorbit cu domnul ministru deloc. Tot ce am aflat a fost de pe site-ul Ministerului Justitiei", a mai aratat seful DIICOT.Intrebat ce va face pe viitor, Horodniceanu a spus ca isi va termina mandatul pe 19 mai si ca are o delegare data de procurorul general pentru cateva saptamani, insa nu stie daca va intra in vigoare.La randul sau, Felix Banila, cel propus de Tudorel Toader la sefia Parchetului AntiMafia, sustine ca are experienta si proiectele necesare pentru a ocupa functia.Banila a spus ca nu poate comenta cu privire la ce l-a avantajat, "probabil acest rationament il detine domnul ministru"."Eu nu am lucrat in DIICOT intr-adevar, este o structura de elita a Ministerului Public. Nu am avut oportunitatea, nu am avut onoarea pana acum, in schimb, am instrumentat dosare de mare violenta, care au investigat grupari infractionale si prin natura faptelor investigate, dar si prin profilul persoanelor pe care le-am cercetat, am fixat multe elemente din sfera criminalitatii organizate. Au fost cateva cauze importante, am experienta bogata in spate, am proiectele necesare, intrunesc conditiile. Este alegerea domnului ministru", a spus Banila pentru Mediafax.Cei doi candidati au sustinut, vineri, interviul in fata ministrului Justitiei si a patru secretari de stat. Intr-un mesaj postat pe Facebook, Tudorel Toader a aratat ca interviul a durat cate o ora la fiecare candidat."Au fost abordate probleme punctuale - spre exemplu - dnul Horodniceanu a fost intrebat, printre altele, despre: problema achitarilor (cauze si remedii), problema termenului rezonabil de finalizare a urmaririi penale (in conditiile in care de 11 ani un dosar nu este inca finalizat) sau despre limitele libertatii de exprimare ale magistratilor!"Toader a facut trimitere la "problema achitarilor", in contextul in care cifrele cuprinse in raportul de activitate a DIICOT pe 2017, arata ca acestea sunt in scadere. Astfel, au fost date achitari in 1,7% dintre dosarele DIICOT, in scadere fata de 2015 cu aproximativ 45%.Cifrele din raportul de activitate a DIICOT pe 2017 au fost pozitive. Asta in contextul in care Horodniceanu arata ca procurorii din subordine s-au concentrat pe anchete penale in cauze de constituire sau aderare la grup infractional organizat, unde este o crestere la rechizitorii de 200%.In 2017, procurorii DIICOT s-au concentrat pe urmarirea, identificarea si sechestrarea bunurilor obtinute din infractiunii, fiind puse sechestre pe bunuri de 900 milioane de euro.In ce priveste "limitele de exprimare ale magistratilor" invocate de Toader, Daniel Horodniceanu s-a remarcat prin declaratii ferme si dure referitoare la modificarile aduse sau propuse de PSD-ALDEFelix Banila are insa un atu prin faptul ca ar fi in relatii foarte bune cu fosta sefa a CSM, Oana Schmidt Haineala, care ocupa in prezent functia de sef al Corpului de Control al Ministerului Justitiei.Haineala este considerata unul dintre principalii sfatuitori ai lui Tudorel Toader. De altfel, ea a ocupat in 2017 functia de secretar se stat in Ministerul Justitiei, dar a fost retrasa din acest post de CSM, la solicitarea procurorului general al Romaniei, in contextul scandalului emiterii Ordonantei 13.Felix Banila a condus timp de sapte ani, 2010-2017, Parchetul Tribunalului Bacau. Oana Schmidt Haineala a condus si ea Parchetul Tribunalului Bacau, timp de aproape trei ani, 2004-2007. In anii 2000, Haineala a fost coleg cu Banila la Parchetul de pe langa Judecatoria Moinesti.Dezavantajul principal al lui Banila este ca nu a lucrat niciodata la DIICOT, potrivit CV-ului acestuia, procurorul a fost delegat doar cateva luni la DNA Bacau (1 august 2007 - 31 decembrie 2007).Iata CV-ul complet al celori doi procurori - Cine sunt procurorii Daniel Horodniceanu si Felix Banila