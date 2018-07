Inalta Curte i-a condamnat definitiv la cate 5 ani de inchisoare pe cei doi extremisti maghiari care au vrut sa faca un atentat de 1 Decembrie

Condamnari mici in faza de fond

Decizia este definitiva., Beke Istvan Attila a fost gasit vinovat de tentativa la atentat contra unei colectivitati si condamnat la 5 ani de inchisoare.El a fost achitat pentru tentativa la "nerespectarea regimului materiilor explozive".Magistratii i-au interzis acestuia, pe o perioada de patru ani dupa executarea pedepsei, drepturile de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de a detine, purta si folosi orice categorie de arme si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public.Si Zoltan Szocs a fost gasit vinovat de instigare la atentat contra unei colectivitati si condamnat la 5 ani de inchisoare. El a fost achitat pentru tentativa la "nerespectarea regimului materiilor explozive".In plus, magistratii i-au interzis, patru ani dupa executarea pedepsei, ca pedeapsa complementara, exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de a detine, purta si folosi orice categorie de arme si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public.Sentinta a fost data de Inalta Curte, dupa ce in aprilie 2017 Curtea de Apel Bucuresti a decis condamnarea celor doi extremisti la doar 11 luni si, respectiv, 10 luni pentru operatiuni cu articole pirotehnice si achitati pentru acuzatiile de tentativa si instigare la atentat contra unei colectivitati.Decizia de azi a fost comentata pe Facebook de Beke Istvan Attila: "Final sentence! 5 years in prison!!! Details later.: - ("Pe 19 mai 2016, Beke Istvan si Zoltan Szocs au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT in dosarul in care sunt acuzati ca intentionau sa detoneze un dispozitiv exploziv artizanal in timpul manifestatiei de Ziua Nationala a Romaniei, la Targu Secuiesc.Beke si Szocs sunt membri ai gruparii Miscarea de Tineret "64 de Comitate" (HVIM) Transilvania, parte a gruparii maghiare omonime, de extrema-dreapta si care militeaza pentru unificarea comunitatilor maghiare din afara Ungariei.Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii DIICOT, incepand din 2014, in Romania a fost semnalata preocuparea unor cetateni straini si cu dubla cetatenie pentru alimentarea interesului membrilor extensiei in Romania a structurii nationalist-extremiste ungare "Miscarea de Tineret 64 de Comitate" - HVIM de a initia actiuni violente cu scopul de a materializa obiectivele autonomiste si revizioniste promovate prin mesaj public de membrii respectivei organizatii iredentiste, respectiv refacerea "Ungariei Mari".Astfel, in 10 octombrie 2015, intr-o sedinta la care au participat membrii organizatiilor locale ale extensiilor in Romania ale HVIM Ungaria, Zoltan Szocs, presedintele HVIM Transilvania, i-ar fi trasat lui Beke Istvan, presedinte al organizatiei Targu Secuiesc a HVIM Transilvania, sarcina de a confectiona un dispozitiv exploziv improvizat pe care sa-l detoneze in public, in judetul Covasna, la data de 1 decembrie 2015, "in timpul manifestatiilor prilejuite de sarbatorirea de catre etnicii romani a Zilei Nationale a Romaniei", au aratat anchetatorii.