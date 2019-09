Mama Luizei Melencu nu a putut fi dusa la DIICOT. Medicii au stabilit ca este prea epuizata fizic si psihic

Ziare.

"Referitor la punerea in aplicare a mandatului de aducere pe numele doamnei Melencu, va comunicam ca, in urma concluziilor medicale preliminare, politistii din cadrul IPJ Dolj au intocmit un proces verbal in care s-a consemnat faptul ca mandatul nu poate fi pus in executare, conform art. 266 al 3 CPP", a transmis Politia Romana.Oficiali din cadrul Spitalului Clinic din Craiova, acolo unde se afla, vineri seara, Monica Melencu si tatal acesteia au declarat ca cei doi sunt "epuizati fizic si psihic", iar problemele lor de sanatate sunt cauzate de stres."Din punct de vedere medical exista un stres permanent, atat emotinal, psihologic, cat si fizic, care nu poate sa ramana fara consecinte asupra starii lor de sanatate. (...) Sunt, in acest moment, probleme de sanatate clare", au transmis reprezentantii spitalului.In plus, medicii sustin ca starea de sanatate a bunicului Luizei Melencu s-ar putea agrava, sub aspect pulmonar, avand in vedere ca acesta a inhalat vapori de benzina atunci cand a incercat sa isi dea foc, iar hainele inca miros a carburant.Mai multi jandarmi si politisti s-au prezentat, vineri dupa-amiaza, in localitatea Diosti, la locuinta familiei Melencu, pentru a o duce pe mama Luizei la DIICOT, urmand sa ii fie prelevate noi probe biologice.Femeia a refuzat sa mearga, iar bunicul fetei a amenintat ca isi da foc si si-a turnat combustibil pe haine. Barbatul a suferit pusee de hipertensiune, ambii fiind transportati la spital.Ministerul Afacerilor Interne a transmis, vineri seara, ca politistii si jandarmii au fost trimisi sa o aduca la sediul DIICOT pe mama Luizei Melencu , iar operatiunea trebuie sa se desfasoare "respectand legea, dar fara a leza drepturile persoanei pe numele careia a fost emis mandatul de aducere".