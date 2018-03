Perchezitii DIICOT la un suspect de terorism din Ilfov: Tanarul se interesa cum se comit atentatele

Ziare.

Un cetatean roman de nationalitate palestiniana, in varsta de 30 ani, este "suspectat de implicare in promovarea prin propaganda a unor mesaje radicale specifice unor organizatii teroriste din Orientul Mijlociu si instruirea cu privire la folosirea unor dispozitive explozive", informeaza DIICOT intr-un comunicat de presa.Suspectul prezenta indicatori specifici unei persoane aflate intr-o etapa avansata a procesului de (auto) radicalizare pe linia ideologiei unor organizatii teroriste din Orientul Mijlociu, mai arata DIICOT.Barbatul ". Concret, suspectul a manifestat interes pentru actiunile derulate de organizatii teroriste din Orientul Mijlociu,".La perchezitii, anchetatorii au gasit si ridicat documente, materiale de propaganda, medii de stocare si sisteme informatice.Suspectul urmeaza aa fie audiat in dosarul in care este anchetat pentru infractiuni prevazute de legea privind prevenirea si combaterea terorismului.B.B.