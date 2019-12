Ofiterii serviciilor secrete care au fost atrasi de mirajul afacerilor cu droguri

Foto: captura Digi 24

Curiosul caz al samanului britanic

Ofiter SRI, prins in traficul de droguri

Nume de cod inedite

A recunoscut acuzatia

De ce a fost condamnat

Eliberat in martie 2019

DIICOT: Este "cartita" unui traficant

Implicat in dosarul Baneasa

Afacerile fostului ofiter de Securitate

Condamnat la 9 ani

Ziare.

com

Cel mai recent caz mediatizat este cel al fostului sef al Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (DIPI), Gelu Oltean, arestat intr-un dosar de trafic si consum de droguri. O ancheta care a surprins intreaga tara, si din perspectiva functiei pe care acesta a avut-o timp de mai multi ani.Potrivit procurorilor DIICOT, Gelu Oltean si iubita acestuia, Vanessa Youness, initiasera o afacere de turism religios - medical, in care foloseau o bautura traditionala folosita de triburi amerindiene, ce are ca baza DMT - dimethyltryptamine - drog halucinogen de mare risc din familia triptaminelor.Participantii plateau 550 de euro de persoana, daca aceptau sa fie cazati in camere pentru doua persoane, sau 1.100 de euro de persoana, daca doreau sa fie cazati singuri. La ultimul eveniment organizat, in timpul caruia au intervenit procurorii DIICOT, au fost prezente 38 de persoane. Deci profitul in cazul acestei afaceri era unul consistent.", le-a spus Gelu Oltean jurnalistilor, pe 19 decembrie, la iesirea de la Curtea de Apel Brasov.Interesant, samanul de la ceremonia din Dambovita era cetateanul britanic Thomas Ivor Mowbray Lishman, despre care o parte din mass-media a dezvaluit ca ar fi un fost agent MI 6 - serviciul de informatii externe al Marii Britanii, dar aceasta informatie nu a fost confirmata oficial.In fata judecatorului de la Tribunalul Brasov, care l-a arestat, barbatul a declarat ca a activat in armata britanica, iar dupa ce a parasit cariera militara a lucrat in Liban si Haiti.", a explicat Thomas Lishman.Pe retelele sociale ale unor grupuri in care se discuta despre samanismul amerindian, Thomas Lishman este prezentat ca fost combatant in Irak si drept "Maiorul Tom".Intr-un document din 1988, numele lui Thomas Lishman apare intr-un document oficial ca fiind locotenent grad 2 in Regimentul Regal de Artilerie.Un alt caz in care a fost implicat un fost ofiter al serviciilor secrete este cel al lui Ciprian Sabin Mares, fost maior in cadrul SRI Arad. Barbatul a fost condamnat definitiv in februarie 2019 la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri.Decizia a fost data de Curtea de Apel Timisoara, dupa ce in prima instanta, Tribunalul Arad il condamnase la o pedeapsa de 2 ani si 6 luni cu suspendare, in decembrie 2017. In acelasi dosar, judecatorii l-au mai condamnat si pe dealerul de droguri Edi Palincas la 2 ani de inchisoare cu executare. Este vorba de barbatul de la care Mares s-a aprovizionat cu droguri.Maiorul SRI - fost loctiitor al sefului Sectorului Amenintari Transfrontaliere din cadrul Directiei Judetene de Informatii Arad - a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT si de ofiterii DGA in august 2017, in timp ce vindea droguri.DIICOT acuza ca, in perioada 11 august - 16 august 2017, Mares a vandut mai intai 100 grame de canabis si 6 grame de cocaina, cu sumele de 2.050 de lei, respectiv 600 de euro. In plus, maiorul a mai vandut 100 grame de canabis cu 400 euro si 200 lei. Pe proprietatea sa din Arad anchetatorii au mai gasit, la perchezitii, inca 250 grame de canabis.Fostul ofiter SRI a vandut drogurile unor colaboratori ai procurorilor DIICOT. In acest caz, anchetatorii au ales sa dea nume de cod inedite in cazul investigatorilor si colaboratorilor sub acoperire: "Leonardo Di Caprio", "Robert De Niro", "Joe Pesci", "Al Pacino", "Gerard Butler", "Frank Sinatra" si "Donnie Brasco".Pus in fata probelor, fostul ofiter SRI a recunoscut acuzatiile.Magistratii care au dat decizia de condamnare arata ca dealerul de droguri nu a fost nici macar circumspect atunci cand ofiterul SRI i-a cerut droguri."Prin natura functiei, inculpatul Mares Ciprian Sabin avea cunostinte despre preocuparile inculpatului Palincas Edi, care la randul sau cunostea activitatea desfasurata de catre inculpatul Mares in cadrul SRI, iar intre cei doi cu siguranta au existat anterior acestei spete discutii si contacte, astfel incat", explica Curtea de Apel Timisoara.Asa ca magistratii au decis ca sanctiunea data de instanta inferioara este una prea blanda, iar fostul ofiter SRI ar trebui incarcerat."Referitor la sanctiunea aplicata pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 2 alin. 1,2 din Legea nr. 143/2000 (), Curtea constata faptul ca judecatorul fondului in urma aplicarii disp. art. 74 c.p. a aplicat o sanctiune prea blanda stabilind pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, motivat pe aceea ca inculpatul este bine integrat social si familial si a avut o atitudine corespunzatoare pe parcursul procesului penal, fiind lipsit de antecedente penale, fara insa a tine cont de faptul ca", motiveaza Curtea de Apel Timisoara.Mares Ciprian Sabin a fost eliberat conditionat in martie 2019, in urma unei decizii date de Judecatoria Timisoara si necontestate de procurori, potrivit portalului instantelor. De altfel, in timpul pledoariei, procurorul a aratat ca este de acord cu eliberarea conditionata a acestuia, deoarece a avut o conduita buna pe perioada executarii pedepsei, a beneficiat de trei permisiuni si nu a fost sanctionat."Instanta are convingerea cainainte de executarea in intregime a pedepsei, intervalul cuprins intre data liberarii conditionate si data implinirii duratei pedepsei constituind termen de supraveghere pentru condamnat", motiveaza judecatorii.Un caz aparte este cel al comisarul-sef de politie Petru Pitcovici din cadrul Directiei Generale Anticoruptie, un serviciu de filaj din cadrul Ministerului de Interne. In 2016, el a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, fiind acuzat de favorizarea a doi traficanti de droguri.Practic, cercetarile in acest caz au fost declansate in octombrie 2015, atunci cand Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI), serviciul secret al Ministerului de Interne, cunoscut ca "Doi si-un sfert", a primit informatii privind o retea de trafic international de cocaina, care ar fi fost coordonata de afaceristul Dan Sandu Simion, cunoscut ca "Dan Chioru'". Acesta ar fi aprovizionat beizadelele din cluburile de lux din Bucuresti.Potrivit probelor DIICOT, Pitcovici l-ar fi avertizat pe "Dan Chioru'", care i-ar fi fost informator in perioada in care lucra la "Antidrog", ca este filat.Pe 5 martie 2018, Tribunalul Bucuresti a dat o prima decizie in acest caz: "Dan Chioru'" a fost condamnat la 11 ani de inchisoare pentru trafic de droguri, iar Petru Pitcovici a fost achitat. Procurorii DIICOT au contestat decizia, iar dosarul este pe masa magistratilor Curtii de Apel Bucuresti, urmatorul termen fiind stabilit in ianuarie 2020, potrivit portalului instantelor. Pitcovici a fost implicat intr-un alt dosar celebru, denumit de presa dosarul Baneasa - Puiu Popoviciu. El a fost condamnat, in iunie 2016, la doi ani de inchisoare pentru complicitate la dare de mita si favorizarea infractorului in dosarul in care a fost judecat si milionarul Puiu Popoviciu.De asemenea, Pitcovici a mai fost vizat, in 2005, intr-un caz privind presupusa disparitie a sase kilograme de cocaina, cunoscut ca "Afacerea Venezuela". Un fost agent sub acoperire folosit intr-o afacere cu droguri a acuzat intr-o plangere penala musamalizarea acestui caz. Cu toate acestea, ancheta in cazul lui Pitcovici a fost clasata.In anchetele antidrog derulate de DIICOT a aparut si numele unui fost ofiter al serviciilor secrete din perioada comunista.Marian Mohan, fost ofiter activ de Securitate, a fost arestat in 15 octombrie 2014, in urma unei operatiuni spectaculoase, derulata in patru tari: Bolivia, Olanda, Italia si Romania.Presa din Arges a scris ca Mohan este fiul lui Vasile Mohan, fostul prim-secretar al orasului Curtea de Arges si al judetului Arges, din anii '70. In cariera sa, el ar fi fost protejat de fostul general de Securitate Nicolae Plesita, originar tot din Curtea de Arges.In acest caz, doi membri de top ai gruparii mafiote "Ndragheta" au fost monitorizati la Bucuresti de serviciile secrete romanesti. Totul intr-o ampla operatiune coordonata de procurorii antimafia din Italia, care a primit numele de cod "Maslinul 99". Angelo Scuteri si Marino Vallelonga s-au intalnit in Romania cu Marian Mohan, pentru a pune la punct transportul a 70 de kilograme de cocaina, cumparata de la un cartel bolivian.Cei doi erau subordonati direct unuia dintre liderii Mafiei din Calabria, Jerino Giuseppe.Mohan s-a oferit sa-i ajute cu firma sa, Elzurom Aginvest, prin intermediul careia urma sa importe un container plin cu fier-vechi, in care urma sa fie ascunsa cocaina. Pentru chetuielile cu transportul si vama, fostul securist ar fi primit bani de la Scuteri si Vallelonga.Planul: drogurile urmau sa ajunga in portul Constanta, iar de aici, cu masina, la Milano.In final, transportul de droguri a fost oprit de politistii olandezi, iar Marian Mohan a fost arestat in Romania. El a fost condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in acest caz si inchis in Penitenciarul Tulcea.