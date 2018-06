Horodniceanu sustine ca Toader nu l-a mai vrut sef la DIICOT din cauza dosarului Rompetrol II

Ce a discutat cu Toader

Care este cel mai vechi dosar din DIICOT

Dosarul Rompetrol II

Ziare.

com

Horodniceanu a facut aceasta trimitere dupa ce a raspuns unei intrebari, in cadrul unei conferinte de presa de miercuri, in care a facut un scurt bilant al activitatii privind mandatul sau.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv, marti, propunerea ministrului Justitiei de numire a procurorului Felix Banila la conducerea DIICOT Nenominalizarea dumneavoastra pentru un nou mandat poate avea legatura cu dosare aflate pe rolul DIICOT. Daca da, care anume?Cred ca raspunsul l-a dat deja ministrul Justitiei, care a reprosat public faptul ca exista in DIICOT, din 24.000 de dosare de care va spuneam, unul care are o vechime de 11 ani si in care am considerat ca s-au luat masurile manageriale necesare la momentul la care s-a putut.Deci este posibil, daca discutam despre acel unic dosar, iar restul de 23.999 de dosare nu conteaza.Anterior, Horodniceanu a povestit astazi si cum a decurs interviul de la Ministerul Justitiei, atunci cand a candidat pentru un nou mandat de procuror-sef la DIICOT.El a facut aceste precizari, deoarece ar fi sesizat mai multe inexactitati in modul in care a fost descris. Legea ii permitea lui Horodniceanu inca un mandat.El a povestit ca a prezentat ministrilor si secretarilor de stat un proiect de management in care a reflectat problemele structurii."Nu exista analiza nationala de riscuri si amenintari, Politia este slabita datorita lipsurilor logistice si pensionarilor in limita functionabilitatilor, nu exista preocupare pentru realizarea unei strategii de combatere a infractionalitatii organizate pe modelul Strategiei Nationale Anticoruptie sau pe orice alt model pe care-l dorim, cu tot ceea ce decurge, procurorii fac si alte activitati ce exced competentelor lor, nu facem suficiente investigatii paralele, desi am inceput acest lucru timid in 6-7-8 dosare.Nu cream echipe de investigatori, nu recuperam suficient produs infractional, nu avem suficiente informatii de la furnizorii traditionali, in special de la Politie, nu monitorizam suficient criminalitatea predictibila", a explicat Horodniceanu.Toate aspectele ar fi fost cunoscute de ministrul Justitiei, din rapoarte si intalnirile bilaterale, ultima intalnire Horodniceanu-Toader ar fi avut loc in martie 2018.Toate acestea le-ar fi prezentat ministrului timp de 70 de minute. Toader i-ar fi pus trei intrebari. Prima era despre situatia achitarilor, care la DIICOT este in media Ministerului Public.Referitor la cel mai vechi dosar din DIICOT la care s-a referit Toader, cu o vechime de 11 ani, Horodniceanu a aratat ca este vorba despre o disjungere din primul dosar Rompetrol. E dosarul Rompetrol II, in care, potrivit sefului DIICOT, initial s-a redactat rechizitoriul."Acesta este unul dintre cele 24.000 de dosare aflate in lucru la Parchet la cei 210 procurori care efectueaza urmarirea penala proprie in aceste cauze.Este un dosar care are 3.200 de volume, cu sechestre aplicate de circa 700 de milioane de euro, in care Inspectia Judiciara si eu personal am constatat ca s-a lucrat ritmic. Nu pot ca procuror ierarhic superior sa verific decat actele ce-mi sunt supuse de procuror pentru confirmare.Fata de ultimii doi procurori care au lucrat in acest dosar, s-a formulat o cerere catre CSM de revocare. Pentru primul, pentru o tergiversare de 6 ani a cauzei, iar pentru cel de-al doilea pentru aspecte de nelegalitate a solutiei.Aspectele au fost dezvoltate la momentul potrivit. Niciuna dintre solicitarile de revocare nu au fost avizate de CSM, unul dintre procurori fiind pensionat, iar celalalt fiind transferat la un alt Parchet", a explicat Horodniceanu.Dosarul Rompetrol II este disjuns din cel in care au fost deja condamnate 12 persoane si in care a fost judecat si Dinu Patriciu, intre timp decedat.Anchetatorii au dispus, prin ordonanta din 7 iunie 2016, extinderea si inceperea urmaririi penale fata de Mihai Tanasescu, Dan Ioan Popescu, Sebastian Vladescu si Gheorghe Pogea pentru abuz in serviciu, complicitate la delapidare si constituire a unui grup infractional organizat. In 17 iunie 2016, procurorii au pus sechestru pe bunuri mobile si imobile ale fostilor ministri.Printre persoanele vizate in dosarul Rompetrol II mai sunt Sorin Marin, Alexandru Nicolcioiu, fost director general al Petromidia si fost presedinte al Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare, in prezent sef al diviziei de Rafinare si Petrochimie in KMG (fostul Rompetrol Grup), Eric Florin Chis, fost vicepresedinte al grupului Rompetrol si fost actionar, si Adrian Volintiru, fost presedinte al AVAS in perioada noiembrie 2012 - noiembrie 2013, fost secretar de stat in Ministerul Economiei si fost director financiar al Rompetrol.