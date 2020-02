Perchezitii DIICOT la o grupare care deturna licitatii publice cu imobile executate silit. Prejudiciul - 3 milioane de euro

Bunurile au fost garantii imobiliare

Rolul executorului judecatoresc

Ziare.

com

Potrivit datelor din ancheta DIICOT, incepand cu anul 2018, doi oameni de afaceri, persoane potente financiar, au constituit alaturi de alte 8 persoane un grup infractional organizat specializat in deturnarea licitatiilor publice prin obtinerea informatiilor prealabile cu privire la bunurile imobile supuse executarii silite, urmata de realizarea unor intelegeri in vederea asigurarii adjudecarii bunurilor imobile la preturi derizorii.Potrivit unor surse judiciare, in acest dosar sunt vizati afaceristii Gheorghe Radu , zis Gelu, si Johan David Bies, dar si executorul judecatoresc Marius Adrian Negreanu. Gruparea infractionala este cunsocuta sub numele generic de "Executorii".Procurorii DIICOT arata ca, in acest caz, s-a constatat ca bunurile imobile ce fac obiectul deturnarii licitatiilor publice au constituit garantii imobiliare in favoarea unei institutii bancare, mai exact au servit drept garantii acordarii unor contracte de credit bancar in anii 2008-2009."Aceste contracte de credit au fost acordate preponderent de catre aceeasi unitate bancara unor diferite persoane fizice sau juridice, termenul de restituire fiind unul foarte scurt, respectiv aproximativ 1 an, iar valoarea acestor credite fiind una foarte mare.Din modalitatea de acordare a acestor credite, a perioadei de acordare, a cuantumului acestora, a scopului perceperii acestor imprumuturi - restituirea foarte redusa a creditului bancar sau nerestituirea acestuia in integralitate, a valorii reale a bunurilor imobiliare aduse drept garantii se constata ca inca de la momentul aducerii in garantie a bunurilor imobile ce fac obiectul prezentei cauze s-a urmarit executarea silita a acestora," arata DIICOT, intr-un comunicat de presa transmisAnchetatorii mai sustin ca pentru realizarea obiectivelor grupului infractional organizat, respectiv acela de obtinere a dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile supuse executarii silite la preturi derizorii, a fost necesara inca de la momentul constituirii grupului infractional organizat atragerea in cadrul acestuia a unui functionar public.Era necesar ca se se poata crea cadrul aparent legal, in vederea adjudecarii bunurilor imobile de catre membrii acestui grup. Astfel ar fi fost atras un executor judecatoresc, in portofoliul caruia se aflau in instrumentare dosarele de executare silita ce fac obiectul prezentei cauze.," acuza DIICOT.La sediul DIICOT din Bucuresti urmeaza sa fie aduse 11 persoane, in vederea audierii.I.S.