Perchezitii DIICOT la o grupare din Caracal care recruta minore pentru spectacole porno si prostitutie

Ziare.

com

"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, incepand cu anul 2017, pe raza orasului Caracal, s-a constituit un grup infractional organizat, care, sub paravanul unui club de noapte, ar fi recrutat tinere minore in vederea participarii la spectacole pornografice sau in scopul obligarii la practicarea prostitutiei," arata DIICOT, potrivit unui comunicat de presa remisProcurorii precizeaza ca in urma cercetarilor efectuate a rezultat faptul ca minorele erau obligate sa invete sa danseze la bara, sa determine clientii sa consume de la bar cat mai multe bauturi si, in cazul in care acestia doreau sa intretina relatii sexuale, ii conduceau in diferite separeuri unde contra sumei de 200 lei intretineau raporturi sexuale, mintind clientii ca au varste cuprinse intre 18 si 19 ani."Liderii grupului infractional incasau banii pentru partidele sexuale, iar dimineata fetele primeau un salariu de 200 lei, un comision din consumatie si jumatate din banii obtinuti in urma intretinerii de raporturi sexuale contra cost," acuza procurorii DIICOT.La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Pitesti urmeaza sa fie aduse, in vederea audierii, un numar de 15 persoane.I.S.