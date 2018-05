Horodniceanu si Banila sustin interviurile pentru functia de procuror-sef al DIICOT

Ziare.

"Candidatii declarati admisi cu privire la indeplinirea conditiilor legale de participare la selectie vor sustine un interviu in data de 11 mai 2018, ora 10:00, la sediul Ministerului Justitiei din Bucuresti", se arata intr-un anunt postat pe site-ul MJ.Daniel-Constantin Horodniceanu, actualul procuror-sef al DIICOT, si Oliver-Felix Banila, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, sunt singurii candidati care s-au inscris pentru functia scoasa la concurs.In luna martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca Daniel Horodniceanu trebuie sa se inscrie in procedura de selectie daca va mai dori un mandat la conducerea DIICOT.Procurorii au putut depune cereri de inscriere pana la data de 7 mai inclusiv, la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.Conform reglementarilor legale in vigoare, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data."Selectia se desfasoara in conditiile prevazute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in acest scop fiind intocmite Standardele de organizare si desfasurare a selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art. 54, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Standardele de evaluare a interviului sustinut in cadrul selectiei procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire in functiile de conducere prevazute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, anexate", a informat Ministerul Justitiei.Candidatii trebuiau sa intocmeasca un proiect managerial privind exercitarea atributiilor specifice functiei de procuror-sef al DIICOT, care sa se incadreze intr-o limita de 30 pagini.De asemenea, ei trebuiau sa depuna cel putin 10 lucrari pe care le-au intocmit in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea, in ultimii cinci ani, precum si ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale."Propunerea/propunerile ministrului Justitiei va fi/vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerea Presedintelui Romaniei, in vederea numirii in functia de conducere", preciza MJ.Conform standardelor de organizare a selectiei pentru functia de sef al DIICOT, pot fi propusi procurorii care au o vechime minima de 10 ani."Nu pot fi propusi pentru numirea in functiile de conducere procurorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea, precum si cei care au un interes personal, ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege", indica sursa citata.Totodata, procurorii care participa la selectie sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de anul 1990 si nici nu au colaborat cu acestea, precum si o declaratie de interese care se actualizeaza anual ori in termen de 15 zile de la aparitia unei schimbari sau de la data la care procurorul a luat cunostinta despre aceasta.