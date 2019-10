Peste 80 de persoane vor fi audiate de DIICOT Calarasi: 10 fete, trimise sa se prostitueze, au trimis in tara peste 330.000 de euro

Ziare.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Calarasi, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi au efectuat joi un numar de, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si proxenetism."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, incepand cu anul 2016, pe raza judetelor Calarasi si Braila a fost constituit un grup infractional organizat, ai carui membri au actionat in mod coordonat, in ceea ce priveste, precum si al obtinerii unor foloase materiale substantiale din activitatile de prostitutie desfasurate de acestea", se arata intr-un comunicat al DIICOT.In urma cercetarilor efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in aceasta perioada, gruparea infractionala a reusit sa exploateze, bani obtinuti din aceste activitati.Cu ocazia perchezitiilor domiciliare au fost ridicate telefoane mobile, cartele telefonice, inscrisuri, acte de proprietate, sume de bani si bijuterii din aur.La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Calarasi urmeaza sa fie aduse, in vederea audierii, un numar deSuportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale, iar actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul SCCO Ialomita si Giurgiu, precum si al Jandarmeriei Romane.