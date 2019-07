Procurorii confirma ca Alexandra a fost ucisa dupa ce a sunat la 112. Gheorghe Dinca, cercetat pentru omor calificat

Ziare.

"S-a decis extinderea actiunii penale si sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, constand in aceea ca, la data de 25 iulie 2019, in jurul orelor 12:00, Gheorghe Dinca a ucis-o pe minora in varsta de 15 ani, pe care anterior o rapise, o sechestrase la domiciliul sau si o violase.In cauza exista elemente constitutive ale traficului de minori: recrutarea, transportarea si adapostirea minorului, profitand de vulnerabilitatea minorului, in scopul exploatarii sale sexuale", a declarat Giorgiana Hosu, procuror sef adjunct al DIICOT, duminica seara.Hosu a precizat ca au fost identificate mai multe oase si dinti umani intr-un butoi metalic, la domiciliul lui Dinca."In cenusa dintr-un butoi metalic au fost identificate oase calcinate, dinti de natura umana. Alaturi de aceste fragmente, au fost gasite trei inele, un lantisor, alte doua fragmente de lantisoare, o bucata metalica de forma dreptunghiulara si o bucata similara unei monturi de inel, care prezentau urme de ardere.In masina (lui Gheorghe Dinca - n.red.) a fost gasit un cercel. Bijuteriile au fost recunoscute de mama minorei ca apartinand fiicei sale", a mai transmis procurorul sef adjunct al DIICOT.Totodata, Giorgiana Hosu a mai spus ca inculpatul a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, in jurul orei 12:00, exact dupa ce tanara a efectuat cele trei apeluri la 112."Din expertiza juridica partiala reiese ca la locul faptei au fost identificate profilul genetic al victimei si al inculpatului. Inculpatul a recunoscut ca a ucis victima, la data de 25 iulie 2019, in jurul orei 12:00, la domiciliul sau si ulterior i-a incinerat corpul.A agresat-o cand a surprins-o cu telefonul in mana. Exista indicii ca a procedat la fel si in cazul celei de-a doua victime si urmeaza sa dea detalii (Gheorghe Dinca - n.red.) la audieri, care au fost reluate la ora 20:00. In acest moemnt nu sunt informatii si despre alte victime", a adaugat procurorul.Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut ambele crime , atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului duminica.Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi mod a disparut Alexandra Macesanu (15 ani) . Suspectul a fost identificat abia vineri, dupa ce Alexandra a sunat joi de 3 ori la 112 pentru a-si anunta rapirea.