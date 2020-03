Inspirati din filmul Fast & Furious: Cum actionau hotii romani care furau din camioane in mers pe autostrazile din Europa

Aveau masini cu motoare puternice

Foloseau statii de emisie/receptie

Perchezitiile

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat DIICOT, actiunea vizeaza destructurarea a 5 grupuri infractionale organizate, specializate in savarsirea infractiunilor de furt calificat, complicitate la furt calificat si tentativa la furt calificat.Hotii foloseaau statii de emisie/receptie si masini puternice atunci cand dadeau loviturile. Modul de operare al acestora aminteste de scenariul filmelor Fast & Furious."In cauza s-a stabilit ca, in perioada 2016-2018, pe teritoriul Romaniei s-au constituit 5 grupuri infractionale organizate, formate fiecare din mai multe persoane, care au actionat in scopul comiterii de infractiuni de furt calificat, cu un mod specific de operare (sustrageri de bunuri de o valoare semnificativa din camioane aflate in miscare pe drumurile publice) atat pe teritoriul Romaniei, cat si pe teritoriul mai multor state europene (Belgia, Finlanda, Suedia, Olanda, Spania), grupurile infractionale organizate fiind sprijinite si de alte persoane, atat pe palierul de comitere de sustrageri de bunuri, cat si pe palierul de valorificare a bunurilor sustrase," explica procurorii.In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca, pentru deplasarea la comiterea infractiunilor, membrii grupurilor organizate foloseau autoturisme de provenienta straina, cu preponderenta de tip-ul "van" (autovehicule cu 7-8 locuri) sau autoutilitare (tip duba), toate cu motoare puternice si dotate cu trapa (dotare absolut necesara cel putin pentru autovehiculul, care merge de regula cu farurile stinse si din care, in timpul deplasarii, membrii grupului organizat se urcau in camioanele aflate in mers, din care sustrageau bunuri), dotari care facilitau sustragerea bunurilor si inlesneau deplasarea rapida dupa comiterea faptelor.Membrii grupului infractional participanti la comiterea de furturi se asigurau cu dispozitive artizanale (chingi sau corzi), sareau din autovehiculele cu care se deplasau si se prindeau de usile camioanelor aflate in mers, deschideau usile din spate prin taierea lacatelor sau fortarea sistemelor de inchidere de unde sustrageau bunuri pe care le aruncau in autovehiculul din spate, pe trapa lasata deschisa.In acelasi timp, prin actiuni conjugate si unice, alti membrii ai grupului, aflati in alte autovehicule, se deplasau in paralel, cu aceeasi viteza si la o distanta considerabila in spatele autotrenurilor, in scopul de a nu permite celorlalte autovehicule sa se apropie de cei care patrundeau in interiorul remorcilor de unde se sustrageau bunurile."Totodata, atunci cand se impunea, unul dintre aceste autoturisme avea rolul de a colecta bunurile furate si aruncate din tir, bunuri care erau ulterior transportate la un loc de depozitare temporar," mai arata procurorii.Pentru comunicare, membrii grupului care participau la savarsirea infractiunilor foloseau statii de emisie/receptie, conchide DIICOT.Astfel, procurorii au pus in executare, luni dimineata, 73 de mandate de perchezitie domiciliara insi judeteleDintre acestea, 18 sunt in baza unui ordin european de ancheta cu Franta, conform unui comunicat al DIICOT remisPerchezitiile vizeaza activitatea unor grupuri infractionale specializate in comiterea de furturi din autocamioane "TIR aflate in mers", fapte savarsite atat in Romania, cat si pe teritoriul altor state membre ale UE.Potrivit sursei citate, prejudiciul se ridica la cateva milioane de euro, acesta urmand sa fie stabilit cu exactitate la finalul cercetarilor."In baza activitatilor de cooperare, la actiune participa si ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Investigatii Criminale din Politia Romana, reprezentanti ai Europol, precum si anchetatori francezi si olandezi. Suportul financiar si logistic a fost asigurat de Eurojust", se mai arata in comunicat.