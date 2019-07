Preotul din Constanta cercetat intr-un dosar de pornografie infantila a fost retinut

Ziare.

Preotul Daniel Rece, paroh in satul Coroana, judetul Constanta, a ajuns la sediul DIICOT Iasi in jurul orei 20:00, iar dupa cateva ore de audieri, procurorii au decis emiterea ordonantei de retinere pentru 24 de ore.Arhiepiscopia Tomisului a decis, marti, suspendarea din slujire a preotului Daniel Rece si declansarea unei anchete interne pentru ca acesta este vizat de un dosar al procurorilor DIICOT Iasi legat de pornografia infantila.Preotul a fost invitat la audieri si a plecat singur la Iasi, acolo unde a dat declaratii in fata anchetatorilor.Procurorii DIICOT Iasi, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate, au facut, marti, doua perchezitii domiciliare in judetul Constanta, intr-o cauza in care se efectueaza urmarirea penala "in rem", sub aspectul savarsirii infractiunii de pornografie infantila."De asemenea, in conformitate cu art.170 Cod Procedura Penala, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi au procedat la ridicarea mai multor sisteme informatice de la domiciliul unei persoane si au efectuat o perchezitie la o biserica ortodoxa dintr-o localitate din judetul Constanta.In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in cursul anului 2019, o persoana de sex masculin, in varsta de 44 de ani, a determinat o minora, in varsta de 13 ani, sa produca material pornografic, constand in crearea, cu ajutorul telefonului mobil, a unor imagini si inregistrari video in care aceasta apare ca avand un comportament sexual explicit, precum si sa ii transmita si puna la dispozitie respectivul material pornografic cu minori", a transmis DIICOT.Sursa citata a precizat ca, in timpul cercetarilor, s-a stabilit ca, in cursul lunii iunie 2019, autorul faptei a distribuit, prin intermediul retelelor de socializare, catre o colega de clasa a minorei, fotografiile in care aceasta aparea in ipostaze cu caracter sexual explicit.