Instanta a decis eliberarea lui Hoa Le Duc, considerat liderul mafiei vietnameze din Romania. DIICOT a facut recurs

Judecatoria Sectorului 5 a hotarat pe 16 martie ca afaceristul vietnamez Hoa Le Duc poate fi liberat conditionat. Decizia a fost contestata de procurorii DIICOT la Tribunalul Bucuresti,Hoa Le Duc este in prezent detinut in Penitenciarul Bucuresti Rahova.Afaceristul vietnamez a fost condamnat definitiv, in 2016, la 6 ani de inchisoare pentru grup infractional organizat, spalare de bani si evaziune fiscala. In acet caz, mai multi cetateni vietnamezi si chinezi au fost condamnati. Sentinta a fost data de Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce initial Tribunalul Bucuresti l-a condamnat la 15 ani de inchisoare.Le Duc este unul dintre cei mai vechi vietnamezi din Romania, fiind presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri Vietnamezi din tara noastra, cu importante conexiuni in randul mediului de afaceri.La randul sau, unul dintre complicii sai, Zheng Weiming, condamnat la 6 ani de inchisoare, este membrul unei importante familii chineze ce are afaceri in Romania.Hoa Le Duc a devenit cunoscut dupa ce a aparut intr-o fotografie de grup alaturi de Georgeta Barbalata, fosta judecatoare de la instanta suprema, condamnata de colegii ei la 4 ani de inchisoare. Ea a fost acuzata de divulgarea unor informatii secrete dupa ce ar fi avertizat un ofiter al DGIPI ca telefoanele sale sunt ascultate. Barbalata emitea inclusiv autorizatii de interceptare pentru mandatele pe siguranta nationala.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) sustineau in rechizitoriul din 2011 ca gruparea lui Hoa Le Du ar fi scos din tara, in perioada 2006 - 2010, aproape 400 de milioane de dolari. Ei au fost trimisi in judecata pentru un prejudiciu mai mic, de 4 milioane de lei, pentru perioada mai mica in care au fost monitorizati de DIICOT.Potrivit rechizitoriului, cei trimisi in judecata nu se cunosteau intre ei. In schimb, vorbeau la telefon si schimbau scurte mesaje pe Internet. Astfel, pentru a primi bani din Romania, membrii retelei trimiteau o fotografie in format. jpg, denumirea acesteia fiind salvata cu un anumit numar. De exemplu, "32 jpg" reprezenta un cod care era inmultit cu o mie pentru a rezulta valoarea dispozitiei de plata, dupa ce banii erau trecuti peste granita.Facturile pentru marfurile din China trebuiau completate de furnizori, dar ele erau falsificate la Bucuresti si ajungeau la Constanta prin intermediul unei firme de transport la care sotia lui Le Duc, Mariana, este actionar majoritar.Banii rezultati din afacerile chinezilor din Dragonul Rosu erau colectati de Qin Ping, Zheng Weiming si Eugen Cristian Gheorghe. Ulterior, prin intermediul lui Cristian Enache si Nicolae Zinca, erau adusi la biroul lui Hoa Le Duc."Zheng Weiming este un om de afaceri din China, fiind membru al unei importante familii din aceasta tara, care are afaceri in Romania, respectiv familia Zheng. Aceasta familie are un rol esential in dezvoltarea Complexului Comercial Dragonul Rosu, membrii acesteia fiind asociati in cadrul societatii ce a dezvoltat acest complex", se arata in rechizitoriul procurorilor.Odata ajunsi la Le Duc, banii erau ambalati in pachete de cate 30.000 de dolari sau euro. Cel care coordona transportul sumelor in afara tarii este vietnamezul Ngo Trong Tu. Astfel, cand era anuntat ca a fost stransa o suma care sa justifice un transport, il contacta telefonic pe basarabeanul Vasily Badika. Acesta se deplasa pana la Galati, unde se intalnea cu Enache si Zinca si prelua pachetele de valuta.Ulterior, banii erau transportati in masina lui Badika peste granita dintre Romania si Republica Moldova. Odata ce pachetele ajungeau pe teritoriul Republicii Moldova, Ngo Trong Tu ii trimitea lui Badika un SMS cu numarul de telefon al persoanei care trebuia sa treaca banii in Ucraina.Dupa ce banii erau plasati peste granita de cetateanul basarabean, acesta ii preda lui "Serioja", cel care se ocupa de transportul sumei pe teritoriul Ucrainei.De exemplu, pe 16 ianuarie 2010, Ngo Trong Tu transmite mesajul "0.05 + 0.39". "Suma ce a fost spalata prin acest transport se obtine prin inmultirea datelor din mesaj cu 1.000.000. Astfel, au fost scoase in afara tarii, in mod ilegal, sumele de 50.000 euro si 390.000 dolari", se mai arata in rechizitoriu.In anul 2006, Hoa Le Duc ar fi scos din tara 83 de milioane de dolari. In perioada 2007 - 2010, aceeasi organizatie ar fi "externalizat" 273 de milioane de dolari si 33 de milioane de euro.In 2010, Hoa Le Duc a fost trimis in judecata, fiind arestat intr-un alt dosar si acuzat de infractiuni similare.