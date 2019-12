Povestea lui Gelu Oltean: De la petrecerile din Barlogul Lupilor la canapeaua cumparata cu banii "Doi si-un sfert"

Foto: Youness.ro

Alaturi de Gelu Oltean (foto stanga), in acest caz mai este arestata iubita acestuia, Vanessa Youness (foto dreapta), si cetateanul britanic, Thomas Lishman. Potrivit acuzatiilor, cei trei ar fi organizat ceremonii sprituale pentru cetateni straini, sub coordonarea unui/unor samani, unde se prepara si se consuma Ayahuasca.Ayahuasca este o bautura traditionala folosita de triburi amerindiene, facuta dintr-un amestec din Chacruna (contine DMT) - planta ce genereaza viziuni si halucinatii - si vita de Ayahuasca, un amestec de ierburi, folosit in trecut in scopuri religioase si samanice in bazinul amazonian.Thomas Lishman avea rolul de saman si se ocupa de gasirea clientilor prin intermediul site-ului www.thehiddendoorway.com . Taxa de participare la ritual: 550 de euro de persoana, in camere pentru doua persoane, sau 1.100 de euro daca participantul dorea sa fie cazat singur.Casa din satul Stanesti, localitatea Racari (Dambovita), unde se desfasura intreaga ceremonie, apartinea Vanessei Youness.Evenimentul in timpul caruia au intervenit procurorii DIICOT avea denumirea de "December Retreat", iar la acesta au participat 38 de persoane, potrivit datelor din ancheta. El era programat sa aiba loc in perioada 13-15 decembrie. Pe 14 decembrie, mascatii au intervenit peste participantii la acest eveniment.Confidentialitatea era una dintre cerintele cheie pentru participantii la ceremoniile samanice din Racari. De altfel, cei care voiau sa vina la aceste sedinte de "detoxifiere" cu drogul Ayahuasca trebuiau sa aiba recomandarea cuiva care a mai participat la astfel de evenimente.De exemplu, unul dintre participanti a declarat la DIICOT ca a aflat de la un amic despre ceremonia din 13-15 decembrie si s-a inscris pe un grup de discutii pe whatsapp, in care ar fi fost si Gelu Oltean.Initial, fostul sef DIPI ar fi spus ca nu mai sunt locuri, dar ulterior, deoarece o persoana s-a retras, ar fi fost de acord cu participarea martorului.Pe 13 decembrie 2019, in jurul orei 17:00, martorul s-a prezentat la receptia clinicii, unde a primit si a completat un formular cu date personale si un formular de donatie pentru suma de 550 de euro, care reprezenta in realitate taxa de participare, achitand cash 300 euro si 1.200 lei.In jurul orei 20:00, in sala mare a vilei a avut loc un ritual traditional coordonat de Thomas Lishman si toti participantii au primit asigurarea ca pe teritoriul Romaniei consumul de ayahuasca este legal prin intermediul clinicii Youness.Fiecare dintre participanti, inclusiv Gelu Oltean si Vanessa Youness, au primit aproximativ 20 ml de ceai preparat din ayahuasca intr-un pocal din metal si au baut tot continutul.Despre consumul de ayahuasca in cadrul ritualului coordonat de Thomas Lishman, au marturisit in depozitiile lor mai multi martori.O alta martora a relatat ca, in cursul anului 2019, a identificat pe net site-ul clinicii Youness si l-a contactat pe Gelu Oltean.Ea a explicat la DIICOT ca a avut mai multe contacte pe whatsapp cu acesta, care i-a comunicat data si locul evenimentului, dar suma perceputa pentru participare - 550 de euro.Un alt martor a precizat ca i-a cunoscut pe Gelu Oltean si Vanessa Youness la o petrecere organizata la clinica Youness si a aflat ca aici se organizeaza ceremonii cu ayahuasca. Ulterior, acesta a participat la 3 "retreaturi" pentru care a donat de fiecare data cate de 550 de euro.La ultimul eveniment s-ar fi ocupat de incasarea banii de la unii participanti, suma de 550 de euro sau 2.600 de lei.Gelu Oltean a fost unul dintre oamenii de incredere ai lui Virgil Ardelean, supranumit "Vulpea", pe care l-a urmat in toate functiile avute, inclusiv la DIPI.Numele lui apare in mai multe dosare ale DNA, unde fostul sef DIPI a fost la un pas sa fie trimis in judecata, dar rechizitoriul a fost infirmat.Unul dintre cazurile in care apare numele lui Gelu Oltean este cel al fostului senator Marius Isaila, condamnat definitiv de Inalta Curte la 5 ani si 4 luni de inchisoare pentru fapte de coruptie.Fostul parlamentar ar fi apelat in 2014 la cativa prieteni din DIPI pentru a afla daca este filat de DNA si pentru a-l urmari pe unul dintre denuntatorii sai. Marius Isaila a apelat chiar si la seful DIPI, chestorul Gelu Oltean, despre care discuta cu apropiatii in termeni colocviali: "Varucu", "Gelutu" sau "Sefu' cel mare".Intalnirile conspirative intre Isaila si ofiterii DIPI au avut loc la restaurantul "Barlogul Lupilor". Audiat la DNA, Gelu Oltean a recunoscut ca a participat a intalnirile din restaurant, dar sustine ca nu a facut nimic ilegal.La sfarsitul anului 2018, Gelu Oltean a fost la un pas sa fie trimis in judecata pentru delapidarea fondurilor operative ale DIPI. Ancheta in cazul sau si al altor ofiteri DIPI a fost coordonata de fostul procuror DNA, Florentina Mirica, care l-a trimis in judecata intr-un dosar similar pe fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, privind cheltuirea fondurilor operative destinate descoperirii faptelor de coruptie ale DIPI pentru limuzina si jacuzzi.Rechizitoriul a fost infirmat de procurorul-sef Danut Volintiru.Potrivit rechizitoriului, Oltean, in calitate de sef la DIPI, ar fi deturnat banii din fondurile operative catre alte achizitii. De exemplu,Un alt exemplu, achitarea notei de la Excelsior, restaurantul MAI, in ziua in care Gelu Oltean si-a organizat ziua de nastere. La eveniment au fost prezente circa 20 de persoane, toate din cadrul DIPI.Ce s-a consumat: 82 sticle apa, 2,1 kg arahide, 8 portii Campari, o portie de cartofi copti cu smantana, 20 portii cartofi prajiti, 21 portii ceafa la gratar, 5 portii de ciorba burta, 2 portii de ciorba vita taraneasca, 2 sticle coca cola, 8 portii cotlet porc la gratar, 3 portii crema de ciuperci, 6 cafele, 3 portii whiskey Jack Daniels, un gin, 2 sticle vin Jidvei Muscat Dry, 3 sticle Kinley, 14 portii legume Julien, 3 mici, 3 portii mozaic de salau si somon, 9 portii muschi vita la gratar, o portie de pastrav la gratar, 14 Pepsi, 10,2 kg pulpa rata, 8 portii pulpe dezosate la gratar, o salata varza alba, 4 sticle vin Sole Quinta, 4 portii somon la gratar si 10 sticle vin Budureasca.Gelu Oltean s-a pensionat din MAI, in martie 2017, in timpul anchetei DNA. Potrivit anchetei DIICOT, el are "o relatie consimtita" cu Vanessa Youness si locuiesc impreuna de mai multi ani.Vanessa Youness este fondatorul mai multor proiecte de antreprenoriat social printre care:Clinica de medicina naturista YOUness Clinic - www.younessclinic.ro;Fondul de investitii YOUness - https://younessinvestmentfund.ro;Fundatia YOUness - https://fundatiayouness.ro.De altfel, Oltean si Youness au infiintat impreuna, in acte, Fundatia Youness, cu sediul in Bucuresti, in care fostul sef DIPI are functia de vicepresedinte, iar iubita sa, de presedinte.