In plin scandal privind cazul Caracal, doi barbati au rapit o femeie in Constanta si au fortat-o sa se prostitueze

Procurorii DIICOT Buzau i-au acuzat pe cei doi de trafic de persoane."In fapt s-a retinut ca, la data de 30 iulie 2019, in jurul orelor 15.00, in timp ce se afla pe centura municipiului Constanta, o persoana de sex feminin a fost luata impotriva vointei sale de catre inculpatii AA si SO,Ulterior, persoana vatamata a fost transportata in zona unei statii Peco din municipiul Ramnicu Sarat,," arata DIICOT intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Potrivit procurorilor, la data de 31 iulie 2019, in jurul orelor 09.00, cei doi barbati au transportat persoana vatamata in aceeasi zona din seara precedenta, in scopul exploatarii sexuale, "."In cursul zilei de azi, cei doi urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Buzau cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Actiunea a fost efectuata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau.I.S.