Liderul interlopilor din Timisoara este cercetat pentru ca a ordonat uciderea unui jurnalist care dezvaluise legaturile lui cu traficantii de droguri

Sursa: DIICOT

Recompensa pentru uciderea ziaristului

Unul dintre cei doi a ordonat impuscarea unui jurnalist, iritat de materialele scrise de acesta despre activitatea sa infractionala."Prin ordonanta din data de 23 aprilie 2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus inceperea urmaririi penale fata de suspectii B.L.A. si R.B. pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, incercarea de a determina savarsirea unei infractiuni de omor si nerespectarea regimului armelor si al munitiilor", a transmis, joi, DIICOT.Potrivit unor surse judiciare citate deeste vorba de liderul interlop Lucian Boncu, iar tinta acestuia era jurnalistul Dragos Bota.Procurorii au explicat ca dosarul a fost disjuns dintr-o alta cauza in care s-a dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane, in 13 ianuarie 2020."S-a retinut faptul ca, in intervalul 2017-2019, la nivelul municipiului Timisoara s-a constituit si a actionat un grup infractional organizat, avand ca scop derularea de activitati pe linia traficului cu droguri de mare risc, respectiv cocaina.Nucleul acestui grup l-au reprezentat mai multi exponenti ai lumii interlope din oras, care de-a lungul timpului au fost implicati si in alte activitati infractionale comune (santaj, reglari de conturi, extorcari).Protectia activitatilor infractionale era asigurata de suspectul B.L.A., un lider marcant al lumii interlope din municipiul Timisoara", au mai transmis procurorii.Acestia au explicat ca suspectul "a initiat anumite demersuri menite sa duca la intimidarea si agresarea unui jurnalist, ca urmare a numeroaselor articole de presa publicate de acesta, in care se relatau diferite evenimente cu caracter infractional la care participase suspectul B.L.A. si se conturau suspiciuni privind posibile conexiuni ale acestuia cu diferite medii din administratia publica locala"."In acest context, la data de 9 septembrie 2019, jurnalistul a publicat un articol, in care relata despre audierea suspectului B.L.A. intr-un dosar al DIICOT - Structura Centrala, cu privire la activitati de trafic de droguri de mare risc.Din probatoriul administrat a rezultat ca, profund iritat de acest ultim articol, la data de 10 septembrie 2019, suspectul B.L.A. a initiat o intalnire, la un restaurant de pe raza localitatii Chisoda, la care au participat doi dintre apropiatii sai - suspectul G.N. si suspectul I.D. - precum si alti doi tineri, prieteni ai suspectului G.N., identificati in persoana suspectilor M.R.C. si M.E.C..Cu ocazia respectivei intalniri,scrise de acesta la adresa suspectului B.L.A.", au mai transmis procurorii.Potrivit acestora, suspectul a predat, in vederea folosirii in agresiune, un pistol calibrul 7,65 mm, promitand ca, in cazul aducerii la indeplinire a solicitarii sale, ii va recompensa financiar pe agresori si le va face cadou si pistolul astfel furnizat."Pistolul in litigiu ii apartinea suspectului B.L.A. si fusese dat in pastrare de acesta suspectului R.B. pentru a evita astfel o eventuala depistare a acestuia cu ocazia unei perchezitii domiciliare.In acest context, la solicitarea suspectului B.L.A., la data de 10 septembrie 2019, suspectul R.B. a adus pistolul din municipiul Caransebes in municipiul Timisoara si i l-a predat lui G.N., cu ocazia intalnirii de la restaurant. Facem precizarea ca pistolul in litigiu este o arma de foc letala fabricata in Turcia si este folosit cu precadere in spatiul balcanic, fiind lipsit de elemente de identificare specifice, care sa permita verificarea traseului armei de la producator la detinator", au mai transmis procurorii."Tot cu aceeasi ocazie, la solicitarea suspectului B.L.A., suspectul G.N. s-a deplasat impreuna cu cei doi tineri in zona unde stiau ca se afla locuinta jurnalistului, in vederea efectuarii unei recunoasteri in teren. La acel moment, acestia s-au aratat reticenti, ca urmare a observarii in zona a unui autoturism, despre care au crezut ca apartine organelor de politie, motiv pentru care au abandonat demersul infractional.De altfel, suspectul G.N. i-a transmis politistului I.D., prin intermediul unei aplicatii mobile, si o poza cu autoturismul respectiv, cerandu-i sa-l verifice in baza de date a politiei, pentru a fi siguri ca nu era o masina folosita de organele de politie", mai arata procurorii.Acestia explica si faptul ca unul dintre martori, dupa audierea la DIICOT, a dezvaluit persoanelor cercetate ca se fac investigatii referitoare la evenimentul din data de 10 septembrie 2019, lucru care "a dus la periclitarea si ingreunarea anchetei si a permis persoanelor cercetate sa ia masuri in vederea contracararii anchetei si influentarii celorlalte persoane audiate in cauza".