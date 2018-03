Perchezitii in Italia, Bucuresti si 7 judete. Prejudiciu de un milion de euro din clonarea cardurilor bancare a sute de oameni

Ziare.

Pe langa Bucuresti, Ilfov, Valcea, Cluj, Bihor, Constanta, Giurgiu si Buzau au avut loc 20 de perchezitii si in Italia. Prejudiciul in dosar ajunge la un milion de euro.Grupul infractional, constituit de catre doi cetateni italieni care au coordonat mai multe celule alcatuite din aproximativ 50 de membri, este suspectat ca a actionat, in perioada 2015 - 2018, pe teritoriul Italiei si al Romaniei."Un rol marcant in cadrul grupului (palierul II) l-au avut trei cetateni romani a caror activitate infractionala a constat in clonarea unor site-uri web ale unor banci si institutii financiare, in vederea obtinerii datelor de identificare ale cardurilor bancare, precum si ale datelor de acces la conturile de online banking ale persoanelor vatamate.Dupa accesarea conturilor de online banking prin utilizarea datelor astfel obtinute, membrii grupului au transferat/virat sumele de bani in conturile altor membri ai grupului, ce aveau atasate carduri bancare preplatite (prepaid).In fapt, suspectii obtineau in mod neautorizat datele de contact ale victimelor, iar ulterior le trimiteau mesaje email, aparent din partea reprezentantilor bancilor, prin care le solicitau datele confidentiale, sub pretextul ca le sunt necesare pentru remedierea unor probleme de securitate ale contului bancar.Totodata, victimele erau indrumate sa acceseze un link din cuprinsul e-mailului, pentru remediere; acesta reprezenta o adresa de web, care continea o clona a paginii de Internet a bancii.In urma accesarii link-ului, victimele erau redirectionate pe pagina web falsificata, in care introduceau datele de identificare ale cardului bancar, precum si datele de acces la contul de online banking. Aceste date erau colectate de catre membrii gruparii, care ulterior controlau sumele de bani din conturi", arata DIICOT.Ulterior, banii erau retrasi in numerar de la ATM-uri din Italia si din Romania direct de pe cardurile preplatite, de catre titularul contului atasat cardului, in schimbul unui comision.Restul sumei de bani era fie incarcat pe alte carduri preplatite, care erau utilizate la retrageri in Italia si in Romania, fie era transferat prin serviciile de transfer monetar rapid in Romania, unde acestea erau ridicate de catre mai multe persoane de cetatenie romana.Astfel au fost compromise conturile a aproximativ 200 de victime, valoarea totala a prejudiciului cauzat fiind de aproximativ 1.000.000 de euro.In urma perchezitiilor, pana in prezent, au fost ridicate mai multe computere, carduri bancare, documente de transfer bancar, dar si peste 50 de grame de cocaina.Pentru destructurarea grupului infractional organizat s-a constituit o echipa comuna de ancheta intre autoritatile judiciare din Romania si Italia. La nivelul Eurojust, in cadrul echipei comune de ancheta au fost organizate doua intalniri de coordonare.La sediul DIICOT vor fi aduse, pentru audieri, 38 de persoane.