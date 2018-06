Mai multi romani care falsificau carduri in Mexic au fost retinuti de DIICOT

Ziare.

Gruparea a accesat in acest mod sisteme informatice si a efectuat retrageri de numerar, din Mexic, din conturile mai multor persoane.Potrivit reprezentantiilor DIICOT, procurorii din Craiova au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui, pentru constituirea unui grup infractional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, in forma continuata, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, in forma continuata, operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata, punerea in circulatie de valori falsificate, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, in forma continuata, inducerea in eroare a organelor judiciare si inselaciune.Procurorii sustin ca, incepand cu 2013, Gabriel Sorea, Cornel Pana si Gigi-Vadik Zavera au constituit un grup infractional organizat in scopul comiterii unor infractiuni informatice.Grupul era coordonat de Gigi-Vadik Zavera, iar la grupare au aderat mai multe persoane, printre care si Cosmin-Gheorghe Avramoiu.In cursul lunii octombrie 2013, Cornel Pana a expediat in Mexic trei colete continand aparatura de skimming, destinatar real fiind Gabriel Sorea, in scopul de a fi utilizate la falsificarea de instrumente de plata electronica pentru accesul fara drept la un sistem informatic si efectuarea frauduloasa de retrageri de numerar (pe teritoriul Mexicului unde Gabriel Sorea locuieste de mai multi ani) din contul mai multor persoane.Pe 8 noiembrie 2013, Cornel Pana l-a determinat pe Gabriel Sorea sa falsifice un instrument de plata electronic, respectiv un card bancar, imprejurare in care i-a pus la dispozitie datele de identificare ale cardului si codul PIN corespunzator acestuia in vederea confectionarii unei clone in scopul de a accesa, fara drept, un sistem informatic din Mexic si a efectua retrageri de numerar frauduloase."La data de 25.11.2013, inculpatul Pana Cornel a indus in eroare reprezentantii unei unitati bancare, prezentand ca adevarata o fapta mincinoasa, respectiv pretinzand ca, in mod fraudulos, persoane necunoscute au accesat, fara drept, un sistem informatic din Mexic si au efectuat 10 retrageri frauduloase de numerar (totalizand suma de) din contul pe care il avea deschis la respectiva banca si alte 8 incercari esuate de retrageri frauduloase de numerar", au precizat procurorii DIICOT.O zi mai tarziu, Cornel Pana a formulat o sesizare penala, prin care a pretins ca, la data de 23 noiembrie 2013, din contul deschis pe numele sau, au fost efectuate in Mexic un numar de 10 retrageri frauduloase de numerar, totalizand suma de 12,929 RON (echivalentul a 50 255, 20 MXN), prin accesarea, fara drept, a unui sistem informatic, desi sumele de bani au fost retrase pe teritoriul Mexicului la indicatiile acestuia (prin accesarea, fara drept, a unui sistem informatic), in baza intelegerii pe care o avea cu Gabriel Sorea, sume de bani de care a si beneficiat.De asemenea, in perioada octombrie 2013 - februarie 2014, Gabriel Sorea impreuna cu alti doi inculpati au pus in circulatie instrumente de plata electronica, au accesat, fara drept, sisteme informatice si a efectuat retrageri de numerar frauduloase (pe teritoriul Mexicului) din contul mai multor persoane.Cu ocazia perchezitiilor efectuate joi, in Dolj, Gorj si Prahova, au fost gasite si ridicate echipamente industriale folosite pentru producerea de echipamente de skimming, mulaje si echipamente de skimming propriu-zise, alte instrumente ce pot fi folosite la falsificarea de instrumente de plata electronica, a precizat sursa citata.Cei patru barbati, cu varste cuprinse intre 39 si 47 de ani, sunt din Craiova si Targu Jiu. Ei vor fi prezentati, vineri, Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Actiunea a fost realizata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova.