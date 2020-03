O tanara bolnava de HIV si suspecta de coronavirus a fost fortata sa se prostitueze: Barbatii cu care a fost sunt chemati la DIICOT

Diagnosticata cu HIV din mai 2018

A spus ca prezinta simptome de coronavirus

Perchezitii si in Bucuresti

Tanara era fortata sa se prostitueze de trei persoane care o santajau cu posibile agresiuni sexuale impotriva copiilor sai. Anchetatorii au retinut in acest caz trei inculpati pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane, potrivit unui comunicat de presa DIICOT, transmis luni"In cauza s-a stabilit ca, in perioada decembrie 2019 - martie 2020, prin amenintare, santaj si umilire, inculpatii PMR, PMM si PEB au determinat o victima de sex feminin, in varsta de 23 de ani, sa se prostitueze, in diferite locatii de pe raza judetului Salaj, desi aceasta este diagnosticata ca fiind purtatoare a virusului HIV.Inculpatii detineau controlul total asupra persoanei vatamate si o tratau ca pe un sclav aducator de profit, insusindu-si nu numai banii castigati de aceasta din prostitutie, dar si limitandu-i posibilitatea de miscare.," arata DIICOT.Tanara ar fi fost obligata sa intretina relatii sexuale cu diferite persoane, in schimbul unor sume de bani negociate de la caz la caz cu clientul, cuprinse intre 150 si 200 de lei pentru o ora, iar in situatia deplasarii la domiciliul clientului de 300 de lei plus transportul cu taxiul, tarif stabilit de catre inculpati.," precizaeza DIICOT.Pe 15 martie 2020, procurorii DIICOT Salaj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Salaj au efectuat o actiune de prindere in flagrant a inculpatilor, moment in care tanara a afirmat ca prezinta simptome de coronavirus."Din cauza situatiei de fapt din care rezulta ca victima a intrat in contact cu foarte multi barbati intr-un interval foarte scurt de timp, s-a solicitat sprijinul Directiei de Sanatate Publica Salaj, care impreuna cu medicii Spitalului Judetean de Urgenta Zalau au hotarat trimiterea acesteia, pentru o perioada de 14 zile,," precizeaza procuorii.Potrivit comunicatului, persoanele care au cunostinta cu privire la faptul ca ar fi apelat la serviciile persoanei vatamate sunt rugate sa contacteze procurorii DIICOT Salaj si sa efectueze de urgenta analize pentru a stabili daca au fost sau nu infectate cu virusul HIV.Pe 15 martie 2020, procurorii DIICOT Salaj impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat o perchezitie domiciliara si in Bucuresti, in urma careia au fost ridicate 7 telefoane mobile, 7 cartele telefonice, mai multe inscrisuri si fotografii, un card bancar si suma de 850 de lei.La data de 16 martie 2020, cei trei inculpati vor fi prezentati Tribunalului Salaj cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.I.S.