Noi fragmente osoase au fost gasite in padurea din Caracal, dupa un apel la 112

"In urma unui apel prin 112, politisti criminalisti si de investigatii criminale s-au deplasat la fata locului. Au fost ridicate fragmente mici, posibil osoase, acestea urmand a fi inaintate catre DIICOT, in vederea continuarii cercetarilor", a precizat Alexandra Dicu, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Olt.Potrivit unor surse apropiate anchetei, probele au fost ridicate in cursul zilei de sambata, in urma unui apel la 112. Locul in care au fost gasite fragmentele este liziera padurii de unde au mai fost ridicate ramasite umane, la indicatiile lui Gheorghe Dinca.Cercetarile vor fi declinate de la Politia Olt catre DIICOT, iar probele vor fi trasmise INML pentru a stabili daca sunt ramasite umane sau de natura animala, au precizat aceleasi surse.Gheorghe Dinca a fost arestat la inceputul lunii iulie, dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu. La domiciliul acestuia au fost gasite ramasite umane despre care INML a precizat, in urma analizelor, ca sunt ale Alexandrei.Ramasitele gasite in liziera padurii din Caracal, despre care Dinca spune ca sunt ale Luizei, au fost trimise in SUA pentru a fi analizate de FBI.