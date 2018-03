Povestea garsonierelor roz din Blocul 63, casa de toleranta din inima Capitalei

Afacerea

Reteaua

Din dragoste pentru iubit

Fata care voia sa scape de saracie

"M-am plictisit de munca"

Vecinii, in alerta

"Ziua Indragostitilor", drama in Blocul 63

DIICOT: Blocul, transformat in bordel

Ziare.

com

Blocul cu numarul 63 este o insiruire lunga de imobile, lipite unul de altul. Blocul gazduieste zeci de garsoniere. Viata se deruleaza cu viteza in Blocul 63, multi studenti, pensionari, putine familii cu copii. La parter sunt cateva magazine saracacioase, iar una din iesirile din bloc da fix in intrarea la statia de metrou "Dristor 2".Timp de aproape trei ani locatari n-au banuit ca sunt vecini cu proxenetii, iar la un perete distanta de ei mai multe tinere venite la Bucuresti pentru un trai mai bun practicau cea mai veche meserie din lume.Pe Anghel Tosun, prietenii din cartier il striga Luci sau Lucian. Saptamana trecuta, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) l-au retinut pentru infractiuni foarte grave: constituirea unui grup infractional organizat, proxenetism si trafic de minori.Luci s-a nascut in Bucuresti, a terminat cu greu un liceu si a avut de-a lungul timpului mai multe probleme cu politia. Dosare de furt si talharie. Se lauda amicilor ca stie sa faca bani usor si chiar a reusit o lunga perioada. Barbatul a investit banii in inchirierea si achizitionarea mai multor garsoniere in Blocul 63.El subinchiria garsonierele unor prostituate pentru suma de 100 lei/zi. Procurorii DIICOT spun ca Anghel Tosun ar fi incercat sa se extinda, sa racoleze tinere care sa faca sa se prostitueze in garsonierele sale. Fetele ar fi stat in imobilele sale in regim hotelier.Pentru a controla totul, Anghel Tosun si-a luat doi oameni de incredere pentru a racola tinere dornice sa se vanda pe bani si o femeie care stia cum functioneaza aceasta afacere, care se ocupa de administrarea conturilor online ale prostituatelor.Luci si-a asumat partea administrativa, colecta zilnic banii, se ocupa cu curatenia in garsoniere, avea grija ca prostituatele sa dea anunturile la mica publicitate, dar si media conflictele ivite intre fete.Aproape trei ani de zile, Luci nu a fost deranjat de politisti. Nici nu a facut nimic sa atraga atentia vecinilor sau autoritatilor. Amatorii de sex platit erau destui, fetele plateau chiria la timp. A gresit in decembrie 2016, atunci cand unul din locotenentii lui, Florin Iancu, a adus o fata de 16 ani intr-una din garsoniere.Minora era din Galbinasi, o comuna saraca din judetul Calarasi, si a acceptat sa-si vanda trupul din dragoste pentru iubitul ei, Adrian Chiriazic, prieten cu Florin Iancu.Fata a inceput sa se prostitueze inca din prima zi a sosirii in Blocul 63, pentru a avea bani sa se casatoreasca. Adrian a compus un anunt pe care l-a postat pe mai multe site-uri: "Buna, sunt Denisa, 19 ani, am 1,65 m, 55 kg, ofer domnilor generosi masaj de relaxare, igiena si discretie maxima". La final a lasat numarul de telefon.Dupa cateva zile, la garsoniera din Blocul 63 a venit o alta fata. Avea 15 ani si era din Sohatu, tot o comuna din Calarasi. Ea il cunostea pe Adrian si a spus ca doreste sa practice si ea prostitutia pentru a scapa de saracie.Fata ii platea lui Adrian jumatate de chirie, 60 lei/zi si costul anunturilor postate pe internet. In medie, ea avea intre 6 si 10 clienti pe zi.Mama uneia din fetele minore a fost cea care a alertat politia. Din aproape in aproape, procurorii DIICOT au ajuns la Luci. Asa au descoperit ca mai multe fete se prostituau in Blocul 63.Membrii gruparii au fost interceptati de anchetatori cand discutau despre fete ca despre o marfa. "M-am plictisit de munca! Sa-mi bag.....! ", isi spunea oful Florin Iancu.Planul sau, sa fie proxenet, doar ca fata pe care o avea nu implinise 18 ani. "Ca mai are doua luni pana face 18 ani si sa vad cum se da apele... stii ce zic....Am bagat-o eu aicea da'... Nu prea...cum sa-ti spun eu tie", explica tanarul.La inceputul anului 2018, in ianuarie, locatarii din Blocul 63 au vazut ca apar din ce in ce mai multi clienti in blocul lor. La un moment dat, acestia au venit la una din garsoniere.Scena este descrisa de unul din locotenentii lui Luci, intr-o discutie telefonica. "A fost Cristina cu Andreea la magazin si s-a luat de ele aia de la 25: Ba, fata, ba aveti anunturi pa aicea, pa anunturi telefonice si a vorbit cu ei stii? Ce crezi manca-ti-as?! 20 de insi la mine...la usa! Sunt pe geam acuma...imi face semn sa ies io afara!", povestea barbatul."A uite, au venit doua echipaje, esti prost", era ingrijorat acesta."Ziua Indragostilor", pe 14 februarie 2018, a fost trista in Blocul 63. Clientii preferau sa petreaca ziua cu iubitele sau sotiile lor.Una din tinere se plangea la telefon ca nici nu mai vrea sa posteze anunturi pe internet: "Sunt majoritatea cu nevestele, nu le arde lor sa mearga la..... majoritatea cu gagicile, cu nevestele.... mie ma crezi ca nici nu imi vine sa dau anuntul? Jur, nici nu imi vine sa-mi dau anuntul!""Daca nu era vremea asta afara, cred ca ma duceam si ma plimbam de nebuna...imi punean castile in ureche si plecam si ma duceam de nebuna", se plangea femeia.In acest caz, procurorii DIICOT au retinut saptamana aceasta mai multe persoane si au solicitat arestarea in lipsa a altor doi barbati. "Acestia transforma blocul de garsoniere situat in strada Dristorului nr. 97-119 intr-un bordel, fara stiinta proprietarilor locuintelor", arata anchetatorii.De asemenea, modul lor de organizare este unul deosebit de ingenious si cu riscuri minime: trei dintre inculpati locuiesc in acelasi bloc de garsoniere unde se afla garsonierele inchiriate pentru practicarea prostitutiei."Acest lucru face facila desfasurarea activitatii, in sensul ca ei se afla in aceeasi cladire cu persoanele care practica prostitutia, cladire prevazuta cu interfon, putand tine sub control direct desfasurarea activitatii", mai arata DIICOT.Banii de la prostituate puteau fi ridicati astfel zilnic, la fel se putea monitoriza accesul fetelor in cladire.