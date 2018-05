Operatiune uriasa a DIICOT: 238 de perchezitii in 28 de judete. Aproape 300 de suspecti vor fi audiati

Ziare.

Mai exact, este vorba despre 238 de perchezitii, desfasurate simultan in 28 de judete ale tarii, la care participa peste 600 de politisti."Sunt puse in executare 238 de mandate de perchezitie insi 28 de judete (), urmand a fi audiate peste 290 de persoane", informeaza Politia Romana intr-un comunicat de presa.Politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT, efectueaza 15 actiuni operative, in cadrul mai multor dosare penale, adauga sursa citata.Dosarele vizeaza comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani.In alte dosare se efectueaza cercetari pentru efectuarea fara drept de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic si operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.De asemenea, se efectueaza cercetari pentru evaziune fiscala, falsificare de instrumente electronice de plata, punere in circulatie de instrumente electronice de plata contrafacute, detinere de instrumente electronice de plata contrafacute, fals material in inscrisuri oficiale si fals informatic.Totodata, sunt efectuate perchezitii in dosare penale in care sunt cercetate fapte de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism si marturie mincinoasa.Potrivit Digi24, unul dintre grupurile vizate este clanul Ghenosu.Aceasta ampla operatiune are loc in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis luni Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de numire a lui Oliver-Felix Banila la conducerea DIICOT Iar chiar miercuri CSM va stabili calendarul pentru examinarea propunerii ministrului Justitiei de avizare a numirii procurorului Oliver-Felix Banila la conducerea DIICOT.Mandatul actualului sef DIICOT expira pe 19 mai.B.B.