Horodniceanu: Exista o presiune fara precedent in sistemul judiciar. Ce spune despre Dosarul Rompetrol II

Dosarul Rompetrol II, infirmat. Horodniceanu: Trebuie sa fie solutionat in mod corect si cu celeritate

"Exista o presiune fara precedent in sistemul judiciar", a declarat Daniel Horodniceanu la Realitatea Tv.Intrebat daca din cauza presiunii sunt magistrati care refuza sa instrumenteze anumite dosar, acesta a precizat: "Nu sunt astfel de cazuri, dar sunt foarte multi procurori care vor sa de pensioneze".Precizarile au fost facute in contextul in care sambata, in jur de 200 de magistrati au protestat in fata Curtii de Apel Bucuresti , fiind nemultumiti de modificarile aduse codurilor penale si de forma legilor justitiei.Dosarul Rompetrol II, in care sunt cercetati patru fosti ministri, a fost finalizat, insa rechizitoriul procurorului de caz a fost infirmat de superiorul sau ierarhic. Seful DIICOT a precizat ca dosarul trebuie sa fie solutionat in mod corect, cercetarile fiind incomplete."Dupa infirmare a fost repartizat unui alt procuror, conform procedurii. Dosarul inca trebuie sa fie solutionat in mod corect si cu celeritate. A fost analizat sub aspect de legalitate si temeinicie de procurorul superior ierarhic, nu de mine, si a fost infirmat, eu fiind de acord. Cercetarea era incompleta, am considerat ca nu putea genera o condamnare", a spus Daniel Horodniceanu la Realitatea Tv.In dosarul Rompetrol sunt cercetati patru fosti ministri, Gheorghe Pogea, Sebastian Vladescu, Dan Ioan Popescu si Mihai Tanasescu.Procurorii DIICOT au demarat cercetarile in dosarul "Rompetrol II", punand sechestre de aproximativ trei miliarde de lei pe actiunile rafinariei Petromidia si pe conturile unor persoane fizice, dosarul fiind disjuns dintr-o cauza trimisa in judecata in anul 2006, investigatiile vizand intervalul 1998-2003.