Medicul Mihai Lucan avea un jurnal in care isi nota planurile: Cum intentiona sa-si creeze "un cerc protector"

Surse judiciare sustin ca in iulie 2017 Lucan, care deja stia ca este vizat intr-un dosar DIICOT , notase in jurnal, care consemneaza nume si date considerate foarte interesante de catre anchetatori, ca avocata lui trebuie sa faca "cerc protector" in jurul sau si sa creeze un sistem relational cu oamenii din sistemul judiciar sau care i-ar fi putut fi utili in respectivul context.In ceea ce-l priveste pe procurorul de caz, medicul facuze un studiu minutios, cu cele mai mici detalii din viata acestuia.Conform notelor din jurnal, unele dintre maximele preferate ale medicului Mihai Lucan ar fi fost "Daca vrei sa prinzi peste, fa-te carlig" si "Cine ridica sabia asupra mea, ii va cadea mana". Medicul Mihai Lucan si fiul acestuia, Valeriu Ciprian Mihai Lucan, retinuti de catre procurorii DIICOT in dosarul de delapidare si constituire a unui grup infractional organizat, vor fi cercetati sub control judiciar , au decis magistratii Tribunalului Bucuresti, care au respins propunerea procurorilor, de arestare preventiva.Conform unor surse judiciare, fostului sef al Institutului de Urologie din Cluj i-ar fi cazut din buzunar 5.000 de euro, joi, in momentul in care urma sa iasa din biroul procurorului.Aceleasi surse spun ca la perchezitiile domiciliare facute la locuinta profesorului anchetatorii ar fi fost descoperit 600.000 de euro, ceasuri foarte scumpe si bijuterii.