Minore recrutate pentru spectacole porno la Caracal: 4 interlopi, trimisi in judecata

Cele patru persoane trimise in judecata sunt acuzate de constituire de grup infractional organizat si pornografie infantila."Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca, la sfarsitul anului 2016,," acuza DIICOT.Membrii grupului infractional organizat ar fi indemnat mai multe persoane vatamate minore sa danseze imbracate sumar, dar si dezbracate, efectuand miscari senzuale, mimand actul sexual, realizand spectacole pornografice in clubul de pe raza orasului Caracal, atat in fata clientilor in club, cat si in separeurile acestuia, in folosul membrilor grupului infractional organizat care au obtinut venituri ce nu pot fi cuantificate avand in vedere fluctuatia clientelei.Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Olt.I.S.