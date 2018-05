Invataturile interlopului Ghenosu catre fiul sau: Pune mana, gaseste-ti o femeie, trimite-ti-o la produs, trimite-o acolo sa-ti faca bani!

Ancheta la politie

Interlopul Florin-Nicolae Ghinea, fost Parjol, zis Ghenosu, a vazut ca mascatii se pregatesc de perchezitii la domiciliul unui amic de-ai sai, vecin cu el si complice in dosar, si a fugit, au explicat surse judiciare pentruTotul se intampla pe 16 mai 2018, la ora 6:00, in momentul in care procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au demarat actiunea Ziua Z. In momentul in care mascatii se pregateau de perchezitii la imobilul lui Nicolas Cezar, amic si vecin cu Ghenosu, interlopul l-ar fi intrebat pe unul dintre politisti, de la departare, daca au mandat.Atunci cand omul legii s-a apropiat de el, interlopul ar fi inceput sa-l injure pe politist, dupa care a intrat pe poarta imobilului in care locuieste si s-a indreptat spre casa.Echipa de politisti care avea misiunea sa perchezitioneze casa lui Ghenosu a intrat dupa el, dar interlopul a alergat spre partea din spate a gradinii, a parasit curtea, nemaifiind gasit.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat vineri, la Targoviste, ca daca s-au scurs informatii in acest caz, s-au scurs de la ofiterii care au avut acces la acestea. Dan a precizat ca se fac verificari cu privire la aceasta situatie."Se fac verificari atat la nivelul DIICOT, cat si al Politiei Romane, cercul este destul de restrans, pentru ca, daca s-au scurs informatii, s-au scurs de la ofiterii care au avut acces la aceste informatii, inclusiv aici la Dambovita, si vor fi dispuse masurile legale necesare, fara ezitare.Pentru ca nu vorbim doar de o raspundere administrativa, daca discutam de scurgeri de informatii, ci de o raspundere penala", a afirmat Carmen Dan.Dosarul in care procurorii DIICOT au facut decinderile vizau mai multe infractiuni, cele mai grave fiind cele de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism, spalarea banilor, tentativa de omor, santaj si distrugere.Potrivit anchetatorilor, Florin-Nicolae Ghinea, dupa ce a iesit din penitenciar in aprilie 2016, si-ar fi continuat activitatea de proxenetism pe teritorul Angliei si Irlandei.si era principala sursa de venit a clanului.Ghenosu a executat 7 ani dintr-o condamnare de 10 ani pentru infractiuni cu violenta, santaj si infractiuni informatice, respectiv clonare de carduri bancare. Cat timp a fost dupa gratii, afacerea sa ar fi pierdut oameni si influenta, inclusiv statutul sau de lider al lumii interlope avand de suferit.La eliberare a dat un chef monstru intr-un club de manele din Bucuresti, la care a invitat lideri ai lumii interlope, pentru a le arata ca a revenit. Ghenosu s-a mutat pentru o perioada in Bucuresti si a desfasurat demersuri - organizarea de petreceri si intalniri cu alti lideri ai unor grupari de crima organizata - prin care sa-si castige recunoasterea ca lider al gruparii de crima organizata.Procurorii DIICOT arata ca Ghenosu a incercat sa preia din nou suprematia lumii interlope in Dambovita prin teroare. In acest context, el arata intr-o convorbire ca este dispus sa puna taxe de protectie celorlalti interlopi: "sa nu-l scot si la plata vreo trei-patru mii de euro, ca am iesit de la parnaie si nu am bani sa-mi iau o pereche de adidasi."La sfarsitul lunii decembrie 2017, Copilul de Aur i-a dedicat o melodie lui "Ghenosu", intitulata "Soimul din varf de munte", in care interlopul era prezentat in sala de antrenamente, alaturi de alti prieteni.Cea care "producea" bani in mod constant ar fi fost sotia sa, Andreea Ghinea, cunoscuta ca Puricoasa. Femeia avea o afacere de proxenetism in Irlanda. Era vorba de tinere romance care puneau anunturi pe diverse site-uri de escorte. Puricoasa a inchiriat apartamente in care persoanele racolate de membrii gruparii au practicat prostitutia si a transferat, din Irlanda in Romania, sume de bani obtinute din practicarea prostitutiei, inclusiv prin transferuri interbancare.Potrivit DIICOT, in perioada aprilie 2016-aprilie 2017, reteaua lui Ghenosu a fost alimentata cu 200.000 de euro doar din transferuri bancare. Cea mai mare parte din bani a venit din orasul irlandez Galway, potrivit datelor financiare.Imediat dupa eliberare, Ghenosu si-a cumparat doua masini de lux: Mercedes model CLS 220 si un Mercedes Benz AMG GLE, ambele de culoare alba.Ghenosu ameninta in stanga si dreapta pe oricine ii contesta autoritatea, potrivit interceptarilor din dosar.- "cand vrei, ne intalnim, ne punem la masa, stam de vorba, ne stim fiecare greselile noastre care le-am facut si atunci vedem cum facem la un fel ca sa fie bine, parerea mea;"- "nu ... la mall-uri, la peco;"- "nu accept in bar, unde sunt camere, unde-s alea nu, venim sa fim curati, sa nu ne inregistram ... sa nu ... ca sti cum e;"- "sa se termine cu astea, ca stii unde ajunge astea ... unu' in pamant, altu' pe la parnaie si cu asta basta, care are sange in p...a trage, care nu sta si mananca macaroane;"- "si tu poti sa ma miruiesti pe mine si eu pot sa te miruiesc pe tine .. deci nu e niciunu' invizibil dintre noi doi, ce sa vrei sa-ti spun ca..."Interceptarile din dosar arata si modul in care Ghenosu isi educa fiul, pe Vicentiu Alexandru Ghinea, acuzat in dosarul parintelui sau de mai multe infractiuni printre care constituire a unui grup infractional organizat, instigare la tentativa de omor, proxenetism.- "nu esti capabil sa-ti gasesti o femeie pe Internet, sa o trimiti ca sa-ti faca bani, toti prostii, toti fraierii, toti aia de la Targoviste face, tu nu faci ...;"- "pune mana, gaseste-ti o femeie, trimite-ti-o la produs frate, trimite-o acolo, trimite-o acolo sa-ti faca bani sa ai de buzunar, sa ai bani sa-ti iei o masina, sa ai bani sa-ti iei o haina."Fiul lui Ghenosu era cel care aducea la indeplinire ordinele. Asa a fost cazul unui interlop mai putin cunoscut din Targoviste care a primit o lectie, pentru a plati taxa de protectie de 1.000 de euro.In martie 2017, acesta a fost atras de o femeie intr-un apartament in care il astepta Vicentiu Alexandru Ghinea, care era impreuna cu alti patru tovarasi. Batut, amenintat cu un cutit, barbatul a fost scuipat si pus sa stea in genunghi in fata lui Ghinea si sa strige: "Ghenosu este seful orasului!" Intreaga scena a fost inregistrata cu telefonul, pentru a servi exemplu altor interlopi.Alti membri ai clanului s-au implicat in pedepsirea unuia dintre martorii care au facut declaratii in dosarul in care seful lor fusese condamnat la 10 ani de inchisoare. Pedeapsa: usa apartamentului acestuia a fost incendiata, iar amenintarile au continuat.In februarie 2018, clanul Ghenosu ar fi pus la cale uciderea unui alt interlop celebru. Este vorba de Marian Tudorache, cunoscut in lumea interlopa ca Becu, cel care a preluat afacerile de proxenetism din Spania ale celebrului Ion Clamparu, zis Cap de Porc, dupa incarcerarea acestuia de catre politia iberica.Becu este implicat si el intr-un dosar penal, de trafic de persoane si proxenetism, iar potrivit DIICOT controleaza o retea de prostituate pe raza oraselor Madrid si Castellion, precum si din cartierul Slough din Londra.Potrivit monitorizarilor DIICOT, spre deosebire de Clamparu, Becu a preferat sa-si coordoneze afacerea de proxenetism din Romania. Era locul de unde isi recruta victimele. Se ducea in Spania doar cand apareau probleme sau la diferite evenimente.Ghenosu ar fi intrat in conflict cu Becu dupa ce o parte din membrii gruparii sale au schimbat tabara. Atunci ar fi planuit uciderea acestuia, sustin anchetatorii. Initial au apelat la un amic sa "ii faca rost de doi oameni" pe care sa-i foloseasca in scopul lichidarii prin impuscare a liderului gruparii rivale.Ulterior, ar fi gasit un barbat dispus sa faca asasinatul. Acestuia i-ar fi promis ca ii vor achizitiona un apartament in Targoviste, jud. Dambovita, un autoturism, precum si plata unei sume de bani, daca il vor impusca pe Becu.Potrivit declaratiilor din dosar, Ghenosu si fiul sau chiar ar fi achizitionat armele si munitia necesara pentru aceasta misiune.Potrivit procurorilor DIICOT, membrii gruparii Ghenosu fac parte dintr-o grupare de criminalitate organizata, cu o deosebita notoritate locala, dar si nationala, incadrata in memoria sociala colectiva la notiunea de "clan interlop", "care a actionat pe o perioada indelungata de timp, in vederea comiterii unei multitudini de infractiuni, cele mai multe dintre acestea generatoare de venituri ilicite importante.""Maniera in care acestia s-au constituit si au actionat contureaza o ierarhizare clara a gruparii criminale organizate, cu un mod de operare sustinut, acestia denotand persistenta infractionala si insistenta in valorizarea unei faime negative locale menita sa impuna o stare teama continua populatiei si sa creeze o aparenta de intangibilitate din punct de vedere al aplicarii legii, indiferent de natura si gravitatea faptelor comise", au concluzionat anchetatori.