Perchezitii in casa groazei din Caracal: Anchetatorii cauta inclusiv in gropile betonate, dupa ce Dinca a oferit noi indicii (Video)

Purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime, a declarat ca vineri dimineata, in baza unui nou mandat de perchezitie, au intervenit la domiciliul suspectului cu mai multe echipe de la Serviciul Omoruri de la Politia Capitalei, Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, procurori DIICOT si oameni de la Institutul National de Criminalistica.Aceste echipe vor face o cercetare criminalistica complexa si amanuntita, a punctat Porime.Reprezentantul DIICOT a precizat ca vor fi sectorizate mai multe zone, care vor fi cercetare cu echipe diferite. De asemenea, purtatorul de cuvant al DIICOT a confirmat ca vor fi verificate si gropile betonate, dupa ce vor face o degajare a zonelor respective.Mai mult, Porime a adaugat ca Dinca a oferit noi indicii."Inculpatul si-a mentinut declaratiile (recunoasterea crimelor - n.red.) si a oferit noi indicii care vor fi verificate", a spus ea.Anchetatorii imbracati in salopete albe si cu masti de protectie au luat la pas fiecare parte a curtii si o cerceteaza, in timp ce in fata portii se afla localnici si jurnalisti care incearca sa surprinda ceea ce se intampla in interior si care asteapta informatii noi.Dinca participa, vineri, la perchezitii dupa ce noaptea trecuta a fost audiat la DIICOT Bucuresti, unde si-a mentinut declaratiile referitoare la uciderea celor doua fete disparute, Alexandra si Luiza.Amintim ca seful DIICOT, Felix Banila, a insistat, saptamana aceasta, ca legea ii obliga pe procurori sa faca perchezitiile doar in prezenta inculpatului , ca altfel i s-ar incalca dreptul la aparare si ar putea exista si suspiciunea ca au fost plantate probe, chiar daca avocatul lui Dinca ar fi prezent.