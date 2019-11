Povestea ritualului satanic de la Giurgiu care a ingrozit Romania: Sex, droguri si liceeni

Casa parasita din Giurgiu

Inregistrarile au fost distribuite pe retele de socializare.Barbatul a fost retinut duminica, pe aeroportul Otopeni, in timp ce incerca sa paraseasca tara. Procurorii DIICOT il acuza in acest caz de viol si pornografie infantila.Alti cinci tineri din Giurgiu sunt cercetati si ei pentru pornografie infantila, dupa ce au filmat sau au detinut inregistrarea violului.Potrivit conturilor de pe retelele de socializare, Iulian Alexandru Tanase locuieste in Kleve (Germania) si se prezenta drept "Lucifer". Este pasionat de tatuaje si muzica satanica.Surse judiciare au explicat pentruca Iulian Alexandru Tanase este in stare de recidiva, dupa ce fusese condamnat in urma cu sase ani la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru furt calificat. El se afla sub supraveghere, in perioada de incercare, pana pe 7 noiembrie 2019.Totul a inceput in luna iulie 2019, atunci cand Iulian Alexandru Tanase s-a deplasat intr-o casa abandonata din Giurgiu, denumita "Casa Tineretului", impreuna cu victima de 16 ani si alti 5 elevi, 2 fete si 3 baieti.Este vorba de o cladire aflata la intersectia strazilor 1 Decembrie 1918 si Bulevardul Mihai Viteazu.Potrivit infomatiilor din ancheta procurorilor DIICOT, toti ar fi consumat bauturi alcoolice cumparate de barbat. Dupa o perioada, Tanase i-ar fi cerut unuia dintre baieti sa se pozitioneze in centrul unui desen reprezentand o stea cu 6 colturi, o hexagrama, pe fiecare dintre colturi fiind aprinsa cate o candela.Cu un ciob, Tanase i-a taiat ambele palme, pe partea interioara a acestora, si a stropit fiecare colt al stelei, in timp asculta melodii de tip satanist de pe telefon.Ulterior, i-ar fi solicitat fetei sa se pozitioneze de asemenea in centrul stelei precizandu-i:Numele fetei care s-a sinucis a fost anonimizat din motive ce tin de confidentialitatea anchetei. Surse judiciare au explicat pentruca ar fi fost vorba de un posibil ritual de reincarnare, dupa ce prietena lui Tanase s-ar fi sinucis.Cu ciobul cu care taiase palma baiatului, Tanase a taiat-o in palma pe fata, apoi i-a supt sangele.In declaratia data procurorilor, tanara a povestit intreaga scena."Dupa acest ritual, Tanase m-a fixat cu privirea, timp in care era si incruntat si zambea totodata, afirmand:. Eu l-am dezaprobat, C. () a plecat si s-a asezat pe salteaua aflata in cealalta camera, T. m-a luat de mana si m-a asezat in centrul stelei.Eram foarte speriata, motiv pentru care am incercat din instinct sa trag mana, dar nu am reusit intrucat Tanase imi tinea mana puternic.Mi-a spus poruncitor sa inchid ochii si sa ma uit in sus, am inchis ochii si am ridicat capul spre tavan. Initial, cu ciobul a incercat sa ma taie in palma stanga, insa nu a reusit, timp in care pe fundal muzica satanica continua sa fie redata. Mi-a luat palma mainii drepte si a apasat cu ciobul provocandu-mi sangerare.," a spus adolescenta.Dupa ce acest ritual a luat sfarsit, toti tinerii s-au asezat pe o saltea din casa parasita."Eu am cerut celor prezenti o tigare sa fumez, intrucat eram emotionata de cele intamplate, iar Tanase mi-a dat o tigare, nu era o tigare normala.Mi-a aprins tigarea si am tras decat trei fumuri, dupa care mi s-a facut rau si mi-am pierdut constiinta.Eu la momentul cand mi-am pierdut constiinta eram imbracata, iar cand m-am trezit hainele mele se aflau pe jos langa salteaua uzata," este marturia victimei.Dupa ce ar fi fost drogata, ar fi fost victima unui viol.Ce nu stia tanara este ca una dintre fetele care i-au insotit in casa parasita a filmat scenele sexuale. Filmarea a fost distribuita mai multor elevi de liceu din Giurgiu.Mai mult, pe 22 septembrie 2019, Tanase a postat pe contul sau de socializare un videoclip cu denumirea "Hit Target" ("Loveste tinta"), cu o durata de 41 de secunde si care reprezinta practic un montaj audio-video - imagini, inregistrari video si audio.In cuprinsul colajului a utilizat in mod repetat pe toata durata de 41 de secunde secvente din filmarea realizata in timpul agresiunii sexuale, care o reprezinta pe minora, alaturi de simboluri sataniste.Inregistrarea a fost distribuita prin aplicatiile de socializare in randul mai multor elevi de liceu, devenind virala si cu un puternic impact negativ.Procurorii DIICOT au facut o cercetare a cladirii parasite. Aceasta este formata din doua incaperi, delimitate de o portiune de zid prevazut cu spatiu destinat unei usi (usa lipseste).In prima incapere pe latura de est a fost gasita o saltea carbonizata in intregime, despre care minora a spus ca este locul in care ulterior comiterii faptei (a doua zi de dimineata) s-a trezit complet dezbracata.In aceasta incapere se observa mai multe lumanari tip candela, gunoaie, coji de seminte de floarea soarelui, prezervative, totodata fiind descoperite si 4 (patru) tigarete confectionate manual de tip "joint" ce prezinta urme de ardere.In cea de a doua incapere a dependintei pe pardoseala betonata in mijlocul incaperii se observa un desen in creta alba, ce reprezinta o stea cu sase colturi, in interiorul careia se observa o alta stea cu sase colturi desenata cu aceeasi substanta, de dimensiuni mai mici.In toate cele sase colturi ale desenului reprezentand steaua se observa asezate resturile mai multor lumanari de tip candela ce au fost aprinse/consumate.In imediata apropiere a desenului, langa peretele vestic, a fost gasita o cruce din lemn ce prezinta pe una din fete modele sculptate cu motive populare.La imbinarea celor doua laturi ale crucii se observa urme de carbonizare si ceara topita.Si in aceasta incapere se observa mai multe lumanari tip candela, gunoaie, coji de seminte de floarea soarelui, prezervative, iar pe latura de est langa perete a fost descoperita o geaca de culoare albastra cu gri, cu eticheta inscriptionata despre care fata afirma ca apartine uneia dintre persoanele prezente in momentul violului.