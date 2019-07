DIICOT si FBI au destructurat o grupare de interlopi romani care transportau migranti in SUA si clonau carduri bancare

Echipele care actionau in alte tari

La actiunea operativa desfasurata a asistat si un reprezentant al Biroului FBI la Bucuresti.Este vorba de un grup infractional organizat, format din cetateni romani si mexicani, specializat in comiterea de fraude prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice (clonare de carduri), trafic de migranti pe ruta Romania - Mexic - SUA si spalare a banilor.Procurorii anunta ca liderul gruparii coordona intreaga activitate infractionala din Mexic, unde detine, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societati comerciale, unele specializate in achizitionarea si montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat si asigurarea mentenantei acestora.Activitatea infractionala a constat in instalarea de sisteme de tippe diferite bancomate, din localitati situate pe litoralul mexican si frecventate de foarte multi turisti straini, in vederea copierii datelor informatice continute de cardurile introduse in acestea si ulterior utilizarii lor in mod fraudulos in scopul retragerii sumelor de bani continute."Pentru a asigura suportul tehnic al activitatilor infractionale realizate, membrii gruparii au recrutat din Romania persoane care aveau cunostinte in domeniul electronicii sau tinichigii, pentru a construi dispozitive electronice, sisteme informatice si componente de ATM-uri necesare copierii datelor cardurilor bancare", explica procurorii, intr-un comunicat de presa remisDupa obtinerea in mod fraudulos a datelor informatice erau formate echipe compuse din alti membrii ai gruparii care se deplasau in alte state precum SUA, India, Paraguay, Indonezia etc., de unde retrageau sumele de bani existente in conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plata copiate.In contextul desfasurarii acestor activitati ilicite, incepand cu anul 2015,, care au avut rolul de a asigura mentinerea ordinii si obedientei membrilor gruparii, dar si protejarea demersurilor infractionale de actiunile altor grupari de criminalitate organizata.DIICOT mai arata ca in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor infractionale, pentru controlarea persoanelor recrutate, fie electronisti, fie persoane care retrageau sumele de bani folosind cardurile bancare clonate sau a membrilor care aveau rolul exercitarii actelor de violenta, membrii gruparii au interactionat cu grupari de crima organizata din Romania, in special din Craiova si Bucuresti.Banii obtinuti din activitatea infractionala au fost folositi pentru achizitionarea de terenuri, construirea de cladiri, ori a unor autoturisme de lux, sau ca si capital al unor societati comerciale de tip "paravan", atat in Mexic, cat si in Romania, fiind folosite in acest scop diverse persoane interpuse, obiectivul final fiind introducerea acestora in circuitul financiar legal.Procurorii spun ca, in cursul anului 2018, pe fondul unor divergente existente cu un fost membru al gruparii care avea rolul de a supraveghea derularea in conditii de siguranta a activitatilor infractionale, liderul gruparii a dispus santajarea membrilor familiei acestuia.Pe 2 aprilie 2018, persoana vatamata a fost injunghiata intr-un loc public din orasul Cancun, la comiterea faptei participand patru membri ai gruparii. Ulterior, pe 11 iunie 2018, in timp ce victima se afla pe raza aceleiasi localitati, la bordul autoturismului sau, fiind insotita de o alta persoana, a fost impuscata de o persoana care asigura paza liderului gruparii.Perchezitiile DIICOT au vizat imobile din Craiova si Bucuresti, precum si din localitatile Salcia si Argetoaia din judetul Dolj.In urma perchezitiilor efectuate au fost ridicate si indisponibilizate 6 autoturisme de lux, sumele de 21.520 de lei, 5.075 de dolari americani, 16.550 de euro, 8.450 de lire sterline, 1 pistol cu glont calibru 9 mm, 5 ceasuri de lux, 51 de telefoane mobile, 26 de carduri bancare, aparatura skimming si inscrisuri doveditoare ale unor transferuri bancare.La sediul DIICOT vor fi adusi 5 suspecti pentru audieri.Activitatile au fost integrate actiunii comune executate in parteneriat cu autoritatile judiciare competente din cadrul FBI prin intermediul Biroului Ofiterilor de Legatura al acestei institutii in Romania, respectiv organe judiciare din Mexic.I.S.