Inspectia Judiciara, in control si la DIICOT Craiova: De ce n-au facut nimic, desi au identificat masina lui Dinca

Inspectia Judiciara mentioneaza ca etapa verificarilor prealabile este premergatoare cercetarii disciplinare, competenta IJ fiind "de a stabili daca exista indiciile savarsirii de catre magistrati a unei abateri disciplinare si de a se pronunta dupa caz, in functie de rezultatul verificarilor".Mass-media a dezvaluit ca procurorul DIICOT care instrumenta cazul primei fete, Luiza Melencu, disparuta din 14 aprilie, ar fi identificat masina care apartinea lui Gheorghe Dinca.In contextul anchetei procurorilor de la Caracal, care investigau disparitia Alexandrei Macesanu, procurorul DIICOT si-a adus aminte ca a descoperit o masina similara in cazul Luizei Melencu.Aceste detalii apar in raportul MAI . Potrivit documentului, in noaptea de joi spre vineri, la peste 12 ore dupa apelurile Alexandrei Macesanu, politistii s-au uitat pe camerele de luat vederi, cautand o masina Renault Megane argintie in care s-ar fi urcat fata de 15 ani.Aproape de miezul noptii, "grupul de coordonare" al Politiei obtine de la procurori o poza si face o legatura cu o alta masina Renault Megane argintie, care aparea in dosarul disparitiei vechi de trei luni a Luizei Melencu.