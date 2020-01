Inovatii procesuale in cazul crimelor de la Caracal: E legal ca un colectiv de procurori sa verifice rechizitoriul lui Dinca?

"Este un act personal"

In acest caz, procurorii DIICOT il acuza pe Gheorghe Dinca ca le-a ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu. Acuzatiile sunt de trafic de persoane, omor calificat, profanare de morminte, viol si lipsire de libertate.Procurorii DIICOT au finalizat luni ancheta in acest caz, iar potrivit procedurii rechizitoriul trebuie verificat pentru legalitate si temeinicie de procurorul ierarhic superior.Pentru ca din echipa de ancheta, formata din cinci procurori, face parte si seful DIICOT, Giorgiana Hosu, rechizitoriul a ajuns pentru verificare la Bogdan Licu. Totusi, procurorul general interimar al Romaniei a decis ca un colectiv de procurori sa examineze actele de ancheta, inainte de a lua o decizie."In vederea solutionarii, procurorul general al PICCJ, domnul Bogdan Dimitrie Licu, a constituit un colectiv format din procurori din cadrul Serviciului de indrumare si control (SIC) si Sectiei de urmarire penala si criminalistica (SUPC) - Biroul Criminalistica, care va examina actele de urmarire penala efectuate in cauza si va intocmi un referat cu propuneri, referat care va sta la baza fundamentarii deciziei procurorului general," anunta, luni dimineata, Ministerul Public.Actul verificarii/confirmarii rechizitoriului este un act personal de control ierarhic, nu este o examinare a unui referat cu propuneri si constatari facute de alti procurori, explica un magistrat pentruPotrivit acestuia, Bogdan Licu putea sa se consulte cu consilierii sai sau cu procurorii din subordine, sa solicite opinii, nu sa solicite un referat cu propuneri."Din comunicat rezulta ca acest referat ar urma sa stea in spatele deciziei privind rechizitoriul lui Gheorghe Dinca. In spatele acestei decizii ar trebui sa stea altceva: actele de urmarire penala, tot dosarul, propria sa convingere.In plus, cei carora le cere opinia sunt procurori sub rangul procurorului sef care a semnat rechizitoriul," explica sursele judiciare.Potrivit unui alt magistrat consultat de, Codul de Procedura Penala arata ca aceasta procedura de verificare este prevazuta in sarcina procurorului ierarhic superior, in acest caz, procurorul general."In Cod nu scrie niciunde de un colectiv de procurori. Pare ca vrea sa arunce raspunderea semnarii rechizitoriului catre subalterni.Aceasta atributie nu se poate delega, sunt doar cateva situatii in care atributiile de urmarire penala sau de control se deleaga," explica acesta.Alte surse din magistratura ne-au explicat ca un rechizitoriu verificat de respectivul colectiv, cu incalcarea normelor procesuale penale, este afectat de vicii de legalitate ce pot fi sanctionate de judecatorul de Camera Preliminara.Discutii despre competenta procurorilor DIICOT de a instrumenta acest caz au fost ridicate inca de la inceputul anchetei. Fostul sef DIICOT, Felix Banila, a explicat in momentul deschiderii anchetei ca procurorii din subordinea sa au competenta exclusiva pe infractiunile de trafic de persoane si trafic de minori.Potrivit procurorilor, traficul de minori in acest caz s-a facut prin exploatarea minorului in interes propriu. Acest punct de vedere a fost sustinut de DIICOT atunci cand a cerut arestarea lui Dinca: "Exista indicii temeinice privind savarsirea infractiunilor de trafic de minori, respectiv recrutarea, transportarea si adapostirea minorei prin constrangere, rapire si profitand de imposibilitatea acesteia de a se apara, data fiind starea vadita de vulnerabilitate (sus-numitul fiind o persoana masiva, cu experienta de viata in fata caruia o minora de 15 ani nu a avut practic nicio sansa sa se opuna), in scopul exploatarii sale sexuale, prin satisfacerea placerilor sexuale proprii."