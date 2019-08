Mama si bunicul Luizei cer sefului DIICOT sa reia de urgenta cercetarile in casa lui Gheorghe Dinca: Altfel, s-ar distruge probe

Ziare.

Cererea depusa in numele mamei si bunicului Luizei de avocatul familiei la DIICOT-Structura Centrala este adresata procurorului sef Felix Banila (foto).Potrivit acestui document, Monica Melencu si Stelian Iordache solicita reluarea, in regim de urgenta, a cercetarilor in teren si mai ales la locuinta inculpatului Gheorghe Dinca.Cei doi sustin ca tergiversarea cercetarilor poate duce la diminuarea sanselor de supravietuire a victimelor, la alterarea sau distrugerea probelor si la interventia altor persoane care sa modifice locul faptelor."Presupunand ca victimele sunt inca in viata si au avut minime provizii de apa si hrana, daca acestea sunt descoperite tarziu, sansele de supravietuire devin aproape zero", se arata in cerere.Mama si bunicul Luizei apreciaza ca stoparea sau neurgentarea cercetarilor in acest caz este "ca o favorizare a faptuitorului/inculpatului, daca nu ca o complicitate".Acestia au aratat ca cercetarile si perchezitiile pot fi facute si in absenta inculpatului, prin prezenta la fata locului a unui reprezentant al acestuia ori a unui martor asistent.