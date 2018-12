Primele sentinte in dosarul Bancherilor: un fost ofiter de Securitate a primit o pedeapsa cu suspendare

Pedepsele grele

Decizia in acest caz a fost data de Tribunalul Bucuresti, dupa aproape cinci ani de procese. Potrivit portalului instantelor , Dragos Diaconescu a contestat cu apel aceasta sentinta.Generalul trebuie sa respecte mai multe obligatii pe un termen de supraveghere de 4 ani, dar si sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 zile in cadrul ADP Sector 5 si Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din Sectorul 4 Bucuresti.Celalalt lider al gruparii, afaceristul Daniel Ruse, un personaj al lumii interlope din Oltenita, a fost condamnat la 5 ani si 6 luni inchisoare pentru aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, uz de fals, tentativa la inselaciune si instigare la infractiunea de spalare de bani.Cea mai mare pedeapsa in acest caz a primit-o afaceristul Mihai Stan: 10 ani inchisoare pentru aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat constituit in scopul savarsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.Cei mai multi inculpati din acest dosar au primit condamnari cu suspendare. Au fost date si achitari, cum ar fi cea in cazul vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel. Bacnherul a fost achitat pentru acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la infractiunea de inselaciune.Cei gasiti vinovati trebuie sa plateasca prejudiciul in acest caz, sume de ordinul milioanelor de euro, catre mai multe banci. Minuta sentintei, pe portalul instantelor. In acest caz, procurorii DIICOT au trimis in judecata aproximativ 40 de persoane implicate in fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea unor documente falsificate.O parte din acuzatii vizau implicarea in obtinerea, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii, potrivit Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) .