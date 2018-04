Povestea politistului sub acoperire care s-a infiltrat in reteaua "Nasului" migratiei din sud-estul Europei

Reteaua pakistaneza

Taxa de Romania: 1.800 de euro

Intalnirile cu "arabul" din Serbia

Ancheta, finantata de Eurojust

Cum functiona reteaua din Romania

Denuntul soferului

Politistul sub acoperire

Discutiile cu pakistanezul

Interceptarile

"Partea noastra este 100% gata"

Bani din drama migrantilor

Ziare.

com

"Am inceput o mica afacere de traficant marunt... tot ce fac ei (traficantii din Turcia- n.red.) ajunge la mine... de fapt am primit oamenii lui Afzul din Grecia, Serbia, Bulgaria, toti ajung la mine... nu doar de la Afzul, primesc oameni si de la altii, apoi eu ii duc mai departe". Cuvintele apartin pakistanezului Ahmad Khan Saeed, zis "Baba" sau "Toni", cel care si-a deschis in Europa de Est o afacere inedita: transporta ilegal persoane din Africa si Asia in spatiul Schengen.Reteaua lui Ahmad Khan Saeed era bine organizata: detinea autoturisme, dube, TIR-uri si remorci, avea soferi, controla mai multe locuri de cazare, intretinea relatii cu angajati ai Politiei de Frontiera, si cel mai important lucru: sute de clienti le cautau serviciile. Romania a fost una din bazele pakistanezului, deoarece era folosita ca ruta de sirienii sau irakienii care tranzitau Turcia si Bulgaria, sau de afganii, pakistanezii si indienii care ajungeau prin Rusia si Republica Moldova.Cea mai folosita ruta a ramas insa Bulgaria/Serbia/Cipru - Romania - Ungaria - Austria - Germania/Italia/Slovenia, dar la solicitarea clientilor aceasta se putea schimba. Totul era contra cost.Ahmad Khan Saeed era precaut, asa ca afacerile le coordona din Austria. Evita discutiile telefonice, folosea Viber si Imo, iar convorbirile sensibile le purta in limba punjabi, folosita in Pakistan sau India. Pretul mediu pentru a transporta un migrant prin Romania era de 1.800 de euro, dar acesta crestea in functie de riscurile asumate, ruta sigura sau tara de destinatie.Cel mai mare transport pe care l-a coordonat a fost de 111 persoane - cetateni irakieni, sirieni, afgani, indieni si pakistanezi, in marea lor majoritate intrati anterior ilegal pe teritoriul Romaniei, cu solicitari de azil. Acestia erau ascunsi intr-un TIR. Pentru ca intreaga retea era monitorizata de procurorii DIICOT, camionul a fost oprit la frontiera.Ahmad Khan Saeed avea periodic intalniri cu alti "afaceristi" din tarile vecine implicati in traficul de migranti. Se ajutau reciproc si imparteau profitul. De exemplu, o astfel de intalnire ar fi avut loc anul trecut, in aprilie 2017.Pakistanezul a amintit intr-o discutie telefonica ca urmeaza sa se vada cu "un arab de calibru inalt din Serbia" care "are o groaza de oameni". El i-a solicitat interlocutorului sau: "pregateste-te sa muti persoane saptamana viitoare".Luna aceasta, Ahmad Khan Saeed a fost arestat in Austria in urma unei anchete care s-a derulat simultan in Romania si Slovenia. Activitatile au fost coordonate in cadrul unui centru de comanda realizat la nivelul Eurojust.Echipa comuna de ancheta a beneficiat de sprijin logistic si finantare din partea Eurojust. Complicii pakistanezului din Romania au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala.Un numar de 15 romani ar fi activat sau sprijinit reteaua lui Ahmad Khan Saeed. Noua persoane au fost retinuti de anchetatori, la inceputul acestei saptamani.La dosarul de urmarire penala sunt sute de ore de monitorizari ale acestora, inclusiv discutii ambientale si telefonice cu pakistanezul. Principalul locotenent al lui Ahmad Khan Saeed ar fi Istrate Timis, potrivit DIICOT. Un rol cheie in intreaga ancheta l-a avut un sofer de TIR, pe care Ahmad Khan Saeed ar fi incercat sa-l racoleze in reteaua sa. Pentru fiecare migrant pe care soferul l-ar fi trecut ilegal granita dintre Romania si Ungaria, acesta ar fi primit sume intre 500 si 600 de euro."Clientii" erau deja pe teritoriul Romaniei, cazati in centrele specializate din localitati precum Bucuresti, Satu-Mare, Baia-Mare, Timisoara, iar eventuala trecere a frontierei ar fi trebuit realizata in maxim 12 ore de la parasirea de catre migranti a centrelor specializate.Soferul s-a dus insa la DIICOT si a denuntat tot. Barbatul a primit statutul de colaborator autorizat si a fost autorizat sa foloseasca dispozitive tehnice pentru a obtine fotografii si inregistrari audio si video cu Ahmad Khan Saeed si cu locotenentii sai. Mandatul in acest sens a fost dat de un Judecator de Drepturi si Libertati.Pentru a proba mai bine acuzatiile, procurori DIICOT au decis folosirea unui politist in calitate de investigator sub acoperire. Acesta a primit identitatea de "Sergiu Muresan" si s-a dat drept sofer. Politistul a fost autorizat de inregistreze ambiental tot ce se discuta in reteaua pakistaneza.Ahmad Khan Saeed i-a dat politistului un post de sofer in organizatie. Plata: 500 de euro pentru fiecare migrant pe care-l trecea ilegal in Ungaria. Toate discutiile au fost inregistrate de politist si sunt proba in dosar.Ahmad Khan Saeed i s-a prezentat lui "Sergiu Muresan" ca fiind o persoana care se ocupa de foarte multi ani, 11 ani pe teritoriul Romaniei, cu astfel de activitati, exemplificand situatii in care soferi coordonati de catre el au fost depistati de politie sau cand au fost aduse modificari autovehiculelor pentru a fi ascunsi migrantii.Pakistanezul a mai precizat in cadrul acestei discutii ca anterior a efectuat transporturi de migranti, in acelasi scop, inclusiv cu tir-uri in care erau in jur de 150 de migranti, beneficiind de complicitatea unor lucratori ai politiei de frontiera, in schimbul unor sume importante de bani.De asemenea, el a subliniat ca la acel moment dispunea de mai multe persoane aflate pe teritoriul Romaniei, in diverse centre de azil (Baia Mare, Bucuresti, Timisoara - in jur de 150 de persoane) - migranti doritori sa treaca fraudulos frontiera de stat a Romaniei in vederea ajungerii in spatiul vest -european in schimbul unor sume de bani (700-900 euro/migrant).Ahmad Khan Saeed a precizat ca poate oferi de "lucru" in acelasi scop si pe teritoriul altor state precum Croatia, Italia, Grecia, Serbia, Bulgaria, Turcia, mentionand ca are legaturi in toate aceste state, inclusiv autovehicule de transport cu numere de inmatriculare aferente fiecarui stat. Deoarece politistul sub acoperire avea misiunea autorizata doar pe teritorul Romaniei, a refuzat sa "munceasca" in strainatate.Politistul "Sergiu Muresan" a lucrat ca sofer pentru reteaua lui Ahmad Khan Saeed, iar probele stranse de acesta au completat probatoriul procurorilor DIICOT in acest caz.Ahmad Khan Saeed a picat si pe interceptari telefonice, atunci cand stabilea rutele si lua legatura cu oamenii din retea, sau pur si simplu atunci cand se lauda tovarasilor sai. "Ti-am spus ca mai am cateva resurse pentru munca, am creat o retea, am stabilit deja si un sofer... soferul e deja aici si asteapta... mi-a spus ca poate sa mearga oriunde il trimit.. am soferi, ai inteles?", arata pakistanezul.O parte dintre migrantii prinsi la frontiera, in masinile lui Ahmad Khan Saeed, au povestit ca li se cer sume cuprinse intre 10.000 si 15.000 de euro, pentru transportul din tarile de origine, pentru a ajunge in spatiul Schengen. Doar transportul prin Romania i-ar fi costat intre 1.800 si 2.000 de euro.Reteaua lui Ahmad Khan Saeed era o veriga in acest traseu. De altfel, pakistanezul este interceptat cand ii transmitea lui Istate Timis, in cazul unui transport de 40 de persoane, ca a luat legatura cu "parteneri", precizandu-i totodata ca "e o treaba de amploare... tu spune-i ca din partea noastra e 100% gata, dar mai avem nevoie de putin timp".Procurorii DIICOT au cerut judecatorilor arestarea romanilor implicati in acest caz. Ei au arata ca problema migrantilor la nivelul Uniunii Europene, in contextul crizelor umanitare generate de starea de razboi din Orientul Apropiat este notorie si nu de putine ori transporturi improprii ale migrantilor organizate si cordonate de catre traficanti, in conditii greu de imaginat, se soldeaza cu adevarate tragedii - fiind astfel evident ca aceasta activitate infractionala, scop al grupului de criminalitate organizata ce face obiectul prezentei cauze, prezinta un pericol grav pentru viata unor cetateni (migranti)."Nu este lipsit de importanta ca recurgerea la o astfel de modalitate de tranzitare ilegala a frontierei de stat a Romaniei, care prespune lipsa unei evidente clare si controlate a migrantilor, prezinta un pericol cert pentru tarile europene, atat de tranzit, cat si de destinatie, in conditiile in care nu de putine ori, atacurile teroriste au fost declansate de persoane infiltrate prin astfel de grupuri de migranti", conchid procurorii DIICOT.