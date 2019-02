Povestea prostituatelor romance care au cucerit Coasta de Azur

Secretara la un post TV

Barbatul ar fi profitat si de lipsa de educatie a tinerelor, care erau amagite ca vor castiga bani usor. Realitatea din Franta era insa una cruda pentru tinerele din Romania."Un 3.000 si ceva tot, 4.000 tot ii faci saptamanal", ii spunea Albert- Feri Ianos, creierul acestei afaceri, unei tinere care voia sa se prostitueze pe Coasta de Azur. "Sa ma scoateti si pe mine sa ma plimbati, ca o sa innebunesc", spunea femeia. "Non-stop. Cafelutele dimineata, Monaco, peste tot te plimbam", promitea barbatul.Albert-Feri Ianos si iubita sa, Mihaela Madalina Huzuneanu, au fost arestati in aceasta saptamana de Tribunalul Constanta in acest caz fara precedent. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) ii acuza pe cei doi de proxenetism si grup infractional organizat. Alte doua femei sunt cercetate in acest caz.Huzuneanu a fost secretara la postul de televiziune al lui Radu Mazare, TV Neptun, potrivit Adevarul . Ianos si Huzuneanu mai sunt cercetati intr-un alt dosar, deschis tot la DIICOT, pentru trafic international de droguri, potrivit sursei citate.Afacerea pusa la cale de Ianos a functionat impecabil in 2018. Barbatul a recrutat mai multe femei, dornice sa se prostitueze in Franta. Pentru a fenta raziile politiei, el organiza "turnee" prin mai multe orase: Cannes, Nisa, Marsilia. Tinerele stateau doar cate o saptamana prin aceste orase.Clientii erau gasiti prin intermediul a trei site-uri: 6annonce.com, eurogirlescort.com si sexemodel.com.Tinerele care practicau prostitutia foloseau doar aceste site-uri, unde trebuiau sa aiba un "cont", in care erau mentionate printre altele, caracteristicile fizice, orasul in care se aflau, precum si durata de timp cat se aflau in acel oras. De asemenea, erau atasate fotografii ce ilustrau diverse tinere in ipostaze erotice.Rolul iubitei sale, Mihaela Madalina Huzuneanu, era de a se ocupa cu rezervarea si plata biletelor de avion pentru prostituate, de alimentarea conturilor bancare cu sumele de bani necesare platii anunturilor postate pe internet si de transferurile de bani.Pentru ca multe dintre tinerele prostituate nu stiau franceza, alte doua femei, oameni de incredere ai lui Ianos, se ocupau de gasirea si inchirierea apartamentelor pentru cazarea fetelor si pentru practicarea prostitutiei, de crearea anunturilor cu pozele fetelor pe site-urile de profil si de plata acestora, de discutia cu clientii.Pentru anunturile postate pe site-uri se platea o taxa de 600 de euro pentru o luna sau 400 de euro pentru doua saptamani. Aceasta taxa era diferita in functie de tipul de promovare ales - "premium", "diamond", "gold", "silver", "bronze". Taxele mai sus mentionate erau aferente variantei "diamond".Aceasta taxa putea fi platita doar on-line. Trebuie mentionat ca, in general, tinerele care practicau prostitutia aveau conturi deschise la banci din Romania, iar plata anunturilor o faceau on-line, cu cardurile aferente conturilor.De altfel, cele mai multe discutii telefonice vizau modul in care anunturile cu fetele din Romania erau plasate pe paginile site-urilor.Femeile il sunau pe Albert - Feri Ianos sa puna bani in conturi si sa promoveze anunturile. "Te sunasem sa-ti zic ca nu stiu... Dupa ce ca nu suna, ca suntem 200 si ceva de femei si noi suntem tocmai jos, jos, jos de tot, nu suna..." sau "Si anuntul cand cade, il scoate de tot de pe pagina".Alte discutii vizau si apartamentele in care urmau sa stea romancele. "Si eu mi-as dori foarte ieftin. Nu stiu ce pret o sa-mi dea asta pe apartament in Cannes... O sa-l intreb, sa vad. Mi-a aratat unul acuma cu 2 camere si living, sa-l intreb cati bani vrea pe el. Daca nu, sa-i zic sa-mi dea unul de-ala mai mic. Daca mi-o cere o suma de-aia de ma ia cu...", se plangea unul dintre oamenii de incredere a lui Ianos.In discutiile telefonice, fetele se laudau cu numarul mare de clienti si cu sumele incasate. "Nici nu-ti poti imagina. 50, 60, 50, 60. Azi ma suna unu' ca ce ii fac de 40.I-am inchis telefonul in nas", spune una dintre fete."Deci numai 50 si 60, 50 si 60. Deci eu totusi, totusi le-am spus la fete ca tin de pret si la majoritatea cand ma intreabaMinimu' e 100 de euro, jumatate de ora. Nu fac mai putin. Stii?", spune o alta tanara.Potrivit datelor stranse de procurorii DIICOT, Albert - Feri Ianos nu figureaza cu un loc de munca si nici nu a obtinut venituri din salarii. De asemenea, nu figureaza cu bunuri mobile sau imobile inregistrate pe numele sau.El foloseste un autoturism marca Mercedes Benz CLS 350 si un autoturism marca Porche Panamera. In contul sau bancar au fost rulati 70.000 de euro. El a facut tranzactii prin serviciile de transfer de bani de aproximativ 30.000 de euro.