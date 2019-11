O fata de 16 ani din Giurgiu a fost drogata si violata intr-un ritual satanist

Foto: Politia Romana

DIICOT precizeaza ca procurorii din Giurgiu l-au retinut, duminica, pe inculpatul T.I.A, acuzat ca ar fi drogat si violat de fata de 16 ani intr-un ritual satanist."In cursul lunii iulie 2019, inculpatul T.I.A., in timp ce se afla intr-o cladire abandonata din municipiul Giurgiu, a intretinut raporturi sexuale cu o persoana vatamata minora, in varsta de 16 ani, prin constrangere fizica si profitand de imposibilitatea acestei de a-si exprima vointa si a produs, cu ajutorul telefonului mobil, un fisier video cu caracter pornografic in care era prezentata minora", transmite DIICOT intr-un comunicat de presa.Ulterior, tanarul a distribuit, prin intermediul unor aplicatii de socializare, o inregistrare video in care apare persoana vatamata minora in diferite secvente cu caracter pornografic.Procurorii descriu un ritual satanist pe care tanarul l-a practicat in ziua in care a violat-o pe fata:"Persoana vatamata minora, impreuna cu inculpatul T.I.A. si alte 5 persoane, s-au deplasat in incinta unei cladiri in constructie din municipiul Giurgiu, sub pretextul de a petrece timpul liber.In incinta cladirii minora impreuna cu celelalte persoane au consumat bauturi alcoolice achizitionate de inculpatul T.I.A.In aceste conditii, inculpatul T.I.A. i-a solicitat uneia dintre persoanele prezente sa se pozitioneze in centrul unui desen reprezentand oCu un ciob, inculpatul T.I.A.Prin folosirea aceluiasi ciob, inculpatul T.I.A. i-a provocat minorei leziuni in palme, sangele rezultat fiind ingerat de catre acesta.Ulterior, intrucat persoana vatamata minora era emotionata de cele intamplate, la solicitarea sa, inculpatul T.I.A.In dimineata zilei urmatoare, victima minora s-a trezit in acelasi loc, pe o saltea carbonizata, fiind complet dezbracata, avand infipte in palma dreapta cioburi de circa 2-3 cm si acuzand dureri puternice in zona genitala si de abdomen".Dupa cateva zile, o colega de liceu i-a aratat fetei un clip in care victima s-a recunoscut, inregistrarea reprezentand momente in care intretinea un raport sexual cu tanarul."In urma cercetarilor efectuate la locul faptei, in imediata apropiere a desenului reprezentand hexagrama fost gasita o cruce din lemn ce prezinta pe una din fete modele sculptate cu motive populare.La imbinarea celor doua laturi ale crucii au fost identificate urme de carbonizare si ceara topita", adauga DIICOT detaliile bizare ale infractiunii.Tanarul a fost gasit abia duminica pe Aeroportul International Henri Coanda si condus la sediul DIICOT Giurgiu. Luni, Tribunalul Giurgiu a dispus arestarea preventiva lui pentru 30 de zile.